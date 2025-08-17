РУС
Новости Встреча Трампа и Зеленского
Если мы слабы с Москвой, мы готовимся к конфликтам завтрашнего дня, - Макрон

Эмманюэль Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что россияне предлагают Украине "мир, равнозначный капитуляции". По его словам, завтра европейские лидеры летят в Вашингтон не только поддержать Владимира Зеленского, но и "защитить интересы европейцев".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Le Monde.

"Если мы слабы с Москвой, мы готовимся к конфликтам завтрашнего дня. Есть только одно государство, которое предлагает мир, равнозначный капитуляции: Россия... Я убежден, что мы должны вступить в новую дипломатическую фазу", - подчеркнул Макрон.

Также он рассказал о цели, с которой завтра европейцы летят в Вашингтон. Первое - напомнить, что объединяет Украину, Европу и Соединенные Штаты Америки. Он отметил, что все они хотят прочного мира, который уважает международное право, и которому предшествует освобождение заключенных и детей. Второе - напомнить о невозможности обсуждения украинских территорий без Украины. Третье - установить связь между территориальным вопросом и гарантиями безопасности.

Читайте: На встрече с Трампом мы обменяемся мнениями относительно мирных усилий и гарантий безопасности, - Мерц

По его словам, соглашение, основанное на сокращении украинской армии, будет обречено на нарушение, ведь подобные соглашения были в прошлом, и их Россия не придерживалась. Президент Франции подчеркнул, что первым столпом гарантий безопасности будут ВСУ, а вторым - "силы успокоения", которые будут размещаться не на фронте.

"Когда мы говорим о том, что происходит в Украине, мы говорим об империалистическом и ревизионистском государстве, которым является сегодняшняя Россия, которая с 2008 года постоянно стремится завоевать новые территории, постоянно пересматривает международные границы и никогда не придерживается своих обещаний относительно мира и ненападения", - подчеркнул Макрон.

Ранее сообщалось, что Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эмманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

Однако впоследствии появилась информация, что Трамп сначала проведет индивидуальную встречу с Зеленским и только после этого к ним присоединятся европейские лидеры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляйен присоединится к встрече Зеленского и Трампа в Белом доме

Макрон Эмманюэль (1414) переговоры с Россией (1283) война в Украине (5703)
Топ комментарии
+5
Трамп просто пєрєдаст. Він нічого не вирішує і не міг вирішити. Він передав кацапські хотєлки.
Про що ви збираєтесь з ним говорити? - Поговоріть з постовим ящиком...
показать весь комментарий
17.08.2025 20:23 Ответить
+2
Президент Франції наголосив, що першим стовпом гарантій безпеки будуть ЗСУ, а другим - "сили заспокоєння", які розміщуватимуться не на фронті.

Вся суть т.з. "гарантій безпеки" від Європи. Зате на словах прямо наполеони і цезарі. Аби тільки Америка все зробила.
показать весь комментарий
17.08.2025 20:21 Ответить
+2
Америка...

Америка вже давним-давно НІЧОГО НЕ робить...так-собі, починаючи після 2-президенського терміну Обами....

а при деменційних злодійкуватих дідусях тільки і "надуває щоки...."
Я дуже сподіваюсь, що європейці ЦЕ накінець-то зрозуміють...що любі американські гарантії ...-це той самий "будапештський меморандум".....
показать весь комментарий
17.08.2025 20:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Надавите на Трампа?
показать весь комментарий
17.08.2025 20:20 Ответить
...після того як зайдуть в овальний кабінет Трампа з роздавленим вовкою?
впевнена, що хйло Трампові злило на вовку щось у авто по дорозі з летовища
показать весь комментарий
17.08.2025 20:25 Ответить
бо так швидко розчавленому тампону ніколи не вдавалося приймати рішення - БУРАТІНУ К НАГЄ до Вашингтону!!!
показать весь комментарий
17.08.2025 20:27 Ответить
Там, доречі, спец режим ще діє , у Вашингтоні - нагцгвардійці й тд тп ...
показать весь комментарий
17.08.2025 20:29 Ответить
Кіно з Оману показав
показать весь комментарий
17.08.2025 21:08 Ответить
От всім подобається Макрон, якби не його гекономність в матеріальній допомозі Україні.
показать весь комментарий
17.08.2025 20:27 Ответить
Готує Україні Міражі і 500 Скальпів - сарказм
показать весь комментарий
17.08.2025 20:30 Ответить
Президент Франції наголосив, що першим стовпом гарантій безпеки будуть ЗСУ, а другим - "сили заспокоєння", які розміщуватимуться не на фронті.

Вся суть т.з. "гарантій безпеки" від Європи. Зате на словах прямо наполеони і цезарі. Аби тільки Америка все зробила.
показать весь комментарий
17.08.2025 20:21 Ответить
Америка...

Америка вже давним-давно НІЧОГО НЕ робить...так-собі, починаючи після 2-президенського терміну Обами....

