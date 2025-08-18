РУС
Используем различные источники информации для объективности, в том числе DeepState, - Сырский

сирський

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал случаи получения недостоверной информации от подразделений относительно ситуации на фронте.

"К сожалению, действительно, есть случаи, когда непосредственно с мест ведения боевых действий предоставляется ложная информация о состоянии и положении отдельных подразделений.

Поэтому, чтобы иметь объективную информацию, мы получаем ее из многих источников. Вот, например, только что, пока мы с вами говорим, мне пришло обновление от DeepState. Мы используем все виды источников информации для объективности, в том числе и DeepState.

Я не хочу сказать, что это "последняя инстанция" в получении реалистичной информации, потому что он тоже допускает ошибки. Но это источник информации, который часто помогает получить данные об угрозе потери позиции", - рассказал главком.

Александр Сырский (692) война в Украине (5716) DeepState (236)
+4
Сир що краще, Фламінго, чи Трембіта?
18.08.2025 19:21 Ответить
+4
простыми словами: у него, ЗЕленого ставленника, и так бардак полный с донесениями и данными так еще и аналитиков Штаба заставляют вычитывать кучу экспердных сайтов. Потужных..
Ясно ?
18.08.2025 19:24 Ответить
+4
Чому Сирський так часто дає інтерв'ю, може хоче в президенти?
Зєля, непорядок! Треба Сирського послом в Магадан зробити.
18.08.2025 19:27 Ответить
Сир що краще, Фламінго, чи Трембіта?
18.08.2025 19:21 Ответить
Какая разніца, якщо то всьо лише в мультиках від 95 кварталу?
18.08.2025 19:25 Ответить
"Пекло" - прогундосив Хрипатий з голубого екрану

.
18.08.2025 19:26 Ответить
простыми словами: у него, ЗЕленого ставленника, и так бардак полный с донесениями и данными так еще и аналитиков Штаба заставляют вычитывать кучу экспердных сайтов. Потужных..
Ясно ?
18.08.2025 19:24 Ответить
Брєд !
Генштаб не довіряє командирам
Чому?
Тому що командири "ліплять горбатого" щоб генштаб від них відчепився

Цю систему брехні та безладу ввід в ЗСУ про-сирський

.
18.08.2025 19:25 Ответить
Ти зовсім далекий від армії. Така система була завжди.
18.08.2025 19:29 Ответить
Чому Сирський так часто дає інтерв'ю, може хоче в президенти?
Зєля, непорядок! Треба Сирського послом в Магадан зробити.
18.08.2025 19:27 Ответить
Не-не. Ему еще всю ответственность за результат войны нести, потому и держат. Не все докладывал Сырский, иначе бы Зегевара ого-го...
18.08.2025 19:34 Ответить
сирський чєго ізволітє!
маленька сов'єтська армія ніколи не переможе велику сов'єтську армію!
(пан генерал батько залужний)
18.08.2025 19:36 Ответить
 
 