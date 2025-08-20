УКР
Ми відстоюємо та звільняємо українську територію. Підрозділи на Донеччині отримують допомогу та підсилення, - Сирський

сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський присвятив день робочій поїздці в підрозділи, які виконують бойові завдання в Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

Найгарячіші напрямки

Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також противник посилює тиск на півночі Донеччини, на Лиманському напрямку.

"Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Використовуємо різні джерела інформації для об’єктивності, в тому числі DeepState, - Сирський

Плідно поспілкувався з командирами бригад і корпусів, щоб мати якомога детальнішу та об’єктивнішу інформацію про ситуацію на полі бою та в управлінських ланках. На основі доповідей про потреби й проблемні питання ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони", - ідеться в повідомлення.

Сирський на Донеччині
Сирський на Донеччині

"Збройні Сили свідомі своєї великої місії та спроможні й надалі виконувати завдання за призначенням. Ми відстоюємо та звільняємо українську територію. Підрозділи на Донеччині отримують для цього всебічну допомогу та підсилення", - наголосив Головком.

Читайте: Сирський про неправдиві доповіді з фронту: Це призводить до втрат і загрози для військових з інших підрозділів

"Дякую нашим воїнам, які в найскладніших умовах зберігають силу духу, тримають стрій та нищать ворога. Слава українським захисникам!
Слава Україні!" - резюмував Сирський.

Донецька область (9356) Сирський Олександр (722)
а шо звільнили ?..шось нічого не зрозуміло з сиркового зельоного поносу у якого батьки на паРаші
20.08.2025 15:13 Відповісти
А що, курську наприклад. Спочатку частину взяли, а потім її звільнили
20.08.2025 15:41 Відповісти
 
 