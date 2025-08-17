РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9177 посетителей онлайн
Новости Встреча Трампа и Зеленского
2 975 99

Трамп сначала встретится с Зеленским один на один и только потом совместно с лидерами ЕС, - Bild

Трамп проведет встречу с Зеленским один на один.

Президент США Дональд Трамп сначала проведет индивидуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, после этого к ним присоединятся европейские лидеры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Bild.

Издание со ссылкой на правительственные источники утверждает, что Трамп сначала примет только президента Украины. Лишь затем к нему присоединятся сопровождающие его ведущие политики ЕС.

В программе - рабочий ужин и многочасовая дискуссия в расширенном составе.

Смотрите: Зеленский на встрече с фон дер Ляйен: Сегодня совместно, в нескольких форматах определяем, о чем будем говорить в Вашингтоне. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эманюэль Макрон примут участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

Автор: 

Зеленский Владимир (21598) Евросоюз (17488) Трамп Дональд (6377)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Це для того щоб знову спровокувати скандал,вигнати Зеленського а потім Європейцям сказати що він сам винуватий,100%
показать весь комментарий
17.08.2025 18:26 Ответить
+12
показать весь комментарий
17.08.2025 18:37 Ответить
+10
Тупого клоуна на кую крутять ,те,що і говорилось,коли цього придурка наголосували
показать весь комментарий
17.08.2025 18:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тупого клоуна на кую крутять ,те,що і говорилось,коли цього придурка наголосували
показать весь комментарий
17.08.2025 18:26 Ответить
Ти сраний бот.Не росіянин часом?
показать весь комментарий
17.08.2025 18:46 Ответить
Зепіл?
показать весь комментарий
17.08.2025 18:58 Ответить
Міжсобойчики з Зе нікому не на користь /Оман/. Одноосібні підписи теж.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:25 Ответить
Це для того щоб знову спровокувати скандал,вигнати Зеленського а потім Європейцям сказати що він сам винуватий,100%
показать весь комментарий
17.08.2025 18:26 Ответить
💯
показать весь комментарий
17.08.2025 18:28 Ответить
Кого провокувати?ЗЕ не може сказати речення по причині своєї тупості
показать весь комментарий
17.08.2025 18:29 Ответить
А він і є винуватий. Замість того, щоб показати єдність країни він показує єдність зі своїми друзями. Навіть сумнозвісне Міністерство "Єдності" українців створює для свого ж друга з підозрою на мільярд. Його турбує не Україна, а його велич у виразі рейтингу. Заради цього ж знімає Залужного.
Таким його бачить і Трамп. Жадібним, хитрим, честолюбним піаністом. Якби Трамп бачив, що за ним стоять всі сили країни, він би не закривався з ним пошептатись.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:51 Ответить
10000000 % !
показать весь комментарий
17.08.2025 19:23 Ответить
Вболтає Зелю?
показать весь комментарий
17.08.2025 18:26 Ответить
БУРАТІНІ ларьочнік розказав про це? ( мені назбирав Ш І)- надаю лише частину актів, прийняту Трампоном першої каденції використання
2. Законодавчі акти: «Crimea Annexation Non-recognition Act»

H.R. 463 (115-й Конгрес, 2017-2018)

Визначає політику США: не визнавати анексію Криму - жодне агентство не має діяти чи допомагати таким зусиллям. Президент може скасувати цю норму лише з важливих національних інтересів.

