2 377 83

Трамп спочатку зустрінеться з Зеленським сам на сам і тільки тоді спільно з лідерами ЄС, - Bild

Трамп проведе зустріч зі Зеленським сам на сам

Президент США Дональд Трамп спочатку проведе індивідуальну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, після цього до них приєднаються європейські лідери.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bild.

Видання з посиланням на урядові джерела стверджує, що Трамп спочатку прийме тільки президента України. Лише потім до нього приєднаються супроводжуючі його провідні політики ЄС.

У програмі — робоча вечеря і багатогодинна дискусія в розширеному складі.

Дивіться: Зеленський на зустрічі із фон дер Ляєн: Сьогодні спільно, у кількох форматах визначаємо, про що говоритимемо у Вашингтоні. ВIДЕО

Раніше повідомлялось, що Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

Зеленський Володимир (25133) Євросоюз (14005) Трамп Дональд (6896)
+19
Це для того щоб знову спровокувати скандал,вигнати Зеленського а потім Європейцям сказати що він сам винуватий,100%
показати весь коментар
17.08.2025 18:26 Відповісти
+11
показати весь коментар
17.08.2025 18:37 Відповісти
+8
Тупого клоуна на кую крутять ,те,що і говорилось,коли цього придурка наголосували
показати весь коментар
17.08.2025 18:26 Відповісти
Тупого клоуна на кую крутять ,те,що і говорилось,коли цього придурка наголосували
показати весь коментар
17.08.2025 18:26 Відповісти
Ти сраний бот.Не росіянин часом?
показати весь коментар
17.08.2025 18:46 Відповісти
Зепіл?
показати весь коментар
17.08.2025 18:58 Відповісти
Міжсобойчики з Зе нікому не на користь /Оман/. Одноосібні підписи теж.
показати весь коментар
17.08.2025 19:25 Відповісти
Це для того щоб знову спровокувати скандал,вигнати Зеленського а потім Європейцям сказати що він сам винуватий,100%
показати весь коментар
17.08.2025 18:26 Відповісти
💯
показати весь коментар
17.08.2025 18:28 Відповісти
Кого провокувати?ЗЕ не може сказати речення по причині своєї тупості
показати весь коментар
17.08.2025 18:29 Відповісти
А він і є винуватий. Замість того, щоб показати єдність країни він показує єдність зі своїми друзями. Навіть сумнозвісне Міністерство "Єдності" українців створює для свого ж друга з підозрою на мільярд. Його турбує не Україна, а його велич у виразі рейтингу. Заради цього ж знімає Залужного.
Таким його бачить і Трамп. Жадібним, хитрим, честолюбним піаністом. Якби Трамп бачив, що за ним стоять всі сили країни, він би не закривався з ним пошептатись.
показати весь коментар
17.08.2025 18:51 Відповісти
10000000 % !
показати весь коментар
17.08.2025 19:23 Відповісти
Вболтає Зелю?
показати весь коментар
17.08.2025 18:26 Відповісти
БУРАТІНІ ларьочнік розказав про це? ( мені назбирав Ш І)- надаю лише частину актів, прийняту Трампоном першої каденції використання
2. Законодавчі акти: «Crimea Annexation Non-recognition Act»

H.R. 463 (115-й Конгрес, 2017-2018)

Визначає політику США: не визнавати анексію Криму - жодне агентство не має діяти чи допомагати таким зусиллям. Президент може скасувати цю норму лише з важливих національних інтересів.

