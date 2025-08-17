РУС
Россияне оккупировали менее 1% территории Украины с ноября 2022 года, - DeepState

Уничтоженная техника РФ

Начиная с 12 ноября 2022 года (оккупировано на дату - 114 489 кв км) по сегодня (114 493 кв км) враг оккупировал 5842 кв км украинской территории. Это составляет 0.96781% от всей площади Украинского государства в международно признанных границах.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Осинтеры отмечают, что кацапы имели большой успех в первые дни полномасштабного вторжения. Но благодаря наступательным операциям на севере страны, в Харьковской и Херсонской областях, удалось вернуть большую часть.

"После 12 ноября 2022 года враг продолжал активные наступательные действия, которые с незначительными перерывами продолжаются до сих пор. Кто не помнит, то осенью продолжалось активное наступление кацапа на Бахмут. Надеемся эти цифры дойдут до наших американских партнеров, потому что что-то математика у них хромает", - отметили в DeepState.

Читайте: Если мы слабы с Москвой, мы готовимся к конфликтам завтрашнего дня, - Макрон

Автор: 

Питання не в тім 1%, а в ресурсах, перш за все людських. За цей неповний 1% гинули українці зі всієї України. Навіть товарісч лєнін говорив - "вопрос границ даже не второстепенный, а десятистепенный, главное, чтобы всех не перебили"
Нюанс полягає в тому, що йде війна на виснаження - у кого першого закінчаться люди і ресурси, а не територія.
Яка красива маніпуляція з цифрами, 1% території за 3 роки - дрібниця, можна воювати ще десятки років. Але чому мовчать про інші цифри: 70% генерації електроенергії пошкоджено,знищено або захоплено ворогом; знищено половину власного газовидобування , пошкоджено/ зруйновано всі українські НПЗ і великі нафтобази; пошкоджено/знищено більше 2000 об"єктів медичних закладів; 400 закладів освіти і 300 об"єктів портової інфра-ри повністю зруйновано; пошкоджено/ зруйновано понад 250 тисяч житлових будівель. Та найстрашніше- смертність втричі перевищила народжуваність, за 3 роки кількість дітей шкільного віку скоротилася на півмільйона (15% відсотків від кількості на 2021р.).
За цим 1 % території ховається просто колосальна втрата економіки та демографії.
>> Сподіваємося ці цифри дійдуть до наших американських партнерів, бо щось математика у них кульгає

Не дійдуть. Бо що вітькофф, що трамп -- безпринципні падлюки.
Трамп прикладає всі зусилля, щоб допомогти другу владіміру виправити цю несправедливість.
Не зрозумієш цих діпстейтів(то кожен день в них в новинах доповіді про втрачені території,а тут раз і лиш 1% території втратили..(
Ну так втрати по 10-20 км2 в день
Питання не в тім 1%, а в ресурсах, перш за все людських. За цей неповний 1% гинули українці зі всієї України. Навіть товарісч лєнін говорив - "вопрос границ даже не второстепенный, а десятистепенный, главное, чтобы всех не перебили"
Это ни разу не ВМВ с ее среднесуточными потерями 3-5 тыс, тут несмотря на все проблемы с мобилизацией, тут на мой взгляд больше все упирается в вооружения, которые нам не дают в нужном количестве и наименовании. С год назад, кажется Швеция хотела передать нам самолет ДРЛО, и если бы к нему США нам дали ракеты способные сбивать носителей КАБов, то черепашье продвижение орков снизилось бы до скорости улитки.
Але Україна не 100 млн Рейх і тим більше не 200 млн СРСР. Україна на сьогодні максимум 30 млн країна зі старіючим населенням де 10 млн пенсіонерів. Та й зараз 2025, а не 1943 - люди сильно змінилися і їх не поженеш поголовно у військо
З 1943 по 1945 рік було мобілізовано близько 3 мільйонів українців, що становило приблизно 10% населення. В окремих областях, особливо західних, мобілізація мала тотальний характер, наприклад, у Волинській області було мобілізовано 16% населення. Українці становили значну частину Червоної армії, зокрема, у 1944 році кожен третій військовослужбовець був українцем.

