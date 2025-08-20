Силы обороны отразили наступление РФ у Доброполья и перешли в контратаку: оккупантов берут "в кольцо". ФОТО

Украинские войска отразили наступление россиян возле Доброполья, что в Донецкой области и перешли в контратаку. Поэтому под угрозой окружения могут оказаться тысячи оккупантов.

Как пишет издание ВВС, наши защитники берут россиян "в кольцо", передает Цензор.НЕТ.

Известно, что Силы обороны Украины смогли отбить населенные пункты по линии Рубежное - Золотой Колодец - Веселое. Украинские бойцы смогли вклиниться в основу российского выступления и создали угрозу окружения всей группировки, которая совершила прорыв.

Часть российских подразделений, которые продвинулись дальше всех на север, уже оказались отрезанными от основных сил.

"Однако в целом обстановка на этом участке фронта остается сложной и может резко измениться в любой момент", - добавляют в ВВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы отстаиваем и освобождаем украинскую территорию. Подразделения в Донецкой области получают помощь и усиление, - Сырский