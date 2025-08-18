Використовуємо різні джерела інформації для об’єктивності, в тому числі DeepState, - Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський визнав випадки отримання недостовірної інформації від підрозділів щодо ситуації на фронті.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На жаль, дійсно, є випадки, коли безпосередньо з місць ведення бойових дій надається неправдива інформація про стан та положення окремих підрозділів.
Тому, щоб мати об'єктивну інформацію, ми отримуємо її з багатьох джерел. Ось, наприклад, тільки що, поки ми з вами говоримо, мені прийшло оновлення від DeepState. Ми використовуємо всі види джерел інформації для об’єктивності, в тому числі і DeepState.
Я не хочу сказати, що це "остання інстанція" в отриманні реалістичної інформації, бо він теж припускається помилок. Але це джерело інформації, яке часто допомагає отримати дані про загрозу втрати позиції", - розповів головком.
.
Ясно ?
Генштаб не довіряє командирам
Чому?
Тому що командири "ліплять горбатого" щоб генштаб від них відчепився
Цю систему брехні та безладу ввід в ЗСУ про-сирський
.
Зєля, непорядок! Треба Сирського послом в Магадан зробити.
маленька сов'єтська армія ніколи не переможе велику сов'єтську армію!
(пан генерал батько залужний)