H.R. 596 (116-й Конгрес, 2019-2020) - Ухвалено Палатою представників: аналогічна заборона з політичною позицією США не визнавати анексію, з можливістю президенського запиту на виключення.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:36 Ответить
Тобто перед тим як Україні погодитися "ОБМІНЯТИ ЗЕМЛІ КРИМУ ", тампон повинен зробити запит до Конгресу на відміну прийнятих законодавчих актів .
показать весь комментарий
17.08.2025 18:39 Ответить
Ремарка: прийняті не Трампоном, а Конгресом за часів його першого терміну, щоб руде лайно, не дай Боже, не віддав #уйлу частину України.
В першу свою каденцію Трамп мав набагато адекватніших колег, яких він повикидав перед другим терміном, щоб не заважали кохатися з #уйлом.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:46 Ответить
ТАК! Адекватний Помпео писав ті декларації по неприйняття анексії Криму , але !!! Трамп може їх відкликати лише голосуванням Конгресу сьогодні
показать весь комментарий
17.08.2025 19:04 Ответить
про закони саме Трампона була моя помилка , а ось як він відреагував ще у 2018 р на запити журналістів, з чого ми робимо висновок - він йшов на другий термін , окрім усіх планів МАГА на нього як на таран , саме виконувати завдання хйла ... То чи був він тоді буратіною кремля у США? ОСЬ ЩЕ ТОДІ ? Він же зараз бореться з тими хто вів його до імпічменту у першій каденції...

НА ДІЇ КОНГРЕСУ з прийняття актів Помпео про невизнання Криму вже прийняті у 2018 р реагував так : ( цитата з сайту РАДІО СВОБОДА США)

На запитання журналістів 29 червня, 2018 року чи правдиві повідомлення про те, що він припинив давню опозицію Вашингтона до анексії Криму, Трамп відповів: "Нам доведеться подивитися".

Трамп відповів аналогічним чином, коли його запитали, чи розгляне він можливість скасування санкцій США проти Росії.

"Подивимося, що зробить Росія", - сказав Трамп.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:14 Ответить
Читайте Конституцію України. Хто з громадян робитиме дії по здачі хоч клаптика Української території підлягає суду, або розстрілу на місці. /Генерал Григорій Омельченко/.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:37 Ответить
але було й так - читайте в кінці відповіді журналістам Трампа - Радіо свобода 26 липня 2018 р

ВАШИНГТОН -- Сполучені Штати оголосили про офіційну політику, підтверджуючи відмову від анексії Росією українського півострова Крим, а державний секретар Майк Помпео розкритикував Москву за прагнення "підірвати основний міжнародний принцип, який поділяють демократичні держави".

Оголошення Помпео 25 липня, опубліковане за годину до його запланованих свідчень у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, послідувало за недавніми суперечливими зауваженнями президента Дональда Трампа та чиновників адміністрації про те, чи рухається Вашингтон до скасування політики, що діє після захоплення Росією Чорноморського півострова в 2014 році.

"Сполучені Штати підтверджують як політику свою відмову визнати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву", - йдеться в заяві Помпео під назвою "Кримська декларація".

"У співпраці з союзниками, партнерами та міжнародним співтовариством Сполучені Штати відкидають спробу Росії анексувати Крим і зобов'язують підтримувати цю політику до відновлення територіальної цілісності України", - додав він.

У ньому говорилося, що Сполучені Штати закликали Росію поважати "принципи, яких вона давно стверджувала, що дотримується і припинення окупації Криму".

У пізніших свідченнях перед комітетом Сенату Помпео сказав, що Москві "не буде полегшення" від санкцій, введених Сполученими Штатами після спроби анексії, "поки Росія не поверне контроль над Кримським півостровом Україні".

Москва у 2014 році насильно анексувала Кримський півострів України, що було засуджено міжнародним співтовариством. Він також підтримав сепаратистів на сході України, які боролися проти київського уряду у війні, в результаті якої загинуло понад 10 300 людей - дії, які призвели до введення санкцій США та ЄС проти Москви.

Не відразу було зрозуміло, що спричинить за собою декларація, але Помпео у своєму оголошенні посилався на Декларацію Уеллса 1940 року. Цей акт був рішенням Сполучених Штатів не визнавати радянську анексію трьох балтійських держав Естонії, Латвії та Литви. Ця політика тривала 50 років і перевила Радянський Союз.

