5 425 21

Силы обороны отразили наступление РФ у Доброполья и перешли в контратаку: оккупантов берут "в кольцо". ФОТО

Украинские войска отразили наступление россиян возле Доброполья, что в Донецкой области и перешли в контратаку. Поэтому под угрозой окружения могут оказаться тысячи оккупантов.

Как пишет издание ВВС, наши защитники берут россиян "в кольцо", передает Цензор.НЕТ.

Известно, что Силы обороны Украины смогли отбить населенные пункты по линии Рубежное - Золотой Колодец - Веселое. Украинские бойцы смогли вклиниться в основу российского выступления и создали угрозу окружения всей группировки, которая совершила прорыв.

Часть российских подразделений, которые продвинулись дальше всех на север, уже оказались отрезанными от основных сил.

"Однако в целом обстановка на этом участке фронта остается сложной и может резко измениться в любой момент", - добавляют в ВВС.

ситуация

армия РФ (20346) окружение (49) Донецкая область (10538) ВСУ (6854) Покровский район (907) Доброполье (69)
+9
Дуже гарна новина-Силам Оборони України черговий респект...
показать весь комментарий
20.08.2025 21:23 Ответить
+9
Я щось по карті не бачу ніякого кільця. Майстри заголовків?
показать весь комментарий
20.08.2025 21:25 Ответить
+4
Тримаймо кулаки.

Осипання кацапів в одному місці може спричинити більш маштабні розвалювання фронту.
показать весь комментарий
20.08.2025 21:25 Ответить
Дивись легенду і мапу північніше Родинського. Іноді, якщо не розбираєшся - краще помовчати.
показать весь комментарий
20.08.2025 21:32 Ответить
Судячи з дати його реєстрації аксакал уже досяг віку коли за кожним новим словом починає забувати про попереднє , тому про яку мапу там пояснювати .
показать весь комментарий
20.08.2025 21:57 Ответить
а я вижу
показать весь комментарий
20.08.2025 21:49 Ответить
Як би було Кільце....То було б написано ВЗЯЛИ в кільце...А там написано БЕРУТЬ в кільце...Читати того замало,потрібне розуміти написане...
показать весь комментарий
20.08.2025 22:12 Ответить
З сирком лише у нас постійні осипання і ситуація катастрофічна але контрольована
показать весь комментарий
20.08.2025 21:28 Ответить
А в тебе яке звання і посада?Твоє прізвище часом не Манштейн?
показать весь комментарий
20.08.2025 21:46 Ответить
Більш за все Бронштейн , бо триндить як він під псевдонімом революційним.
показать весь комментарий
20.08.2025 22:00 Ответить
назва посту і фото на карті ..трохи незрозуміло де ті села взагалі
показать весь комментарий
20.08.2025 21:27 Ответить
Від Нового Шахового на Шахове можна кацапам зробити котел
показать весь комментарий
20.08.2025 21:31 Ответить
або від Іванівки до Паньківки
показать весь комментарий
20.08.2025 21:36 Ответить
Іванівка і Паньківка - це вже величезний котел - можуть вирватись - хоча б маленький
показать весь комментарий
20.08.2025 21:43 Ответить
Допомагаємо ЗСУ
показать весь комментарий
20.08.2025 21:33 Ответить
ВВС-ще той "істочнік"...
показать весь комментарий
20.08.2025 21:34 Ответить
Deep State дивіться
показать весь комментарий
20.08.2025 21:38 Ответить
За даними ISW, обидві сторони мають відносно низьку щільність військ у цьому районі, а оборонні позиції більше схожі на окремі опорні пункти, ніж на суцільну лінію. Експерти зазначають, що ситуація залишається динамічною і може змінюватися в будь-який бік.
показать весь комментарий
20.08.2025 21:36 Ответить
Пам'ятаю колись мулярша говорила шо брали в кільце Бахмут
показать весь комментарий
20.08.2025 21:41 Ответить
А як кацапня на харківшині драпала вже забув ?
показать весь комментарий
20.08.2025 22:03 Ответить
На росії в Єсєнтуках, в місцевому парку, з'явилася скульптура "Дєті войни"🤦
Шедевр
показать весь комментарий
20.08.2025 21:42 Ответить
 
 