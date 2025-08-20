УКР
Сили оборони відбили наступ РФ біля Добропілля й перейшли у контратаку: окупантів беруть "у кільце". ФОТО

Українські війська відбили наступ росіян біля Добропілля, що на Донеччині й перейшли у контратаку. Відтак під загрозою оточення можуть опинитися тисячі окупантів.

Як пише видання ВВС, наші захисники беруть росіян "у кільце", передає Цензор.НЕТ.

Наразі відомо, що Сили оборони України змогли відбити населені пункти по лінії Рубіжне - Золотий Колодязь - Веселе. Українські бійці змогли вклинитися в основу російського виступу і створили загрозу оточення всього угруповання, яке зробило прорив.

Частина російських підрозділів, які просунулися далі за всіх на північ, вже опинилися відрізаними від основних сил.

"Однак в цілому обстановка на цій ділянці фронту залишається складною і може різко змінитися будь-якої миті", - додають у ВВС.

армія рф (18498) оточення (25) Донецька область (9356) ЗСУ (7852) Покровський район (916) Добропілля (70)
+12
Я щось по карті не бачу ніякого кільця. Майстри заголовків?
20.08.2025 21:25 Відповісти
+11
Дуже гарна новина-Силам Оборони України черговий респект...
20.08.2025 21:23 Відповісти
+6
З сирком лише у нас постійні осипання і ситуація катастрофічна але контрольована
20.08.2025 21:28 Відповісти
Дуже гарна новина-Силам Оборони України черговий респект...

20.08.2025 21:23 Відповісти
20.08.2025 21:23 Відповісти
Я щось по карті не бачу ніякого кільця. Майстри заголовків?
20.08.2025 21:25 Відповісти
Дивись легенду і мапу північніше Родинського. Іноді, якщо не розбираєшся - краще помовчати.
20.08.2025 21:32 Відповісти
Судячи з дати його реєстрації аксакал уже досяг віку коли за кожним новим словом починає забувати про попереднє , тому про яку мапу там пояснювати .
20.08.2025 21:57 Відповісти
Де Родинське, а де Веселе і Рубіжне. Дивись не дивись, але по лінії Рубіжне - Золотий Колодязь - Веселе можна лише зупинити, а не відрізати. Схоже в комюніке накрутили бажане, але дай Боже.
20.08.2025 22:13 Відповісти
Як би було Кільце....То було б написано ВЗЯЛИ в кільце...А там написано БЕРУТЬ в кільце...Читати того замало,потрібне розуміти написане...
20.08.2025 22:12 Відповісти
Тримаймо кулаки.

Осипання кацапів в одному місці може спричинити більш маштабні розвалювання фронту.
20.08.2025 21:25 Відповісти
З сирком лише у нас постійні осипання і ситуація катастрофічна але контрольована