Невизнання анексії Криму також було політикою попередньої адміністрації президента Барака Обами, але зауваження Помпео, схоже, є спробою чітко заявити про позицію нинішньої адміністрації після нещодавньої дипломатичної плутанини.

ОСЬ ЩЕ ТОДІ ТРАМП НА ДІЇ КОНГРЕСУ реагував так

На запитання журналістів 29 червня, чи правдиві повідомлення про те, що він припинив давню опозицію Вашингтона до анексії Криму, Трамп відповів: "Нам доведеться подивитися".

Трамп відповів аналогічним чином, коли його запитали, чи розгляне він можливість скасування санкцій США проти Росії.

"Подивимося, що зробить Росія", - сказав Трамп.

https://www.rferl.org/a/anxious-ukraine-trump-putin-summit/29357195.html Зауваження викликали занепокоєння по всій Європі, і особливо в Україні, що Трамп може скасувати політику США і ефективно прийняти перше велике захоплення землі на континенті з часів Другої світової війни.

Міністерство закордонних справ України написало у Твіттері після заяви Помпео, що "ми вітаємо позицію США щодо територіальної цілісності України та невизнання спроби Росії анексувати Крим... Ніхто не має права змінювати кордони вільних суверенних держав силою".
показать весь комментарий
17.08.2025 18:49 Ответить
т.е. тампон понимает что склонить Зе одного легче чем если это будет толпа

