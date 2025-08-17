Трамп спочатку зустрінеться з Зеленським сам на сам і тільки тоді спільно з лідерами ЄС, - Bild

Президент США Дональд Трамп спочатку проведе індивідуальну зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, після цього до них приєднаються європейські лідери.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Bild.

Видання з посиланням на урядові джерела стверджує, що Трамп спочатку прийме тільки президента України. Лише потім до нього приєднаються супроводжуючі його провідні політики ЄС.

У програмі — робоча вечеря і багатогодинна дискусія в розширеному складі.

Раніше повідомлялось, що Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.