H.R. 596 (116-й Конгрес, 2019-2020) - Ухвалено Палатою представників: аналогічна заборона з політичною позицією США не визнавати анексію, з можливістю президенського запиту на виключення.
показати весь коментар
17.08.2025 18:36 Відповісти
Тобто перед тим як Україні погодитися "ОБМІНЯТИ ЗЕМЛІ КРИМУ ", тампон повинен зробити запит до Конгресу на відміну прийнятих законодавчих актів .
показати весь коментар
17.08.2025 18:39 Відповісти
Ремарка: прийняті не Трампоном, а Конгресом за часів його першого терміну, щоб руде лайно, не дай Боже, не віддав #уйлу частину України.
В першу свою каденцію Трамп мав набагато адекватніших колег, яких він повикидав перед другим терміном, щоб не заважали кохатися з #уйлом.
показати весь коментар
17.08.2025 18:46 Відповісти
ТАК! Адекватний Помпео писав ті декларації по неприйняття анексії Криму , але !!! Трамп може їх відкликати лише голосуванням Конгресу сьогодні
показати весь коментар
17.08.2025 19:04 Відповісти
про закони саме Трампона була моя помилка , а ось як він відреагував ще у 2018 р на запити журналістів, з чого ми робимо висновок - він йшов на другий термін , окрім усіх планів МАГА на нього як на таран , саме виконувати завдання хйла ... То чи був він тоді буратіною кремля у США? ОСЬ ЩЕ ТОДІ ? Він же зараз бореться з тими хто вів його до імпічменту у першій каденції...

НА ДІЇ КОНГРЕСУ з прийняття актів Помпео про невизнання Криму вже прийняті у 2018 р реагував так : ( цитата з сайту РАДІО СВОБОДА США)

На запитання журналістів 29 червня, 2018 року чи правдиві повідомлення про те, що він припинив давню опозицію Вашингтона до анексії Криму, Трамп відповів: "Нам доведеться подивитися".

Трамп відповів аналогічним чином, коли його запитали, чи розгляне він можливість скасування санкцій США проти Росії.

"Подивимося, що зробить Росія", - сказав Трамп.
показати весь коментар
17.08.2025 19:14 Відповісти
але було й так - читайте в кінці відповіді журналістам Трампа - Радіо свобода 26 липня 2018 р

ВАШИНГТОН -- Сполучені Штати оголосили про офіційну політику, підтверджуючи відмову від анексії Росією українського півострова Крим, а державний секретар Майк Помпео розкритикував Москву за прагнення "підірвати основний міжнародний принцип, який поділяють демократичні держави".

Оголошення Помпео 25 липня, опубліковане за годину до його запланованих свідчень у Комітеті Сенату з міжнародних відносин, послідувало за недавніми суперечливими зауваженнями президента Дональда Трампа та чиновників адміністрації про те, чи рухається Вашингтон до скасування політики, що діє після захоплення Росією Чорноморського півострова в 2014 році.

"Сполучені Штати підтверджують як політику свою відмову визнати претензії Кремля на суверенітет над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву", - йдеться в заяві Помпео під назвою "Кримська декларація".

"У співпраці з союзниками, партнерами та міжнародним співтовариством Сполучені Штати відкидають спробу Росії анексувати Крим і зобов'язують підтримувати цю політику до відновлення територіальної цілісності України", - додав він.

У ньому говорилося, що Сполучені Штати закликали Росію поважати "принципи, яких вона давно стверджувала, що дотримується і припинення окупації Криму".

У пізніших свідченнях перед комітетом Сенату Помпео сказав, що Москві "не буде полегшення" від санкцій, введених Сполученими Штатами після спроби анексії, "поки Росія не поверне контроль над Кримським півостровом Україні".

Москва у 2014 році насильно анексувала Кримський півострів України, що було засуджено міжнародним співтовариством. Він також підтримав сепаратистів на сході України, які боролися проти київського уряду у війні, в результаті якої загинуло понад 10 300 людей - дії, які призвели до введення санкцій США та ЄС проти Москви.

Не відразу було зрозуміло, що спричинить за собою декларація, але Помпео у своєму оголошенні посилався на Декларацію Уеллса 1940 року. Цей акт був рішенням Сполучених Штатів не визнавати радянську анексію трьох балтійських держав Естонії, Латвії та Литви. Ця політика тривала 50 років і перевила Радянський Союз.