20.08.2025 21:28 Відповісти
20.08.2025 21:28 Відповісти
А в тебе яке звання і посада?Твоє прізвище часом не Манштейн?
20.08.2025 21:46 Відповісти
Більш за все Бронштейн , бо триндить як він під псевдонімом революційним.
20.08.2025 22:00 Відповісти
За стилем більше на Безуглу схоже.
20.08.2025 22:56 Відповісти
назва посту і фото на карті ..трохи незрозуміло де ті села взагалі
20.08.2025 21:27 Відповісти
Від Нового Шахового на Шахове можна кацапам зробити котел
20.08.2025 21:31 Відповісти
або від Іванівки до Паньківки
20.08.2025 21:36 Відповісти
Іванівка і Паньківка - це вже величезний котел - можуть вирватись - хоча б маленький
20.08.2025 21:43 Відповісти
Допомагаємо ЗСУ
20.08.2025 21:33 Відповісти
ВВС-ще той "істочнік"...
20.08.2025 21:34 Відповісти
Deep State дивіться
20.08.2025 21:38 Відповісти
За даними ISW, обидві сторони мають відносно низьку щільність військ у цьому районі, а оборонні позиції більше схожі на окремі опорні пункти, ніж на суцільну лінію. Експерти зазначають, що ситуація залишається динамічною і може змінюватися в будь-який бік.
20.08.2025 21:36 Відповісти
Пам'ятаю колись мулярша говорила шо брали в кільце Бахмут
20.08.2025 21:41 Відповісти
А як кацапня на харківшині драпала вже забув ?
20.08.2025 22:03 Відповісти
На росії в Єсєнтуках, в місцевому парку, з'явилася скульптура "Дєті войни"🤦
Шедевр
20.08.2025 21:42 Відповісти
Тисячі? А речник ОСУВ Хортиця, великий демсокирний правдоруб трєгубофф, казав що нєфіг шухер розводити, що там лишень якихось десять калічей, що чудом якось просочилося крізь наші щільні порядки… хто ж, курво, бреше?
20.08.2025 22:33 Відповісти
https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-august-19-2025 @ (джерело в перекладі):
Бої за Маяк показали, що ЗСУ тепер загрожують самому центру прориву зс рф в боях за Добропілля

Російські війська намагаються контратакувати українські сили в районі Добропілля, оскільки ЗСУ дедалі більше загрожують самій основі прориву.
Кадри з геолокацією від 18 і 19 серпня показали просування зс рф в районі на північний захід від Полтавки і на північний схід від Володимирівки. Аналітики від джерела озвучили ситуацію у районі Добропілля станом на 19 серпня.
Так, Z-канали писали про те, що армія путіна намагається обійти Володимирівку в районі Софіївки, а також обійти позиції ЗСУ в районі Шахового.
Російський наступ та характер атак підтверджують оцінку від 18 серпня українського військового оглядача Костянтина Машовця, який заявив, що підрозділи російської 8-ї ЗВА (загальновійськової армії) наступають у районі на схід від Володимирівки, загрожуючи флангу українських сил, які намагаються відрізати ворожий виступ в основі російського прориву на схід та північний схід від Добропілля.
Основа прориву відносно вузька у порівнянні з його глибиною і проходить вздовж лінії Дорожне - Маяк - Володимирівка.
Машовець оцінив 18 серпня, що російські сили, що атакують на схід від Володимирівки, просувалися повільніше, ніж українські сили. Машовець повідомив 19 серпня про початок боїв за Маяк. Це свідчить про те, що російські війська більше не контролюють Маяк та інші населені пункти, які утворюють базу прориву, а українські сили тепер загрожують самому центру прориву.
Натомість, російські Z-воєнкори стверджують, що російські війська начебто просунулися до Веселого і в районі Золотої Криниці точаться запеклі бої. Однак, офіцер української бригади, що діє у районі Добропілля, повідомив 19 серпня, що українські війська відбили російську атаку в районі Веселого.
Між тим, російське командування і намагається маневрувати військами та перекинути резерви для посилення виступу прориву.
Тож, російська тактика просочування і низька щільність живої сили вздовж лінії фронту на Покровському напрямку дозволили російським військам досягти обмеженого тактичного успіху на схід та південний схід від Добропілля, хоча і тимчасово.
Місцевість у районі Добропілля - це широкі відкриті поля та низька щільність забудови населених пунктів. Всі ці чинники сприяють швидкому тактичному просуванню навіть за умов позиційної війни, дозволяючи російським військам здійснювати флангові маневри для підтримки тактично значимого прориву.
Проте, російські війська не створили безперервну лінію оборони в межах свого вузького прориву на схід і північний схід від Добропілля. А їх тактичний прорив є лише відображенням низької щільності фронту у живій силі.
Російські війська, ймовірно, не зможуть відновити оперативний маневр на полі бою у найближчій перспективі.
20.08.2025 22:47 Відповісти
ілюстрація новини- рандомна картинка
20.08.2025 22:49 Відповісти
 
 