а при деменційних злодійкуватих дідусях тільки і "надуває щоки...."
Я дуже сподіваюсь, що європейці ЦЕ накінець-то зрозуміють...що любі американські гарантії ...-це той самий "будапештський меморандум".....
показать весь комментарий
17.08.2025 20:31 Ответить
Отож, і не вперше. І всім виходить, плювати. І Трампу. Путін вже знає, що йому нічого за те не буде. Трамп захистить.
показать весь комментарий
17.08.2025 20:22 Ответить
Трамп просто пєрєдаст. Він нічого не вирішує і не міг вирішити. Він передав кацапські хотєлки.
Про що ви збираєтесь з ним говорити? - Поговоріть з постовим ящиком...
показать весь комментарий
17.08.2025 20:23 Ответить
...почтовим...
показать весь комментарий
17.08.2025 20:24 Ответить
А що Трамп наш президент? Невже він скорочував нашу армію з 2019 року і говорив по всьому світу, що ми і кацапи "один нарід"?
показать весь комментарий
17.08.2025 20:48 Ответить
Цей рудий козел хоче натиснути на Зеленського без свідків, щоб потім ще й звинуватити в тому, що Зеленський не хоче поступатися територіями.
показать весь комментарий
17.08.2025 20:26 Ответить
"торг здесь неуместен"
показать весь комментарий
17.08.2025 20:28 Ответить
ага
показать весь комментарий
17.08.2025 20:27 Ответить
Треба з Трампом звключити угоду, щоб не говорив голосом Путна. Про визнання його військовим генієм, хай переключиться на актуальні проблеми, а не займається лузерством.
показать весь комментарий
17.08.2025 20:28 Ответить
Мабуть в Макроні ще живі гени сміливих пращурів. Надіюсь, що буде міцнішим ніж Мерц. Бо має злість і хтось з його дідів таки добре шпагою махав.
показать весь комментарий
17.08.2025 20:33 Ответить
Маємо надію що французькі солдати не будуть стелити доріжку хутину , як американські
показать весь комментарий
17.08.2025 20:33 Ответить
Так і є. Буде і війна Китаю з Тайванем, та Трампу пофіг. Він хоче "премію миру" та поновити засідання клубу " старих клептократичних підофілів".
показать весь комментарий
17.08.2025 20:33 Ответить
Америка скаже, і всі тихенько замовкнуть, Європа це далеко не та що була пів століття тому.
показать весь комментарий
17.08.2025 20:34 Ответить
є пропозиція щапрпонувати йому бути лідером коаліції охочих. Він же хоче зробити Америку гріт аген? Як він зробить її щоб не війти в історію?
показать весь комментарий
17.08.2025 20:34 Ответить
Никто и не сомневается в силе ваших больших ртов.
показать весь комментарий
17.08.2025 20:35 Ответить
Прием в НАТО закрывает глобальные вопросы..
показать весь комментарий
17.08.2025 20:38 Ответить
Трампу треба дати те, що він хоче - війти в історію і прославити себе. Те, що він на кілька років прикриє конфлікт - навряд чи зробить його чи Америку великою. Він якось не дуже сприймає себе як лідер, він думає, що він майстер угод, окремо від усіх, але хіба усі угоди дають гідність чи славу?
показать весь комментарий
17.08.2025 20:45 Ответить
Йому треба дати підсрачника на вектор до найближчого дурдому.
показать весь комментарий
17.08.2025 21:16 Ответить
Хм....а може вдасться зе на макрона поміняти нам?Ми ще можемо оп в повному складі накинути
показать весь комментарий
17.08.2025 20:49 Ответить
А хто козел, що розмінував Чонгар, здав за 3 дні весь південь України, АЕС в Енкергодарі, хто відвів військо на Донбасі, хто судить українських військових, за нездачу Харкова, Херсона, Миколаїва, Київ. Хто здав Маріуполь і зрадив Азов,хто розкрадає гроші на забезпеченні ЗСУ, та будує укриття укладає асфальт та бруківку за 20км до лінії фронту, хто узурпував владу та трудоустроїв кумів, хто дескридитував та зірвав мобілізацію і тд та та та та. Теж трамп???
показать весь комментарий
17.08.2025 20:51 Ответить
У макрона жінка Серьога Зверев..він герой по житью
показать весь комментарий
17.08.2025 20:51 Ответить
потрібно вже цю путінську шльондру- трампа , ставити на місце !!! Агов, європейські лідери, може досить шмарклі жувати !?. Покажіть об'єднану силу !! І поставити трампону жорсткі умови !!!
показать весь комментарий
17.08.2025 20:56 Ответить
У мене питання - от де всі ці рішучі були в 22-23 році, коли кацапія була слабка? Дочекались коли вона перйде на воєнні рейки і лише зараз почали продукувати активність. Коли в дупі засвербіло. Як би знов не виявилось запізно...
показать весь комментарий
17.08.2025 21:00 Ответить
Начебто демонструє рішучість вимагати справедливих кроків тут жe вивалює какашку - "встановити зв'язок між територіальним питанням та гарантіями безпеки". Нонсенс. Як і де ви, пане Макрон, збираєтесь шукати цей зв'язок, якого апріорі немає? Це як впіхнуть ***********.
показать весь комментарий
17.08.2025 21:28 Ответить
 
 