Невизнання анексії Криму також було політикою попередньої адміністрації президента Барака Обами, але зауваження Помпео, схоже, є спробою чітко заявити про позицію нинішньої адміністрації після нещодавньої дипломатичної плутанини.

ОСЬ ЩЕ ТОДІ ТРАМП НА ДІЇ КОНГРЕСУ реагував так

На запитання журналістів 29 червня, чи правдиві повідомлення про те, що він припинив давню опозицію Вашингтона до анексії Криму, Трамп відповів: "Нам доведеться подивитися".

Трамп відповів аналогічним чином, коли його запитали, чи розгляне він можливість скасування санкцій США проти Росії.

"Подивимося, що зробить Росія", - сказав Трамп.

https://www.rferl.org/a/anxious-ukraine-trump-putin-summit/29357195.html Зауваження викликали занепокоєння по всій Європі, і особливо в Україні, що Трамп може скасувати політику США і ефективно прийняти перше велике захоплення землі на континенті з часів Другої світової війни.

Міністерство закордонних справ України написало у Твіттері після заяви Помпео, що "ми вітаємо позицію США щодо територіальної цілісності України та невизнання спроби Росії анексувати Крим... Ніхто не має права змінювати кордони вільних суверенних держав силою".
показати весь коментар
17.08.2025 18:49 Відповісти
т.е. тампон понимает что склонить Зе одного легче чем если это будет толпа

