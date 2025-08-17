Трамп спочатку зустрінеться з Зеленським сам на сам і тільки тоді спільно з лідерами ЄС, - Bild
Президент США Дональд Трамп спочатку проведе індивідуальну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, після цього до них приєднаються європейські лідери.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bild.
Видання з посиланням на урядові джерела стверджує, що Трамп спочатку прийме тільки президента України. Лише потім до нього приєднаються супроводжуючі його провідні політики ЄС.
У програмі — робоча вечеря і багатогодинна дискусія в розширеному складі.
Раніше повідомлялось, що Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.
Таким його бачить і Трамп. Жадібним, хитрим, честолюбним піаністом. Якби Трамп бачив, що за ним стоять всі сили країни, він би не закривався з ним пошептатись.
2. Законодавчі акти: «Crimea Annexation Non-recognition Act»
• H.R. 463 (115-й Конгрес, 2017-2018)
Визначає політику США: не визнавати анексію Криму - жодне агентство не має діяти чи допомагати таким зусиллям. Президент може скасувати цю норму лише з важливих національних інтересів.
• H.R. 596 (116-й Конгрес, 2019-2020) - Ухвалено Палатою представників: аналогічна заборона з політичною позицією США не визнавати анексію, з можливістю президенського запиту на виключення.
В першу свою каденцію Трамп мав набагато адекватніших колег, яких він повикидав перед другим терміном, щоб не заважали кохатися з #уйлом.
расскажет про перспективы США по добыче ископаемых в Арктике, что как хорошо будет тампону и его свите
Прямо в кабінеті. Як Клінтон Моніку.
Це ніякого відношення до України не має.
У-у-у 🤭
Київ за 72 години вже взяли, тепер залишилось за півроку взяти Донбас
1. Навіть, якщо росія його захопить, пройде декілька місяців(негативний для нас сценарій), або декілька років(позитивний для нас). Весь цей час він буде при владі;
2. Одна справа увійти в історію, як програвша сторона, а зовсім інша як країна, що добровільно капітулювала та віддала свою землю;
3. Підпису та згоди Зеленського тут замало. Навіть через те, що у нас зараз зветься Верховною Радою, такий закон не отримає голосів.
Чи як він його планує залякувати перед загальною зустріччю? Скаже "не підеш на мої з валодєнькой путіном умови - зґвалтую тебе на камеру та опублікую це в соцмережах, а прокацапські співробітники ЦРУ (ті, чиї сини воюють на боці #уйла) те саме робитимуть з твоїми батьками і дітьми"?
Чи скаже "здай Україну, а я тобі персонально дам
300 мільярдівмільярд доларів готівкою"?
Чи що? Навіщо ці понти?
Компромат - докази, матеріали, що компрометують кого-небудь. В даному контексті Президента.
Компромат може діяти в країнах, де діє судова система, демократичне СТАЛЕ ТА ВІДПОВІДАЛЬНЕ суспільство, незалежне ЗМІ, дієва система противовісів. Тоді великий компромат на будь-якого політика - це відсторонення від влади, а можливо і зона! ТОму на Трамп, компромат ***** діє. Бо якщо, ***** надасть докази такого компромат -це смерть для Трампа, можливо не тільки політична, а і фізична, а також пполітична смерть для його найближчого кодла.. У нашому випадку на компромат на Зеленського всім пох. Українці голосують не розумом, а емоціями. Так що, навіть якщо виявиться, що їх політик педофіл та п'є кров немовлят, вони все одно будуть за нього голосувати. Пох також і Европі. Тому що справа тут не в Україні і тимпаче не в Зеленському, тут діло у власній безпеці. Тому вони будуть підтримувати Україну, незважаючи на те хто тут президент та який він, поки ЗСУ захищають їх від *****.
Або таки насилував дітей і боїться, що пуйло це оприлюднить. Але я хочу скащати трампу, що якщо ця інфа в руках ху...а то вона і так і так обов'язково з'явиться.
1. Українці відмовляться голосувати за нього? - Ні!
2. Европа відмовиться допомагати Україні, із-за офшорів Зеленського? - Ні!
3. Верховна Рада оголосить імпічмент Зеленському? - Ні!
Ну так, що той компромат дасть?
🍁 Виходить, що головна зустріч останніх днів була не в п'ятницю на Алясці, а відбудеться завтра у Вашингтоні.
Суть розмови проста - по можливості делікатно, підлаштовуючись під особливості Трампа (можливо, РДУГ), пояснити йому, що ідея здачі районів Донбасу, якою він після п'ятниці заразився, - не спрацює. І відмовити йому в цьому.
Паралельно, намагаючись уникнути скандалу і не давши Великому Дональду вмити руки, щоб у черговий раз спробувати повністю вийти з українського процесу, перекривши Києву постачання озброєнь за вже оплаченими контрактами та розвідувальну інформацію.
За відчуттями, після зустрічі з путіним саме це бажання у Трампа зараз переважає, і ідея передачі Москві Слов'янська, Краматорська та інших регіонів може бути використана, у разі відмови, як привід послати європейців і українців розбиратися з їхніми проблемами самостійно.
Мовляв, він запропонував «найкращу угоду», невдячні відмовилися від неї, тож нехай ідуть стороною.
Гостям Овального кабінету належить вирішити дуже складне завдання, бо, здається, настрої Трампа знову відкотилися на півроку назад. Безладних сцен, ймовірно, вдасться уникнути - надто велика і серйозна група підтримки буде у Зеленського. Але розмова, у будь-якому разі, буде напруженою і неприємною. З натяком на те, що з такими закидонами на Штати тепер взагалі розраховувати не варто. Бо від проєвропейських і проукраїнських заяв до червоної килимової доріжки перед російським президентом - всього один крок. І всі довгі розмови та пояснення тануть від кривавого рукостискання з вбивцею.
І хоча Європа не змогла виконати своє завдання щодо припинення вогню в Україні, вона всіма силами намагається зберегти темп. Тому не будемо ставити апріорний хрест на прийдешньому понеділку. Європейські лідери разом з Меланією мають шанс показати Трампу, що вони - найважливіша ланка для угоди про мир, якого він так прагне.
***************
https://t.me/Omelyan_News/19123 Володимир Омелян:
❗️До речі, Зеленський вже у Брюсселі. Принагідно нагадаю, хто з ним летить у Вашингтон:
🔘генсек НАТО Марк Рютте,
🔘канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,
🔘прем'єрка Італії Джорджа Мелоні,
🔘президент Франції Еммануель Макрон,
🔘прем'єр Британії Кір Стармер,
🔘президент Фінляндії Александр Стубб,
🔘президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
🔘очікуються представники Польщі, Естонії, Латвії та Литви.
трамп покаже зе!гниді всі йього рахунки. дасть послухати плівки міндіча.
але!
тупий доні не розуміє єдиного та дуже важливого, підпис зе!поца абсолютно нічого не вирішує!!!!
зе!скоморох, краще не повертайся в україну!!!