расскажет про перспективы США по добыче ископаемых в Арктике, что как хорошо будет тампону и его свите
показать весь комментарий
17.08.2025 18:29 Ответить
Ну, склонять Зелідора Трамп може скільки завгодно, якщо кловун буде згодний.
Прямо в кабінеті. Як Клінтон Моніку.
Це ніякого відношення до України не має.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:00 Ответить
Він викладе перед ним козирі у вигляді компромата, що привіз пу.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:03 Ответить
Про те що чотири рази уклоніст? Що крав гроші з Бенею та ховав в Англії? Так всім похер.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:12 Ответить
За 25 років гастролей по ********* воно не тільки крало гроші та 4 рази ухилялося від армії. В нього було дуже бурхливе життя))
показать весь комментарий
17.08.2025 19:28 Ответить
Ви впевнені що це весь компромат? А про 40 млрд. на закордонних рахунках і в біткоінтах?
показать весь комментарий
17.08.2025 19:43 Ответить
Україна має розпочати програму по відродженню ядерної зброї, бо з такими "миротворцями" як тромб надія тільки на себе.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:30 Ответить
На жаль, Україна за 3,5 роки війни не спромоглася зробити власну балістичну ракету, здатну дістатися до москви, тому ядерний заряд прийдеться відправляти дронами, такі собі мікрозаряди, щоб потужно винести шибки по всій нєрєзіновой.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:48 Ответить
головне дві потвори виконують сам на сам завдання ху* ла ...це те для чого прийшов 🤡 до влади , дорогі % зеленського ,пакуйте валізи ,і збирайтеся переїжати на окуповану частину України ,ви цього хтіли ...вперед , разом з журналістами та чиновниками ,які топили за 95 балаган ...
показать весь комментарий
17.08.2025 18:30 Ответить
Це вже наглість, втікти і розказувати українцям що вони мають робити..
показать весь комментарий
17.08.2025 18:38 Ответить
я не втікла по перше , а мусила виїхати ,за вашего вибору ,який ви зробили в19р. доречі ви де зараз в Україні , судячі з прапорця ?...
показать весь комментарий
17.08.2025 18:46 Ответить
Я не розказую українцям що вони мають робити,відчуваєте різницю? Бо так робити не гарно. Хоча я розумію, що із за кордону воюється набагато краще і потужніше. Ну але майте совість і мені теж не приписуйте вибір який я не робив.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:51 Ответить
я не настільки лояльна до тих хто зробив 🤡 президентом ,як ви ...але я дійсно бажаю їм жити там де вони хтіли , і так ,як їм подобалося ,у совку ...
показать весь комментарий
17.08.2025 19:01 Ответить
Знаю особисто,скільки тих любителів совка,виїхало закордон і навіть перебуваючи в ЄС,вони топлять за совок. Щось там з ними говорити абсолютно без толку, там і медицина недопоможе. Сидить таке в європейській країні і ненавидить всю ЄС, хоча бігає по всю допомогу яку дають, але вихваляє совок і радується що " освобождають брацкій нарот Дамбасс" і туда не хочуть де кацапи.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:13 Ответить
так я таких знаю і багато у Німеччині , і вони дійсно до кацапів не хочуть ,і таким як ми ,не дали жити в Україні ...
показать весь комментарий
17.08.2025 19:16 Ответить
Точно, я не писав про Німеччину, але дійсно бачив сам саме там найбільше тих совків)
показать весь комментарий
17.08.2025 19:25 Ответить
я рахую так, що хто більше всіх ******* про % зе, той точно найбільший його підсрачник та обожнювач....
показать весь комментарий
17.08.2025 18:51 Ответить
шо , вам дали нові темникі ,стрілочниця ...не рятуйте зеленського ,воно **** ,по саму шию в крові українців !...
показать весь комментарий
17.08.2025 19:03 Ответить
а, давайте, ви спакуєте валізи і чемно повернетеся додому - будете допомагати у тому числі боротися зі злочинною владою
показать весь комментарий
17.08.2025 19:25 Ответить
мені 70років , я втомилася у свій час від совка ,кгб, від ждунів і плакальщиків по союзу , і такі вони випхали нас з України , колись я сказала проросійському таксісту ,яких перед війною напакували в Україну з московії : вам подобається жити так ,як ви мені пропонуєте ,мижебратья ,це наші землі .. добре ,якшо ви окупуїте нашу Україну ,і ваші діти будуть жити тут , то мої діти і онуки будуть жити за кордоном ,а ви з вашими дітьми будете хліб ростити і нам на булочки ,борошно продавати , за копійки ...
показать весь комментарий
17.08.2025 19:34 Ответить
Мене завжди надихали люди, які пережили радянський союз і витягли Україну з нього, бо вони змогли зберегти у собі любов до України, прагнення жити у вільній і незалежній країні.
Те що ви написали про борошно і булочки це зовсім інше.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:48 Ответить
але це для тих ,хто розуміє тільки буквально , я художник ...
показать весь комментарий
17.08.2025 19:51 Ответить
Це погано!!! зЄлєпукін слабкий!!!
показать весь комментарий
17.08.2025 18:30 Ответить
Не слабкий,а тупий наглухо
показать весь комментарий
17.08.2025 18:32 Ответить
Що може сказати тупа людина без листочка?Він там що є,що немає
показать весь комментарий
17.08.2025 18:34 Ответить
"Слабкий" воює,підприємства росіі горять.Чорнороті цензорята продовжують ригати ненавистю до влади,хоча ні для України,ні для самих себе не змогли зробити нічого.Крім чорноротих постів.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:49 Ответить
Нагадати 2022р?Як твій недоношений недоумок пропустив касабів на Київ і як готував захист країни?Країна захищається всупереч оманському віслюку
показать весь комментарий
17.08.2025 19:07 Ответить
Чи не ти захищаєш? Є штат воюючих офіцерів.Ти туди вхожий,філософ?
показать весь комментарий
17.08.2025 19:15 Ответить
ах ось чому зелебоба у костюмі кольору хакі, "вона ой він воює", у перервах між переглядом з дерьмачиною кіно та серіалів.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:19 Ответить
Тобі на вул.Кульпарківську, у Львові, там тебе вилікують, мізки твої трохи повернуть в доброму напрямку, а як не вийде то це вже діагноз 73% дебілів зелених!!! Не тобі щеня тут щось виправляти, твоя " влада " це повне гівно і політичні проститутки і корупціонери!!!! Можу тобі довбойобу ще тисячі речей нагадати що зробила ця влада!!!! І так, Україну захищає ВСУ і народ, а не татарва з автоматом на Хрещатику!!!!
показать весь комментарий
17.08.2025 19:51 Ответить
Зеленський i мальчiкi в трусiках прибудуть скоро.😀
показать весь комментарий
17.08.2025 18:31 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2025 18:32 Ответить
Ну Зе прийде без перекладача і з прихованим мікрофоном)))
показать весь комментарий
17.08.2025 18:32 Ответить
На рингу 😆
показать весь комментарий
17.08.2025 18:32 Ответить
Когда в комнате интеллект будет комнатной температуры. Общаться будут жестами и горловыми звуками.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:34 Ответить
Згадується що він щось про компромат на зе згадувалося
показать весь комментарий
17.08.2025 18:35 Ответить
Короче спочатку Зелю придушать і залякають, потім пообіцяють захист і прихисток якщо все підпише. А потім запустять європейських клоунів яким скажуть що можуть іти додому поки Тампон на них санкції не ввів, бо все вже вирішено.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:36 Ответить
Близко к вероятному варианту.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:20 Ответить
показать весь комментарий
17.08.2025 18:37 Ответить
Бо невтік!
У-у-у 🤭
показать весь комментарий
17.08.2025 18:41 Ответить
Гадливий Цензор.Забаните- тільки подякую.Дрібна наволоч...
показать весь комментарий
17.08.2025 18:50 Ответить
Що тобі не подобається? Тільки не плач коли будеш розказувати.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:04 Ответить
Ти не подобаєшся,урод
показать весь комментарий
17.08.2025 19:14 Ответить
Елдак, ты?
показать весь комментарий
17.08.2025 19:21 Ответить
не всих зебілів ще війна забрала.... ну зєля це виправить. не сумуй
показать весь комментарий
17.08.2025 19:23 Ответить
Реально є два варіанти, або Зе погоджується на умови миру Трампа і віддає ******* Донбас, або не отримає більше від США зброї і все одно за пів року, або за рік пуйло отримає свій Донбас знищивши боєздатні частини української армії... вибір так собі...
показать весь комментарий
17.08.2025 18:39 Ответить
Так, поганий чи дуже поганий вибір... Але для Зе, краще саме дуже поганий варіант, щоб подовше бути при владі, ще заробити зі своїми менеджерами.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:43 Ответить
Так, треба пошвидше капітулювати, щоб вас не встигли мобілізувати.

