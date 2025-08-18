Используем различные источники информации для объективности, в том числе DeepState, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал случаи получения недостоверной информации от подразделений относительно ситуации на фронте.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"К сожалению, действительно, есть случаи, когда непосредственно с мест ведения боевых действий предоставляется ложная информация о состоянии и положении отдельных подразделений.

Поэтому, чтобы иметь объективную информацию, мы получаем ее из многих источников. Вот, например, только что, пока мы с вами говорим, мне пришло обновление от DeepState. Мы используем все виды источников информации для объективности, в том числе и DeepState.

Я не хочу сказать, что это "последняя инстанция" в получении реалистичной информации, потому что он тоже допускает ошибки. Но это источник информации, который часто помогает получить данные об угрозе потери позиции", - рассказал главком.