Це не рахуючи мобілізованих в 39-41. . А там було ще більше. Населення УССР на 1939 - 29 мільйонів.
Трішки маніпулюєте цифрами. Основні втрати червона армія понесла в 41-42 роках, де в одних лише полонах загинуло біля 3 млн червоноармійців. Гітлер дуже швидко дійшов до Дніпра і вся мобілізація з серпня 41 по 43 рік йшла в основному в рсфср, де загиблих є 6 млн, українців загинуло 1,5 млн в лавах ркка. Одне діло було воювати з німцем в 41-42, інше в 44-45, коли багато мобілізовували з території правобережної України та Білорусі. З населенням теж є маніпуляції. Ви привели дані по населенню УССР на 1926 без польської частини України. Населення УССР на 1941 після того, як сталін приєднав Галичину Буковину та Бесарабії становило 41 млн.
Маніпулюєш тут тільки ти.
Дані по мобілізації наведені за 43-45 рік тобто після "визволення". І після мобілізацій 41 року. Населення УРСР було 29 мільйонів в 1939 році і навіть з приєднаними ЗУ після того як тут двічі пройшов фронт його точно більше не стало. Що не завадило совєтам мобілізувати тут ЩЕ 3 мільйони.
Звідки дані про 29 млн на 39 рік? Англомовна Вікіпедія дає 33,4 млн населення на 39 рік, а на 40 вже 40,6 млн, що зрозуміло після приєднання, Галичини та Волині після поділу Польщі та Буковини і Бесарабії після ультиматуму Румунії, тобто плюс 7 млн. Звідки цифра про 29 млн на 1939 рік?
Ти дитя мале?
Це дані перепису 17 січня 1939 року. УРСР - 30.946.218.чол. Проте данні очевидно були сфальшовані для покриття втрат від голоду та репресій - тому дослідники називають і 29, і 27 мільйонів.
Але це не змінює наведеного вище.
На початок Другої світової війни, у 1939 році, населення Німеччини становило близько 69,3 мільйона осіб, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F_(1871%E2%80%941945) згідно з Wikipedia. Це включало як власне німців, так і населення приєднаних територій, таких як Австрія (після аншлюсу) та частини Чехословаччини.
Та там маніпуляції по всім пунктам. Цікава мотивація цих пісатєлєй...
Це ви 2 маніпулянта, які хочуть тут прибрехати, що в Україні не така вже погана ситуація з населенням, а вона взагалі препогано, так як в Рейсі чи СРСР тих часів на було 30% населення пенсіонерів, а було багато молоді та дітей, то ж воювати було ким що Гітлера, що Сталіну
Навіщо маніпулювати, згідно вікіпедії на 39 рік населення Третього Рейху 79,3 а на 1940 вже 109,5. А нас цікавлять події з червня 41
А нічо шо в 1940 вони окупували півЄвропи? Бо так, на 42 рік населення рейху 500 мільйонів...
До чого тут вся Європа? Перед війною населення Німеччини було 67 млн, потім приєднавши Австрією та Студенти стало 79 млн, а після повного поглинання Чехії та поділу Польщі стало 110 млн - це ті люди, що жили під тодішньою Німеччиною
За цей 1% москалі поклали сотні тисяч своїх людей, купу техніки та грошей. І, навіть з урахуванням наших втрат та небажання багатьох українців мобілізуватись корєнного перелому не відбулось. А щодо Лєніна, то товаріщ Лєнін вмів проводити мобілізацію. На 1921 р червона армія складала 21 млн. людей, тож він міг собі дозволити десь не слідкувати за граніцамі.
Да, 95%+ территорий было захвачено в первые месяцы войны с наскока почти без боев
У перші дні.
"Завдяки" діям Зеленського: який не стільки "бездіяв" - скільки допомагав агресору:
1. закрив фінансування військових програм (створення ракет…) - ці фінанси пішли у його кишеню "велике крадівництво"
2. дороги агресору розмінував й заасфальтував
3. вивів війська із шляху агресора (з Гостомельського аеропорту…)
Нюанс полягає в тому, що йде війна на виснаження - у кого першого закінчаться люди і ресурси, а не територія.
І у кого - у ЕС чи у ерефії?
ЄС не воює і воювати не збирається. Воювати буде одна Україна при співвідношенні втрат 1 до 3 і мобілізаційного потенціалу 1 до 6. Висновки роби сам.
1 до 3 це ще оптимістично, скоріше 1 до 1,5-2
мобілізаційного потенціалу 1 до 6...