Київ за 72 години вже взяли, тепер залишилось за півроку взяти Донбас
показать весь комментарий
17.08.2025 18:51 Ответить
Був варіант в'ябать всім шо летить, пердить та вибухає по параду девятамая, шоб знищити ***** та його дружаню, всунь дзинь пиня, але зермакі зассяли, так би вже все закінчилося б!!!
показать весь комментарий
17.08.2025 18:49 Ответить
Очевидно, що Зеленський не піде на здачу Донбаса, хоча вибір дуже складний!
1. Навіть, якщо росія його захопить, пройде декілька місяців(негативний для нас сценарій), або декілька років(позитивний для нас). Весь цей час він буде при владі;
2. Одна справа увійти в історію, як програвша сторона, а зовсім інша як країна, що добровільно капітулювала та віддала свою землю;
3. Підпису та згоди Зеленського тут замало. Навіть через те, що у нас зараз зветься Верховною Радою, такий закон не отримає голосів.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:13 Ответить
Такі питання не в компетенції ради.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:33 Ответить
це краще так ніж капітуляція
показать весь комментарий
17.08.2025 19:35 Ответить
А що, у Трамп є на Зеленського компромат такого ж рівня, як у #уйла - на самого Трампа?
Чи як він його планує залякувати перед загальною зустріччю? Скаже "не підеш на мої з валодєнькой путіном умови - зґвалтую тебе на камеру та опублікую це в соцмережах, а прокацапські співробітники ЦРУ (ті, чиї сини воюють на боці #уйла) те саме робитимуть з твоїми батьками і дітьми"?
Чи скаже "здай Україну, а я тобі персонально дам 300 мільярдів мільярд доларів готівкою"?