расскажет про перспективы США по добыче ископаемых в Арктике, что как хорошо будет тампону и его свите
показати весь коментар
17.08.2025 18:29 Відповісти
Ну, склонять Зелідора Трамп може скільки завгодно, якщо кловун буде згодний.
Прямо в кабінеті. Як Клінтон Моніку.
Це ніякого відношення до України не має.
показати весь коментар
17.08.2025 19:00 Відповісти
Він викладе перед ним козирі у вигляді комп
показати весь коментар
17.08.2025 19:03 Відповісти
Про те що чотири рази уклоніст? Що крав гроші з Бенею та ховав в Англії? Так всім похер.
показати весь коментар
17.08.2025 19:12 Відповісти
Україна має розпочати програму по відродженню ядерної зброї, бо з такими "миротворцями" як тромб надія тільки на себе.
показати весь коментар
17.08.2025 18:30 Відповісти
На жаль, Україна за 3,5 роки війни не спромоглася зробити власну балістичну ракету, здатну дістатися до москви, тому ядерний заряд прийдеться відправляти дронами, такі собі мікрозаряди, щоб потужно винести шибки по всій нєрєзіновой.
показати весь коментар
17.08.2025 18:48 Відповісти
головне дві потвори виконують сам на сам завдання ху* ла ...це те для чого прийшов 🤡 до влади , дорогі % зеленського ,пакуйте валізи ,і збирайтеся переїжати на окуповану частину України ,ви цього хтіли ...вперед , разом з журналістами та чиновниками ,які топили за 95 балаган ...
показати весь коментар
17.08.2025 18:30 Відповісти
Це вже наглість, втікти і розказувати українцям що вони мають робити..
показати весь коментар
17.08.2025 18:38 Відповісти
я не втікла по перше , а мусила виїхати ,за вашего вибору ,який ви зробили в19р. доречі ви де зараз в Україні , судячі з прапорця ?...
показати весь коментар
17.08.2025 18:46 Відповісти
Я не розказую українцям що вони мають робити,відчуваєте різницю? Бо так робити не гарно. Хоча я розумію, що із за кордону воюється набагато краще і потужніше. Ну але майте совість і мені теж не приписуйте вибір який я не робив.
показати весь коментар
17.08.2025 18:51 Відповісти
я не настільки лояльна до тих хто зробив 🤡 президентом ,як ви ...але я дійсно бажаю їм жити там де вони хтіли , і так ,як їм подобалося ,у совку ...
показати весь коментар
17.08.2025 19:01 Відповісти
Знаю особисто,скільки тих любителів совка,виїхало закордон і навіть перебуваючи в ЄС,вони топлять за совок. Щось там з ними говорити абсолютно без толку, там і медицина недопоможе. Сидить таке в європейській країні і ненавидить всю ЄС, хоча бігає по всю допомогу яку дають, але вихваляє совок і радується що " освобождають брацкій нарот Дамбасс" і туда не хочуть де кацапи.
показати весь коментар
17.08.2025 19:13 Відповісти
так я таких знаю і багато у Німеччині , і вони дійсно до кацапів не хочуть ,і таким як ми ,не дали жити в Україні ...
показати весь коментар
17.08.2025 19:16 Відповісти
Точно, я не писав про Німеччину, але дійсно бачив сам саме там найбільше тих совків)
показати весь коментар
17.08.2025 19:25 Відповісти
я рахую так, що хто більше всіх ******* про % зе, той точно найбільший його підсрачник та обожнювач....
показати весь коментар
17.08.2025 18:51 Відповісти
шо , вам дали нові темникі ,стрілочниця ...не рятуйте зеленського ,воно **** ,по саму шию в крові українців !...
показати весь коментар
17.08.2025 19:03 Відповісти
а, давайте, ви спакуєте валізи і чемно повернетеся додому - будете допомагати у тому числі боротися зі злочинною владою
показати весь коментар
17.08.2025 19:25 Відповісти
Це погано!!! зЄлєпукін слабкий!!!
показати весь коментар
17.08.2025 18:30 Відповісти
Не слабкий,а тупий наглухо
показати весь коментар
17.08.2025 18:32 Відповісти
Що може сказати тупа людина без листочка?Він там що є,що немає
показати весь коментар
17.08.2025 18:34 Відповісти
"Слабкий" воює,підприємства росіі горять.Чорнороті цензорята продовжують ригати ненавистю до влади,хоча ні для України,ні для самих себе не змогли зробити нічого.Крім чорноротих постів.
показати весь коментар
17.08.2025 18:49 Відповісти
Нагадати 2022р?Як твій недоношений недоумок пропустив касабів на Київ і як готував захист країни?Країна захищається всупереч оманському віслюку
показати весь коментар
17.08.2025 19:07 Відповісти
Чи не ти захищаєш? Є штат воюючих офіцерів.Ти туди вхожий,філософ?
показати весь коментар
17.08.2025 19:15 Відповісти
ах ось чому зелебоба у костюмі кольору хакі, "вона ой він воює", у перервах між переглядом з дерьмачиною кіно та серіалів.
показати весь коментар
17.08.2025 19:19 Відповісти
Зеленський i мальчiкi в трусiках прибудуть скоро.😀
показати весь коментар
17.08.2025 18:31 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2025 18:32 Відповісти
Ну Зе прийде без перекладача і з прихованим мікрофоном)))
показати весь коментар
17.08.2025 18:32 Відповісти
На рингу 😆
показати весь коментар
17.08.2025 18:32 Відповісти
Когда в комнате интеллект будет комнатной температуры. Общаться будут жестами и горловыми звуками.
показати весь коментар
17.08.2025 18:34 Відповісти
Згадується що він щось про компромат на зе згадувалося
показати весь коментар
17.08.2025 18:35 Відповісти
Короче спочатку Зелю придушать і залякають, потім пообіцяють захист і прихисток якщо все підпише. А потім запустять європейських клоунів яким скажуть що можуть іти додому поки Тампон на них санкції не ввів, бо все вже вирішено.
показати весь коментар
17.08.2025 18:36 Відповісти
Близко к вероятному варианту.
показати весь коментар
17.08.2025 19:20 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2025 18:37 Відповісти
Бо невтік!
У-у-у 🤭
показати весь коментар
17.08.2025 18:41 Відповісти
Гадливий Цензор.Забаните- тільки подякую.Дрібна наволоч...
показати весь коментар
17.08.2025 18:50 Відповісти
Що тобі не подобається? Тільки не плач коли будеш розказувати.
показати весь коментар
17.08.2025 19:04 Відповісти
Ти не подобаєшся,урод
показати весь коментар
17.08.2025 19:14 Відповісти
Елдак, ты?
показати весь коментар
17.08.2025 19:21 Відповісти
не всих зебілів ще війна забрала.... ну зєля це виправить. не сумуй
показати весь коментар
17.08.2025 19:23 Відповісти
Реально є два варіанти, або Зе погоджується на умови миру Трампа і віддає ******* Донбас, або не отримає більше від США зброї і все одно за пів року, або за рік пуйло отримає свій Донбас знищивши боєздатні частини української армії... вибір так собі...
показати весь коментар
17.08.2025 18:39 Відповісти
Так, поганий чи дуже поганий вибір... Але для Зе, краще саме дуже поганий варіант, щоб подовше бути при владі, ще заробити зі своїми менеджерами.
показати весь коментар
17.08.2025 18:43 Відповісти
Так, треба пошвидше капітулювати, щоб вас не встигли мобілізувати.

