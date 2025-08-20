Сили оборони відбили наступ РФ біля Добропілля й перейшли у контратаку: окупантів беруть "у кільце". ФОТО
Українські війська відбили наступ росіян біля Добропілля, що на Донеччині й перейшли у контратаку. Відтак під загрозою оточення можуть опинитися тисячі окупантів.
Як пише видання ВВС, наші захисники беруть росіян "у кільце", передає Цензор.НЕТ.
Наразі відомо, що Сили оборони України змогли відбити населені пункти по лінії Рубіжне - Золотий Колодязь - Веселе. Українські бійці змогли вклинитися в основу російського виступу і створили загрозу оточення всього угруповання, яке зробило прорив.
Частина російських підрозділів, які просунулися далі за всіх на північ, вже опинилися відрізаними від основних сил.
"Однак в цілому обстановка на цій ділянці фронту залишається складною і може різко змінитися будь-якої миті", - додають у ВВС.
Осипання кацапів в одному місці може спричинити більш маштабні розвалювання фронту.
Шедевр
Бої за Маяк показали, що ЗСУ тепер загрожують самому центру прориву зс рф в боях за Добропілля
Російські війська намагаються контратакувати українські сили в районі Добропілля, оскільки ЗСУ дедалі більше загрожують самій основі прориву.
Кадри з геолокацією від 18 і 19 серпня показали просування зс рф в районі на північний захід від Полтавки і на північний схід від Володимирівки. Аналітики від джерела озвучили ситуацію у районі Добропілля станом на 19 серпня.
Так, Z-канали писали про те, що армія путіна намагається обійти Володимирівку в районі Софіївки, а також обійти позиції ЗСУ в районі Шахового.
Російський наступ та характер атак підтверджують оцінку від 18 серпня українського військового оглядача Костянтина Машовця, який заявив, що підрозділи російської 8-ї ЗВА (загальновійськової армії) наступають у районі на схід від Володимирівки, загрожуючи флангу українських сил, які намагаються відрізати ворожий виступ в основі російського прориву на схід та північний схід від Добропілля.
Основа прориву відносно вузька у порівнянні з його глибиною і проходить вздовж лінії Дорожне - Маяк - Володимирівка.
Машовець оцінив 18 серпня, що російські сили, що атакують на схід від Володимирівки, просувалися повільніше, ніж українські сили. Машовець повідомив 19 серпня про початок боїв за Маяк. Це свідчить про те, що російські війська більше не контролюють Маяк та інші населені пункти, які утворюють базу прориву, а українські сили тепер загрожують самому центру прориву.
Натомість, російські Z-воєнкори стверджують, що російські війська начебто просунулися до Веселого і в районі Золотої Криниці точаться запеклі бої. Однак, офіцер української бригади, що діє у районі Добропілля, повідомив 19 серпня, що українські війська відбили російську атаку в районі Веселого.
Між тим, російське командування і намагається маневрувати військами та перекинути резерви для посилення виступу прориву.
Тож, російська тактика просочування і низька щільність живої сили вздовж лінії фронту на Покровському напрямку дозволили російським військам досягти обмеженого тактичного успіху на схід та південний схід від Добропілля, хоча і тимчасово.
Місцевість у районі Добропілля - це широкі відкриті поля та низька щільність забудови населених пунктів. Всі ці чинники сприяють швидкому тактичному просуванню навіть за умов позиційної війни, дозволяючи російським військам здійснювати флангові маневри для підтримки тактично значимого прориву.
Проте, російські війська не створили безперервну лінію оборони в межах свого вузького прориву на схід і північний схід від Добропілля. А їх тактичний прорив є лише відображенням низької щільності фронту у живій силі.
Російські війська, ймовірно, не зможуть відновити оперативний маневр на полі бою у найближчій перспективі.