Россияне оккупировали менее 1% территории Украины с ноября 2022 года, - DeepState
Начиная с 12 ноября 2022 года (оккупировано на дату - 114 489 кв км) по сегодня (114 493 кв км) враг оккупировал 5842 кв км украинской территории. Это составляет 0.96781% от всей площади Украинского государства в международно признанных границах.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
Осинтеры отмечают, что кацапы имели большой успех в первые дни полномасштабного вторжения. Но благодаря наступательным операциям на севере страны, в Харьковской и Херсонской областях, удалось вернуть большую часть.
"После 12 ноября 2022 года враг продолжал активные наступательные действия, которые с незначительными перерывами продолжаются до сих пор. Кто не помнит, то осенью продолжалось активное наступление кацапа на Бахмут. Надеемся эти цифры дойдут до наших американских партнеров, потому что что-то математика у них хромает", - отметили в DeepState.
Не дійдуть. Бо що вітькофф, що трамп -- безпринципні падлюки.
несправедливість.
Це не рахуючи мобілізованих в 39-41. . А там було ще більше. Населення УССР на 1939 - 29 мільйонів.
Трохи любите поманіпулювати цифрами, де вам вигідно
Дані по мобілізації наведені за 43-45 рік тобто після "визволення". І після мобілізацій 41 року. Населення УРСР було 29 мільйонів в 1939 році і навіть з приєднаними ЗУ після того як тут двічі пройшов фронт його точно більше не стало. Що не завадило совєтам мобілізувати тут ЩЕ 3 мільйони.
Це дані перепису 17 січня 1939 року. УРСР - 30.946.218.чол. Проте данні очевидно були сфальшовані для покриття втрат від голоду та репресій - тому дослідники називають і 29, і 27 мільйонів.
Але це не змінює наведеного вище.
1. закрив фінансування військових програм (створення ракет…) - ці фінанси пішли у його кишеню "велике крадівництво"
2. дороги агресору розмінував й заасфальтував
3. вивів війська із шляху агресора (з Гостомельського аеропорту…)
…
У тебе на парашії 240 мільйонів населення?
Ви робяти так спритно маніпулюєте в одну сторону що питання на кого ви тут працюєте можна навіть не відкривати...
Олігарх - це не просто дуже багата людина. Це особа, яка поєднує значний фінансовий капітал з великим політичним впливом.
Ось основні ознаки, які відрізняють олігарха від звичайного бізнесмена:
Наявність значних активів: Олігарх володіє великою власністю, часто у вигляді великих підприємств, банків або інших економічних структур.
Політичний вплив: Олігарх має змогу впливати на рішення органів державної влади. Це може бути через пряму участь у політиці, фінансування політичних партій, просування своїх людей на державні посади або лобіювання законів, які відповідають його інтересам.
Контроль над медіа: Олігархи часто володіють або контролюють засоби масової інформації (телеканали, газети, інтернет-видання), щоб формувати суспільну думку, захищати свої інтереси та боротися з конкурентами.
Монопольне становище: Зазвичай олігархи займають монопольне або домінуюче становище на певних ринках, що дозволяє їм отримувати надприбутки та усувати конкурентів.
Використання влади для збагачення: Основна риса олігархії - це використання політичної влади не для загального блага, а для власного збагачення та розширення своєї економічної імперії.
Таким чином, олігарх - це центральна фігура в системі, яка називається олігархією, де влада в країні належить невеликій групі найбагатших осіб.
За цим 1 % території ховається просто колосальна втрата економіки та демографії.
Це як правильно вище сказали війна на виснаження ресурсів, людських і технічних, а території можуть бути звільнені достатньо швидко при нагоді.
З такими темпами раша за час правління Трампа просунеться ще на 1%, тобто є сенс просто перечекати правління дурбелика.
Ресурсів у нас з розвинутими країнами - союзниками значно більше ніж у раші - за ВВП вона нуль. Суверенний фонд закінчиться у цьому росі. Відношення втрат на деяких ділянках 1:30 ! ( https://www.youtube.com/watch?v=XKABBgkUqw0 )