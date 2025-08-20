Сили оборони відбили наступ РФ біля Добропілля й перейшли у контратаку: окупантів беруть "у кільце". ФОТО

Українські війська відбили наступ росіян біля Добропілля, що на Донеччині й перейшли у контратаку. Відтак під загрозою оточення можуть опинитися тисячі окупантів.

Як пише видання ВВС, наші захисники беруть росіян "у кільце", передає Цензор.НЕТ.

Наразі відомо, що Сили оборони України змогли відбити населені пункти по лінії Рубіжне - Золотий Колодязь - Веселе. Українські бійці змогли вклинитися в основу російського виступу і створили загрозу оточення всього угруповання, яке зробило прорив.

Частина російських підрозділів, які просунулися далі за всіх на північ, вже опинилися відрізаними від основних сил.

"Однак в цілому обстановка на цій ділянці фронту залишається складною і може різко змінитися будь-якої миті", - додають у ВВС.