Чи що? Навіщо ці понти?
показать весь комментарий
17.08.2025 18:42 Ответить
Покаже відомості про всі оффшорні рахунки зе і його менеджерів...
показать весь комментарий
17.08.2025 18:48 Ответить
І що з того?
Компромат - докази, матеріали, що компрометують кого-небудь. В даному контексті Президента.
Компромат може діяти в країнах, де діє судова система, демократичне СТАЛЕ ТА ВІДПОВІДАЛЬНЕ суспільство, незалежне ЗМІ, дієва система противовісів. Тоді великий компромат на будь-якого політика - це відсторонення від влади, а можливо і зона! ТОму на Трамп, компромат ***** діє. Бо якщо, ***** надасть докази такого компромат -це смерть для Трампа, можливо не тільки політична, а і фізична, а також пполітична смерть для його найближчого кодла.. У нашому випадку на компромат на Зеленського всім пох. Українці голосують не розумом, а емоціями. Так що, навіть якщо виявиться, що їх політик педофіл та п'є кров немовлят, вони все одно будуть за нього голосувати. Пох також і Европі. Тому що справа тут не в Україні і тимпаче не в Зеленському, тут діло у власній безпеці. Тому вони будуть підтримувати Україну, незважаючи на те хто тут президент та який він, поки ЗСУ захищають їх від *****.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:57 Ответить
Що за авторитаризм? Може Урсуле та кампанії вже виходити з ...картонками?
показать весь комментарий
17.08.2025 18:44 Ответить
Зеля не продавайся!
показать весь комментарий
17.08.2025 18:49 Ответить
Хай стане, тупне ногою і твердо так скажи - Я перший не піду! Чого я? Хай он...Зінка.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:07 Ответить
тобто ****** не збирається уйобувати нi з запорижжя, нi з хєрсону? Ясно-понятно.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:51 Ответить
Трамп зійшов з розуму.
Або таки насилував дітей і боїться, що пуйло це оприлюднить. Але я хочу скащати трампу, що якщо ця інфа в руках ху...а то вона і так і так обов'язково з'явиться.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:53 Ответить
Він просто гопник їбаний.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:57 Ответить
Зеленський може хоч як-небудь адекватно пояснити Українцям і усьому світові, на***я він летить завтра у Вашінґтон???
показать весь комментарий
17.08.2025 18:55 Ответить
А чого б не злітати? Я б теж полетів, якби була така нагода
показать весь комментарий
17.08.2025 19:01 Ответить
На шопінг Селедку зводить...Теж нагода.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:08 Ответить
Трамп спробує притиснути Зеленскаго наодинці компроматом. ***** проінструктував і надав записи з Оману... А ще ж є й фінансовий моніторинг і повна картина офшорних рахунків поца... Його там взагалі можуть арештувати за розтрату коштів платників податку США... Для *****, до речі , це було б дуже вигідно...
показать весь комментарий
17.08.2025 18:55 Ответить
І що той компромат на Зеленського дасть?
1. Українці відмовляться голосувати за нього? - Ні!
2. Европа відмовиться допомагати Україні, із-за офшорів Зеленського? - Ні!
3. Верховна Рада оголосить імпічмент Зеленському? - Ні!
Ну так, що той компромат дасть?
показать весь комментарий
17.08.2025 19:04 Ответить
Самий легкий віхід для Зе - написати заяву на відставку.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:12 Ответить
Зє тупо вірить в свою хуцпу. Іншими словами, буде відбріхуватись до трапу літака...
показать весь комментарий
17.08.2025 19:28 Ответить
https://uk.tgstat.com/fa/channel/WS-sxYQhm_JdVgFq/22189 Олег Шарп | Oleg Sharp:

🍁 Виходить, що головна зустріч останніх днів була не в п'ятницю на Алясці, а відбудеться завтра у Вашингтоні.
Суть розмови проста - по можливості делікатно, підлаштовуючись під особливості Трампа (можливо, РДУГ), пояснити йому, що ідея здачі районів Донбасу, якою він після п'ятниці заразився, - не спрацює. І відмовити йому в цьому.
Паралельно, намагаючись уникнути скандалу і не давши Великому Дональду вмити руки, щоб у черговий раз спробувати повністю вийти з українського процесу, перекривши Києву постачання озброєнь за вже оплаченими контрактами та розвідувальну інформацію.
За відчуттями, після зустрічі з путіним саме це бажання у Трампа зараз переважає, і ідея передачі Москві Слов'янська, Краматорська та інших регіонів може бути використана, у разі відмови, як привід послати європейців і українців розбиратися з їхніми проблемами самостійно.
Мовляв, він запропонував «найкращу угоду», невдячні відмовилися від неї, тож нехай ідуть стороною.
Гостям Овального кабінету належить вирішити дуже складне завдання, бо, здається, настрої Трампа знову відкотилися на півроку назад. Безладних сцен, ймовірно, вдасться уникнути - надто велика і серйозна група підтримки буде у Зеленського. Але розмова, у будь-якому разі, буде напруженою і неприємною. З натяком на те, що з такими закидонами на Штати тепер взагалі розраховувати не варто. Бо від проєвропейських і проукраїнських заяв до червоної килимової доріжки перед російським президентом - всього один крок. І всі довгі розмови та пояснення тануть від кривавого рукостискання з вбивцею.
І хоча Європа не змогла виконати своє завдання щодо припинення вогню в Україні, вона всіма силами намагається зберегти темп. Тому не будемо ставити апріорний хрест на прийдешньому понеділку. Європейські лідери разом з Меланією мають шанс показати Трампу, що вони - найважливіша ланка для угоди про мир, якого він так прагне.
***************

