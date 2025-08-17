Если мы слабы с Москвой, мы готовимся к конфликтам завтрашнего дня, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что россияне предлагают Украине "мир, равнозначный капитуляции". По его словам, завтра европейские лидеры летят в Вашингтон не только поддержать Владимира Зеленского, но и "защитить интересы европейцев".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

"Если мы слабы с Москвой, мы готовимся к конфликтам завтрашнего дня. Есть только одно государство, которое предлагает мир, равнозначный капитуляции: Россия... Я убежден, что мы должны вступить в новую дипломатическую фазу", - подчеркнул Макрон.

Также он рассказал о цели, с которой завтра европейцы летят в Вашингтон. Первое - напомнить, что объединяет Украину, Европу и Соединенные Штаты Америки. Он отметил, что все они хотят прочного мира, который уважает международное право, и которому предшествует освобождение заключенных и детей. Второе - напомнить о невозможности обсуждения украинских территорий без Украины. Третье - установить связь между территориальным вопросом и гарантиями безопасности.

Читайте: На встрече с Трампом мы обменяемся мнениями относительно мирных усилий и гарантий безопасности, - Мерц

По его словам, соглашение, основанное на сокращении украинской армии, будет обречено на нарушение, ведь подобные соглашения были в прошлом, и их Россия не придерживалась. Президент Франции подчеркнул, что первым столпом гарантий безопасности будут ВСУ, а вторым - "силы успокоения", которые будут размещаться не на фронте.

"Когда мы говорим о том, что происходит в Украине, мы говорим об империалистическом и ревизионистском государстве, которым является сегодняшняя Россия, которая с 2008 года постоянно стремится завоевать новые территории, постоянно пересматривает международные границы и никогда не придерживается своих обещаний относительно мира и ненападения", - подчеркнул Макрон.

Ранее сообщалось, что Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

Однако впоследствии появилась информация, что Трамп сначала проведет индивидуальную встречу с Зеленским и только после этого к ним присоединятся европейские лидеры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен присоединится к встрече Зеленского и Трампа в Белом доме