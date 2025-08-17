Россияне оккупировали менее 1% территории Украины с ноября 2022 года, - DeepState

Начиная с 12 ноября 2022 года (оккупировано на дату - 114 489 кв км) по сегодня (114 493 кв км) враг оккупировал 5842 кв км украинской территории. Это составляет 0.96781% от всей площади Украинского государства в международно признанных границах.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Осинтеры отмечают, что кацапы имели большой успех в первые дни полномасштабного вторжения. Но благодаря наступательным операциям на севере страны, в Харьковской и Херсонской областях, удалось вернуть большую часть.

"После 12 ноября 2022 года враг продолжал активные наступательные действия, которые с незначительными перерывами продолжаются до сих пор. Кто не помнит, то осенью продолжалось активное наступление кацапа на Бахмут. Надеемся эти цифры дойдут до наших американских партнеров, потому что что-то математика у них хромает", - отметили в DeepState.

Читайте: Если мы слабы с Москвой, мы готовимся к конфликтам завтрашнего дня, - Макрон