У тебе на парашії 240 мільйонів населення?
40 млн? Хіба що разом з Кримом, Донецькою та Луганською областями повністю і з тими 6-7 млн, що виїхали після лютого 22. На підконтрольній десь 28-29 млн не більше, з яких кожен 3 на пенсії
Ок, допустим навіть 30. Тоді на парашії 180 мільйонів?
Який відсоток від своєї економіки виділяє ЄС на цю війну і скільки солдат європейських армій вже пройшло фронт за 3,5 роки? Слухаю вашу відповідь...
Пиз*ець. Типові журналюги-швондери.
Тобто, майже нічого, крім того, що здав без боїв Готувальник Шашликів
"В міжнародно визнаних кордонах"- може вже досить цієї гівномарафонівської пропаганди про "перемогу " і "кордони 91 року " ,війна перейшла в стадію "війна на виснаження " що було на заключному етані корейської війни ,коли жодна зі сторін не могла переломити ситуацію на свою користь.
Не хотів це казати ,( бо відразу на мене накинуться диванні ура-патріоти ) але продовжу свою думку - "війну на виснаження " витримає той ,хто мала перевагу не тільки в озброєнні ,але і в людях ,а це ,на жаль .не Україна .
Ізраїль витримає "війну на виснаження "?
А хто з ними на виснаження воює, регулярна армія якої країни? Ізраїль взагалі ніколи на виснаження не воював, усі війни закінчувалися досить швидко.
Згідний, там були навіть не війни, а скоріше битви, які тривали кілька днів, або кілька тижнів. А після 70-х Ізраїль фактично проводить військові каральні операції проти своїх ворогів, де в нього перевага в десятки разів у військовій силі
В мене ж питання у майбутньому часі, якщо така війна з практично всіма арабами та Іраном відбудеться.
Так в Ізрїлі воють -ВСІ - а в Україні -тількі БІДНЯКИ. ,а БАГАТІЇ або втікли за кордон ,або забронювались або відкупились,ось така от різниця.
Я ж не питав, чи всі воюють в Ізраїлі. Я питав чи витримає Ізраїль "війну на виснаження ". Так, чи ні.
Так витримав і витримає .
А ти бідняк?
А ти - олігарх ?
Зрозумів...ти бідняк і тому голосував за Зеленського.

Олігарх - це не просто дуже багата людина. Це особа, яка поєднує значний фінансовий капітал з великим політичним впливом.

Ось основні ознаки, які відрізняють олігарха від звичайного бізнесмена:

Наявність значних активів: Олігарх володіє великою власністю, часто у вигляді великих підприємств, банків або інших економічних структур.

Політичний вплив: Олігарх має змогу впливати на рішення органів державної влади. Це може бути через пряму участь у політиці, фінансування політичних партій, просування своїх людей на державні посади або лобіювання законів, які відповідають його інтересам.

Контроль над медіа: Олігархи часто володіють або контролюють засоби масової інформації (телеканали, газети, інтернет-видання), щоб формувати суспільну думку, захищати свої інтереси та боротися з конкурентами.

Монопольне становище: Зазвичай олігархи займають монопольне або домінуюче становище на певних ринках, що дозволяє їм отримувати надприбутки та усувати конкурентів.

Використання влади для збагачення: Основна риса олігархії - це використання політичної влади не для загального блага, а для власного збагачення та розширення своєї економічної імперії.

