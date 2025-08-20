Ми відстоюємо та звільняємо українську територію. Підрозділи на Донеччині отримують допомогу та підсилення, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський присвятив день робочій поїздці в підрозділи, які виконують бойові завдання в Донецькій області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.
Найгарячіші напрямки
Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також противник посилює тиск на півночі Донеччини, на Лиманському напрямку.
"Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь.
Плідно поспілкувався з командирами бригад і корпусів, щоб мати якомога детальнішу та об’єктивнішу інформацію про ситуацію на полі бою та в управлінських ланках. На основі доповідей про потреби й проблемні питання ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони", - ідеться в повідомлення.
"Збройні Сили свідомі своєї великої місії та спроможні й надалі виконувати завдання за призначенням. Ми відстоюємо та звільняємо українську територію. Підрозділи на Донеччині отримують для цього всебічну допомогу та підсилення", - наголосив Головком.
"Дякую нашим воїнам, які в найскладніших умовах зберігають силу духу, тримають стрій та нищать ворога. Слава українським захисникам!
Слава Україні!" - резюмував Сирський.
