1 585 30

Якщо ми слабкі з Москвою, ми готуємося до конфліктів завтрашнього дня, - Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що росіяни пропонують Україні "мир, що рівнозначний капітуляції". За його словами, завтра європейські лідери летять до Вашингтону не лише підтримати Володимира Зеленського, але й "захистити інтереси європейців".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde.

"Якщо ми слабкі з Москвою, ми готуємося до конфліктів завтрашнього дня. Є лише одна держава, яка пропонує мир, що рівнозначний капітуляції: Росія... Я переконаний, що ми повинні вступити в нову дипломатичну фазу", - наголосив Макрон.

Також він розповів про мету, з якою завтра європейці летять до Вашингтону. Перше — нагадати, що об’єднує Україну, Європу та Сполучені Штати Америки. Він наголосив, що усі вони хочуть міцного миру, який поважає міжнародне право, і якому передує звільнення ув’язнених та дітей. Друге — нагадати про неможливість обговорення українських територій без України. Третє — встановити зв’язок між територіальним питанням та гарантіями безпеки.

Читайте: На зустрічі з Трампом ми обміняємося думками щодо мирних зусиль та гарантій безпеки, - Мерц

За його словами, угода, що ґрунтується на скороченні української армії, буде приреченою на порушення, адже подібні угоди були у минулому, і їх Росія не дотримувалась. Президент Франції наголосив, що першим стовпом гарантій безпеки будуть ЗСУ, а другим — "сили заспокоєння", які розміщуватимуться не на фронті.

"Коли ми говоримо про те, що відбувається в Україні, ми говоримо про імперіалістичну та ревізіоністську державу, якою є сьогоднішня Росія, яка з 2008 року постійно прагне завоювати нові території, постійно переглядає міжнародні кордони та ніколи не дотримується своїх обіцянок щодо миру та ненападу", — наголосив Макрон.

Раніше повідомлялось, що Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

Однак згодом з'явилась інформація, що Трамп спочатку проведе індивідуальну зустріч з Зеленським і тільки після цього до них приєднаються європейські лідери.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фон дер Ляєн долучиться до зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі

Макрон Емманюель (1568) переговори з Росією (1400) війна в Україні (5742)
+3
Трамп просто пєрєдаст. Він нічого не вирішує і не міг вирішити. Він передав кацапські хотєлки.
Про що ви збираєтесь з ним говорити? - Поговоріть з постовим ящиком...
17.08.2025 20:23 Відповісти
17.08.2025 20:23 Відповісти
+2
Президент Франції наголосив, що першим стовпом гарантій безпеки будуть ЗСУ, а другим - "сили заспокоєння", які розміщуватимуться не на фронті.

Вся суть т.з. "гарантій безпеки" від Європи. Зате на словах прямо наполеони і цезарі. Аби тільки Америка все зробила.
17.08.2025 20:21 Відповісти
17.08.2025 20:21 Відповісти
+2
Маємо надію що французькі солдати не будуть стелити доріжку хутину , як американські
17.08.2025 20:33 Відповісти
17.08.2025 20:33 Відповісти
Коментувати
Надавите на Трампа?
17.08.2025 20:20 Відповісти
17.08.2025 20:20 Відповісти
...після того як зайдуть в овальний кабінет Трампа з роздавленим вовкою?
впевнена, що хйло Трампові злило на вовку щось у авто по дорозі з летовища
17.08.2025 20:25 Відповісти
17.08.2025 20:25 Відповісти
бо так швидко розчавленому тампону ніколи не вдавалося приймати рішення - БУРАТІНУ К НАГЄ до Вашингтону!!!
17.08.2025 20:27 Відповісти
17.08.2025 20:27 Відповісти
Там, доречі, спец режим ще діє , у Вашингтоні - нагцгвардійці й тд тп ...
17.08.2025 20:29 Відповісти
17.08.2025 20:29 Відповісти
Кіно з Оману показав
17.08.2025 21:08 Відповісти
17.08.2025 21:08 Відповісти
От всім подобається Макрон, якби не його гекономність в матеріальній допомозі Україні.
17.08.2025 20:27 Відповісти
17.08.2025 20:27 Відповісти
Готує Україні Міражі і 500 Скальпів - сарказм
17.08.2025 20:30 Відповісти
17.08.2025 20:30 Відповісти
Президент Франції наголосив, що першим стовпом гарантій безпеки будуть ЗСУ, а другим - "сили заспокоєння", які розміщуватимуться не на фронті.

Вся суть т.з. "гарантій безпеки" від Європи. Зате на словах прямо наполеони і цезарі. Аби тільки Америка все зробила.
17.08.2025 20:21 Відповісти
17.08.2025 20:21 Відповісти
Америка...

Америка вже давним-давно НІЧОГО НЕ робить...так-собі, починаючи після 2-президенського терміну Обами....

