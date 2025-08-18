УКР
Використовуємо різні джерела інформації для об’єктивності, в тому числі DeepState, - Сирський

сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав випадки отримання недостовірної інформації від підрозділів щодо ситуації на фронті.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На жаль, дійсно, є випадки, коли безпосередньо з місць ведення бойових дій надається неправдива інформація про стан та положення окремих підрозділів.

Тому, щоб мати об'єктивну інформацію, ми отримуємо її з багатьох джерел. Ось, наприклад, тільки що, поки ми з вами говоримо, мені прийшло оновлення від DeepState. Ми використовуємо всі види джерел інформації для об’єктивності, в тому числі і DeepState.

Я не хочу сказати, що це "остання інстанція" в отриманні реалістичної інформації, бо він теж припускається помилок. Але це джерело інформації, яке часто допомагає отримати дані про загрозу втрати позиції", - розповів головком.