https://t.me/Omelyan_News/19123 Володимир Омелян:
❗️До речі, Зеленський вже у Брюсселі. Принагідно нагадаю, хто з ним летить у Вашингтон:
🔘генсек НАТО Марк Рютте,
🔘канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,
🔘прем'єрка Італії Джорджа Мелоні,
🔘президент Франції Еммануель Макрон,
🔘прем'єр Британії Кір Стармер,
🔘президент Фінляндії Александр Стубб,
🔘президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
🔘очікуються представники Польщі, Естонії, Латвії та Литви.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:55 Ответить
Просто Трампом керує пу, це ж очевидно. І пу, так як не може досягди перемоги на полі бою, то прагне досягти гібридними методами КГБ - компроматом, підкупом і шантажем.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:20 Ответить
Те, що Трамп хоче, спочатку, надавить на "Блазня", спробувать змусить його погодиться на вимоги Кремля, а потім "поставить перед фактом" європейських представників - і коню зрозуміло... У нас, в училищі, в подібних випадках, використовувався "метод мухи". Викликає ротний в канцелярію. По дорозі ловиш муху, і тримаєш в лівому кулаці. Тебе "довбуть", а ти мовчиш, і крім "так точно" та "никак нет" не говориш. Головний "шик" був у тому, щоб муха не втекла, і жива залишилася... А по виходу з канцелярії, на очах у днювального, що стоїть коло тумбочки, ти відкриваєш долоню, і випускаєш мокру від твого поту, (але живу) муху на волю... Точно так само і "Блазню" треба "дурня включать, і кивать на те, що скажуть "європейці"... ********* Трамп, і відстане...
показать весь комментарий
17.08.2025 19:23 Ответить
Я не вірю, що європа аж така кульгава і занедбана качка, аби самим справитись з цією ситуацією, щоб ще більше себе не виставляти соабкими і залежними від бісноватого Трампа. Це їм не на руку, і вже їх безпека під великим питанням якщо вони так себе ведуть, що їх може послати Трамп в найпринизлівійшій формі.
показать весь комментарий
17.08.2025 18:56 Ответить
а насправді, все просто!
трамп покаже зе!гниді всі йього рахунки. дасть послухати плівки міндіча.
але!
тупий доні не розуміє єдиного та дуже важливого, підпис зе!поца абсолютно нічого не вирішує!!!!
зе!скоморох, краще не повертайся в україну!!!
показать весь комментарий
17.08.2025 19:04 Ответить
Після історичного виступу блазня в Юрмалі ми намагалися зібрати "лютих націоналістів" щоб зустріти уйобка в Борисполі натовкти пику і переламати йому кінцівки. Всі організації до яких ми звертались злились... Україна тоді була денафіцикована. А зараз чого йому боятись з такою охороною і холуями на всіх рівнях правоохоронної та військової систем?
показать весь комментарий
17.08.2025 19:36 Ответить
Та звичайно. Має ж він показати компромат від *****)))
показать весь комментарий
17.08.2025 19:07 Ответить
А може це добре? ******* на щось погодиться, але в Україну вже не повертається. Через те, що воно не з'являється на робочому місці, воно буде звільнене. Ну, і далі, по вже пройденому сценарію: хряк каже "я устал, нє магу работать", вибирається коаліція порятунку, яку очолює Петро Олексійович, і Україна врятована!!!
показать весь комментарий
17.08.2025 19:21 Ответить
У нас є Закон "про всеукраїнський референдум. На ньому якраз питання зміни кордонів та території, і вирішується... А призначення цього референдуму вирішується ВР. Ну, приїде "Блазень". Виступить перед ВР, з цим питанням... А ВР нічого зробить не може, з об"єктивної та суб"єктивної причини. По-перше, у нас воєнний стан, і ми його не скасуємо, поки війна не закінчиться - тому референдуми проводить ьне маємо права (Конституція забороняє)... По-друге, у нас кілька мільйонів громадян - за кордоном. Тому рішення цього референдуму відразу ставиться під сумнів... По-третє - ВР на прийняття рішення без референдуму, не піде - бо жить хоче... Щоб "поставить Київ "на вуха" - достатньо одної бригади. Головне - щоб каштанів, на Хрещатику, вистачило...
показать весь комментарий
17.08.2025 19:36 Ответить
...тр вважає, що зломати Зе на одинці буде проще простого, але він помиляється!
Зе втримає удар, адже за його спиною Україна і партнери, які не на пікник прилетіли.

До того ж, треба тр втлумачити, що, а ні слова, а ні підпис пуйла, а ні схваленя угоди його дурою, не значать за рахунком нічого.
пу вже стільки понадпідписував і дура освящала і завтра - нова движуха... згідно заповіту петра І.

Важливо, щоб НАТО затвердів конкретні негайні наслідки для рашці, в разі нової двіжухі, а саме, що:
- негайно, подібно до 5 ст., видвінеться усіма силами захищати Україну і
- калінінград переходить під юрисдикцію Польщі,
- Японія повертає свої "спорні" території
- Фінляндія повертає взад загарбані території
- конфіскуються бесповоротно усі активи рос. юр і фіз особ...
В разі надання таких гарантій на расєє протрезвеють надовго і башка не бути кружитися від успіхів і зайвої хромосоми.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:28 Ответить
вимагатиме капітуляцію
показать весь комментарий
17.08.2025 19:29 Ответить
Зелений, тільки не зганьбись, нехай буде скандал як в той раз, тільки не ганьба.
показать весь комментарий
17.08.2025 19:33 Ответить
 
 