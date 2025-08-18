Используем различные источники информации для объективности, в том числе DeepState, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал случаи получения недостоверной информации от подразделений относительно ситуации на фронте.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"К сожалению, действительно, есть случаи, когда непосредственно с мест ведения боевых действий предоставляется ложная информация о состоянии и положении отдельных подразделений.
Поэтому, чтобы иметь объективную информацию, мы получаем ее из многих источников. Вот, например, только что, пока мы с вами говорим, мне пришло обновление от DeepState. Мы используем все виды источников информации для объективности, в том числе и DeepState.
Я не хочу сказать, что это "последняя инстанция" в получении реалистичной информации, потому что он тоже допускает ошибки. Но это источник информации, который часто помогает получить данные об угрозе потери позиции", - рассказал главком.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
Ясно ?
Генштаб не довіряє командирам
Чому?
Тому що командири "ліплять горбатого" щоб генштаб від них відчепився
Цю систему брехні та безладу ввід в ЗСУ про-сирський
.
Зєля, непорядок! Треба Сирського послом в Магадан зробити.
маленька сов'єтська армія ніколи не переможе велику сов'єтську армію!
(пан генерал батько залужний)