а при деменційних злодійкуватих дідусях тільки і "надуває щоки...."
Я дуже сподіваюсь, що європейці ЦЕ накінець-то зрозуміють...що любі американські гарантії ...-це той самий "будапештський меморандум".....
17.08.2025 20:31 Відповісти
17.08.2025 20:31 Відповісти
Отож, і не вперше. І всім виходить, плювати. І Трампу. Путін вже знає, що йому нічого за те не буде. Трамп захистить.
17.08.2025 20:22 Відповісти
17.08.2025 20:22 Відповісти
Трамп просто пєрєдаст. Він нічого не вирішує і не міг вирішити. Він передав кацапські хотєлки.
Про що ви збираєтесь з ним говорити? - Поговоріть з постовим ящиком...
17.08.2025 20:23 Відповісти
17.08.2025 20:23 Відповісти
...почтовим...
17.08.2025 20:24 Відповісти
17.08.2025 20:24 Відповісти
А що Трамп наш президент? Невже він скорочував нашу армію з 2019 року і говорив по всьому світу, що ми і кацапи "один нарід"?
17.08.2025 20:48 Відповісти
17.08.2025 20:48 Відповісти
Цей рудий козел хоче натиснути на Зеленського без свідків, щоб потім ще й звинуватити в тому, що Зеленський не хоче поступатися територіями.
17.08.2025 20:26 Відповісти
17.08.2025 20:26 Відповісти
"торг здесь неуместен"
17.08.2025 20:28 Відповісти
17.08.2025 20:28 Відповісти
ага
17.08.2025 20:27 Відповісти
17.08.2025 20:27 Відповісти
Треба з Трампом звключити угоду, щоб не говорив голосом Путна. Про визнання його військовим генієм, хай переключиться на актуальні проблеми, а не займається лузерством.
17.08.2025 20:28 Відповісти
17.08.2025 20:28 Відповісти
Мабуть в Макроні ще живі гени сміливих пращурів. Надіюсь, що буде міцнішим ніж Мерц. Бо має злість і хтось з його дідів таки добре шпагою махав.
17.08.2025 20:33 Відповісти
17.08.2025 20:33 Відповісти
Маємо надію що французькі солдати не будуть стелити доріжку хутину , як американські
17.08.2025 20:33 Відповісти
17.08.2025 20:33 Відповісти
Так і є. Буде і війна Китаю з Тайванем, та Трампу пофіг. Він хоче "премію миру" та поновити засідання клубу " старих клептократичних підофілів".
17.08.2025 20:33 Відповісти
17.08.2025 20:33 Відповісти
Америка скаже, і всі тихенько замовкнуть, Європа це далеко не та що була пів століття тому.
17.08.2025 20:34 Відповісти
17.08.2025 20:34 Відповісти
є пропозиція щапрпонувати йому бути лідером коаліції охочих. Він же хоче зробити Америку гріт аген? Як він зробить її щоб не війти в історію?
17.08.2025 20:34 Відповісти
17.08.2025 20:34 Відповісти
Никто и не сомневается в силе ваших больших ртов.
17.08.2025 20:35 Відповісти
17.08.2025 20:35 Відповісти
Прием в НАТО закрывает глобальные вопросы..
17.08.2025 20:38 Відповісти
17.08.2025 20:38 Відповісти
Трампу треба дати те, що він хоче - війти в історію і прославити себе. Те, що він на кілька років прикриє конфлікт - навряд чи зробить його чи Америку великою. Він якось не дуже сприймає себе як лідер, він думає, що він майстер угод, окремо від усіх, але хіба усі угоди дають гідність чи славу?
17.08.2025 20:45 Відповісти
17.08.2025 20:45 Відповісти
Йому треба дати підсрачника на вектор до найближчого дурдому.
17.08.2025 21:16 Відповісти
17.08.2025 21:16 Відповісти
Хм....а може вдасться зе на макрона поміняти нам?Ми ще можемо оп в повному складі накинути
17.08.2025 20:49 Відповісти
17.08.2025 20:49 Відповісти
А хто козел, що розмінував Чонгар, здав за 3 дні весь південь України, АЕС в Енкергодарі, хто відвів військо на Донбасі, хто судить українських військових, за нездачу Харкова, Херсона, Миколаїва, Київ. Хто здав Маріуполь і зрадив Азов,хто розкрадає гроші на забезпеченні ЗСУ, та будує укриття укладає асфальт та бруківку за 20км до лінії фронту, хто узурпував владу та трудоустроїв кумів, хто дескридитував та зірвав мобілізацію і тд та та та та. Теж трамп???
17.08.2025 20:51 Відповісти
17.08.2025 20:51 Відповісти
У макрона жінка Серьога Зверев..він герой по житью
17.08.2025 20:51 Відповісти
17.08.2025 20:51 Відповісти
потрібно вже цю путінську шльондру- трампа , ставити на місце !!! Агов, європейські лідери, може досить шмарклі жувати !?. Покажіть об'єднану силу !! І поставити трампону жорсткі умови !!!
17.08.2025 20:56 Відповісти
17.08.2025 20:56 Відповісти
У мене питання - от де всі ці рішучі були в 22-23 році, коли кацапія була слабка? Дочекались коли вона перйде на воєнні рейки і лише зараз почали продукувати активність. Коли в дупі засвербіло. Як би знов не виявилось запізно...
17.08.2025 21:00 Відповісти
17.08.2025 21:00 Відповісти
 
 