Київ за 72 години вже взяли, тепер залишилось за півроку взяти Донбас
показати весь коментар
17.08.2025 18:51 Відповісти
Був варіант в'ябать всім шо летить, пердить та вибухає по параду девятамая, шоб знищити ***** та його дружаню, всунь дзинь пиня, але зермакі зассяли, так би вже все закінчилося б!!!
показати весь коментар
17.08.2025 18:49 Відповісти
Очевидно, що Зеленський не піде на здачу Донбаса, хоча вибір дуже складний!
1. Навіть, якщо росія його захопить, пройде декілька місяців(негативний для нас сценарій), або декілька років(позитивний для нас). Весь цей час він буде при владі;
2. Одна справа увійти в історію, як програвша сторона, а зовсім інша як країна, що добровільно капітулювала та віддала свою землю;
3. Підпису та згоди Зеленського тут замало. Навіть через те, що у нас зараз зветься Верховною Радою, такий закон не отримає голосів.
показати весь коментар
17.08.2025 19:13 Відповісти
А що, у Трамп є на Зеленського компромат такого ж рівня, як у #уйла - на самого Трампа?
Чи як він його планує залякувати перед загальною зустріччю? Скаже "не підеш на мої з валодєнькой путіном умови - зґвалтую тебе на камеру та опублікую це в соцмережах, а прокацапські співробітники ЦРУ (ті, чиї сини воюють на боці #уйла) те саме робитимуть з твоїми батьками і дітьми"?
Чи скаже "здай Україну, а я тобі персонально дам 300 мільярдів мільярд доларів готівкою"?

