Ми відстоюємо та звільняємо українську територію. Підрозділи на Донеччині отримують допомогу та підсилення, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський присвятив день робочій поїздці в підрозділи, які виконують бойові завдання в Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку головкома ЗСУ у фейсбуці.

Найгарячіші напрямки

Найгарячішими напрямками залишаються Покровський, Добропільський і Новопавлівський. Також противник посилює тиск на півночі Донеччини, на Лиманському напрямку.

"Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил росіян, стримують їхні штурми та подекуди проводять активні дії у відповідь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Використовуємо різні джерела інформації для об’єктивності, в тому числі DeepState, - Сирський

Плідно поспілкувався з командирами бригад і корпусів, щоб мати якомога детальнішу та об’єктивнішу інформацію про ситуацію на полі бою та в управлінських ланках. На основі доповідей про потреби й проблемні питання ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості оборони", - ідеться в повідомлення.





"Збройні Сили свідомі своєї великої місії та спроможні й надалі виконувати завдання за призначенням. Ми відстоюємо та звільняємо українську територію. Підрозділи на Донеччині отримують для цього всебічну допомогу та підсилення", - наголосив Головком.

Читайте: Сирський про неправдиві доповіді з фронту: Це призводить до втрат і загрози для військових з інших підрозділів

"Дякую нашим воїнам, які в найскладніших умовах зберігають силу духу, тримають стрій та нищать ворога. Слава українським захисникам!

Слава Україні!" - резюмував Сирський.