Таким чином, олігарх - це центральна фігура в системі, яка називається олігархією, де влада в країні належить невеликій групі найбагатших осіб.
Всі да не всі. Є ультраортодоксальні релігійні з якими давно точаться суперечки через їх відмову служити (а їх відсоток серед населення збільшився до 13). Багатші, які не хочуть ризикувати, так само просто виїжджають до інших країн. Кількість населення в десятки разів менша у порівнянні з ворогами. Відмінність лише у налагодженій системі призову, постійно великому військовому податку та величезному, як для такої маленької країни, авіаційному угрупованню.
Да, от хера уши ***** и его подельнику Трампу а ни Украину!!!!!!!!!!
Що побіжиш протестувати під посольство США ,чи мобілізуватись на війну ? Так я одразу відповім -ви розумні диванні ура- патріоти побіжите під посольство протестувати ,а мобілізуються нехай дурні .
Тюю, шо за истерика ватан, завтра Зеленский пошлёт Трампа и заодно с ним ***** НАХ, вежливо, культурно но твёрдо и однозначно, Европа в этом Зеленского поддержит и рыжий дурачок попадёт в очень хреновое положение, перекрыть помощь Украине будет означать, что он стал подельником ***** а Трампу это как-бы на хер надо, поэтому выиграет Зеленский, победит Украина а ты будешь вещать про ТЦК и бедолаг которых прокуроры и олигархи отправили на убой. Убогий ты ватан, очень, очень убогий.
Так в мене немає ніякої істерики ,істерика в таких як ти диванних патріотів -" нас зрадили американці " ,Швидше Тамп пошле зєлю на хрін зі всіма наслідками ,і з чого ти вирішив що Трамп потрапить в хрінове становище , США завжди домовлялись з совітами ( читай рашкою ) і тепер домовляться , А якщо ти кацапською пишеш - то ватан ти ,а не я. Вивчи рідну мову "убогій ".
Так енто мы завтра будем посмотреть, кто кого и куда пошлёт а зачем Трампу кидать Украину это вообще непонятно, Трамп барыга а какие ему от того кидалова барыши , разве что потерять сотни миллиардов на продаже оружия а положение у Трампа ой какое хреновое, особенно в свете ближайших парламентских выборах, которые при таких раскладах республиканцы с треском проиграют. Дело в том ватан, что думать надо головой а у тебя вместо головы задница.
А, якщоб не агент "Буратіно", то росіяни отримали б звіздюлєй ще на підході до кордону і залізли б назад у свою берлогу
Вони б і не полізли
Яка красива маніпуляція з цифрами, 1% території за 3 роки - дрібниця, можна воювати ще десятки років. Але чому мовчать про інші цифри: 70% генерації електроенергії пошкоджено,знищено або захоплено ворогом; знищено половину власного газовидобування , пошкоджено/ зруйновано всі українські НПЗ і великі нафтобази; пошкоджено/знищено більше 2000 об"єктів медичних закладів; 400 закладів освіти і 300 об"єктів портової інфра-ри повністю зруйновано; пошкоджено/ зруйновано понад 250 тисяч житлових будівель. Та найстрашніше- смертність втричі перевищила народжуваність, за 3 роки кількість дітей шкільного віку скоротилася на півмільйона (15% відсотків від кількості на 2021р.).
За цим 1 % території ховається просто колосальна втрата економіки та демографії.
Какая красивая манипуляция с цифрами. Какой храбрый призыв сдаваться и капитулировать.
Стільки положити свого бидла і техніки (заради 5 тис. кв. км. це п'ята частина Донеччини) це тільки рашисти здатні і в рашистані і лднр бидлонаселеніє мовчить їм це подобаєтся.
Це брехня, звичайно. Брехня і маніпуляції. Якій 1%?
До 2022 було окуповано 7%, в березні 2022 було окуповано вже 27%, к листопаду 2022 контрнаступами звільнили 7%, залишилось 20%.
А ЗСУ звільнили з 2022 року 7% території України, що еквівалентно площі території Криму і Орділо, окупованих протягом 2014-2022.

Це як правильно вище сказали війна на виснаження ресурсів, людських і технічних, а території можуть бути звільнені достатньо швидко при нагоді.
Це відомі дані.
З такими темпами раша за час правління Трампа просунеться ще на 1%, тобто є сенс просто перечекати правління дурбелика.
Ресурсів у нас з розвинутими країнами - союзниками значно більше ніж у раші - за ВВП вона нуль. Суверенний фонд закінчиться у цьому росі. Відношення втрат на деяких ділянках 1:30 ! ( https://www.youtube.com/watch?v=XKABBgkUqw0 )