Чи що? Навіщо ці понти?
показати весь коментар
17.08.2025 18:42 Відповісти
Покаже відомості про всі оффшорні рахунки зе і його менеджерів...
показати весь коментар
17.08.2025 18:48 Відповісти
І що з того?
Компромат - докази, матеріали, що компрометують кого-небудь. В даному контексті Президента.
Компромат може діяти в країнах, де діє судова система, демократичне СТАЛЕ ТА ВІДПОВІДАЛЬНЕ суспільство, незалежне ЗМІ, дієва система противовісів. Тоді великий компромат на будь-якого політика - це відсторонення від влади, а можливо і зона! ТОму на Трамп, компромат ***** діє. Бо якщо, ***** надасть докази такого компромат -це смерть для Трампа, можливо не тільки політична, а і фізична, а також пполітична смерть для його найближчого кодла.. У нашому випадку на компромат на Зеленського всім пох. Українці голосують не розумом, а емоціями. Так що, навіть якщо виявиться, що їх політик педофіл та п'є кров немовлят, вони все одно будуть за нього голосувати. Пох також і Европі. Тому що справа тут не в Україні і тимпаче не в Зеленському, тут діло у власній безпеці. Тому вони будуть підтримувати Україну, незважаючи на те хто тут президент та який він, поки ЗСУ захищають їх від *****.
показати весь коментар
17.08.2025 18:57 Відповісти
Що за авторитаризм? Може Урсуле та кампанії вже виходити з ...картонками?
показати весь коментар
17.08.2025 18:44 Відповісти
Зеля не продавайся!
показати весь коментар
17.08.2025 18:49 Відповісти
Хай стане, тупне ногою і твердо так скажи - Я перший не піду! Чого я? Хай он...Зінка.
показати весь коментар
17.08.2025 19:07 Відповісти
тобто ****** не збирається уйобувати нi з запорижжя, нi з хєрсону? Ясно-понятно.
показати весь коментар
17.08.2025 18:51 Відповісти
Трамп зійшов з розуму.
Або таки насилував дітей і боїться, що пуйло це оприлюднить. Але я хочу скащати трампу, що якщо ця інфа в руках ху...а то вона і так і так обов'язково з'явиться.
показати весь коментар
17.08.2025 18:53 Відповісти
Він просто гопник їбаний.
показати весь коментар
17.08.2025 18:57 Відповісти
Зеленський може хоч як-небудь адекватно пояснити Українцям і усьому світові, на***я він летить завтра у Вашінґтон???
показати весь коментар
17.08.2025 18:55 Відповісти
А чого б не злітати? Я б теж полетів, якби була така нагода
показати весь коментар
17.08.2025 19:01 Відповісти
На шопінг Селедку зводить...Теж нагода.
показати весь коментар
17.08.2025 19:08 Відповісти
Трамп спробує притиснути Зеленскаго наодинці компроматом. ***** проінструктував і надав записи з Оману... А ще ж є й фінансовий моніторинг і повна картина офшорних рахунків поца... Його там взагалі можуть арештувати за розтрату коштів платників податку США... Для *****, до речі , це було б дуже вигідно...
показати весь коментар
17.08.2025 18:55 Відповісти
І що той компромат на Зеленського дасть?
1. Українці відмовляться голосувати за нього? - Ні!
2. Европа відмовиться допомагати Україні, із-за офшорів Зеленського? - Ні!
3. Верховна Рада оголосить імпічмент Зеленському? - Ні!
Ну так, що той компромат дасть?
показати весь коментар
17.08.2025 19:04 Відповісти
Самий легкий віхід для Зе - написати заяву на відставку.
показати весь коментар
17.08.2025 19:12 Відповісти
https://uk.tgstat.com/fa/channel/WS-sxYQhm_JdVgFq/22189 Олег Шарп | Oleg Sharp:

🍁 Виходить, що головна зустріч останніх днів була не в п'ятницю на Алясці, а відбудеться завтра у Вашингтоні.
Суть розмови проста - по можливості делікатно, підлаштовуючись під особливості Трампа (можливо, РДУГ), пояснити йому, що ідея здачі районів Донбасу, якою він після п'ятниці заразився, - не спрацює. І відмовити йому в цьому.
Паралельно, намагаючись уникнути скандалу і не давши Великому Дональду вмити руки, щоб у черговий раз спробувати повністю вийти з українського процесу, перекривши Києву постачання озброєнь за вже оплаченими контрактами та розвідувальну інформацію.
За відчуттями, після зустрічі з путіним саме це бажання у Трампа зараз переважає, і ідея передачі Москві Слов'янська, Краматорська та інших регіонів може бути використана, у разі відмови, як привід послати європейців і українців розбиратися з їхніми проблемами самостійно.
Мовляв, він запропонував «найкращу угоду», невдячні відмовилися від неї, тож нехай ідуть стороною.
Гостям Овального кабінету належить вирішити дуже складне завдання, бо, здається, настрої Трампа знову відкотилися на півроку назад. Безладних сцен, ймовірно, вдасться уникнути - надто велика і серйозна група підтримки буде у Зеленського. Але розмова, у будь-якому разі, буде напруженою і неприємною. З натяком на те, що з такими закидонами на Штати тепер взагалі розраховувати не варто. Бо від проєвропейських і проукраїнських заяв до червоної килимової доріжки перед російським президентом - всього один крок. І всі довгі розмови та пояснення тануть від кривавого рукостискання з вбивцею.
І хоча Європа не змогла виконати своє завдання щодо припинення вогню в Україні, вона всіма силами намагається зберегти темп. Тому не будемо ставити апріорний хрест на прийдешньому понеділку. Європейські лідери разом з Меланією мають шанс показати Трампу, що вони - найважливіша ланка для угоди про мир, якого він так прагне.
***************

https://t.me/Omelyan_News/19123 Володимир Омелян:
❗️До речі, Зеленський вже у Брюсселі. Принагідно нагадаю, хто з ним летить у Вашингтон:
🔘генсек НАТО Марк Рютте,
🔘канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,
🔘прем'єрка Італії Джорджа Мелоні,
🔘президент Франції Еммануель Макрон,
🔘прем'єр Британії Кір Стармер,
🔘президент Фінляндії Александр Стубб,
🔘президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
🔘очікуються представники Польщі, Естонії, Латвії та Литви.
показати весь коментар
17.08.2025 18:55 Відповісти
Просто Трампом керує пу, це ж очевидно. І пу, так як не може досягди перемоги на полі бою, то прагне досягти гібридними методами КГБ - компроматом, підкупом і шантажем.
показати весь коментар
17.08.2025 19:20 Відповісти
Те, що Трамп хоче, спочатку, надавить на "Блазня", спробувать змусить його погодиться на вимоги Кремля, а потім "поставить перед фактом" європейських представників - і коню зрозуміло... У нас, в училищі, в подібних випадках, використовувався "метод мухи". Викликає ротний в канцелярію. По дорозі ловиш муху, і тримаєш в лівому кулаці. Тебе "довбуть", а ти мовчиш, і крім "так точно" та "никак нет" не говориш. Головний "шик" був у тому, щоб муха не втекла, і жива залишилася... А по виходу з канцелярії, на очах у днювального, що стоїть коло тумбочки, ти відкриваєш долоню, і випускаєш мокру від твого поту, (але живу) муху на волю... Точно так само і "Блазню" треба "дурня включать, і кивать на те, що скажуть "європейці"... ********* Трамп, і відстане...
показати весь коментар
17.08.2025 19:23 Відповісти
Я не вірю, що європа аж така кульгава і занедбана качка, аби самим справитись з цією ситуацією, щоб ще більше себе не виставляти соабкими і залежними від бісноватого Трампа. Це їм не на руку, і вже їх безпека під великим питанням якщо вони так себе ведуть, що їх може послати Трамп в найпринизлівійшій формі.
показати весь коментар
17.08.2025 18:56 Відповісти
а насправді, все просто!
трамп покаже зе!гниді всі йього рахунки. дасть послухати плівки міндіча.
але!
тупий доні не розуміє єдиного та дуже важливого, підпис зе!поца абсолютно нічого не вирішує!!!!
зе!скоморох, краще не повертайся в україну!!!
показати весь коментар
17.08.2025 19:04 Відповісти
Та звичайно. Має ж він показати компромат від *****)))
показати весь коментар
17.08.2025 19:07 Відповісти
А може це добре? ******* на щось погодиться, але в Україну вже не повертається. Через те, що воно не з'являється на робочому місці, воно буде звільнене. Ну, і далі, по вже пройденому сценарію: хряк каже "я устал, нє магу работать", вибирається коаліція порятунку, яку очолює Петро Олексійович, і Україна врятована!!!
показати весь коментар
17.08.2025 19:21 Відповісти
 
 