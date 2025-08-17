Якщо ми слабкі з Москвою, ми готуємося до конфліктів завтрашнього дня, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що росіяни пропонують Україні "мир, що рівнозначний капітуляції". За його словами, завтра європейські лідери летять до Вашингтону не лише підтримати Володимира Зеленського, але й "захистити інтереси європейців".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Le Monde.

"Якщо ми слабкі з Москвою, ми готуємося до конфліктів завтрашнього дня. Є лише одна держава, яка пропонує мир, що рівнозначний капітуляції: Росія... Я переконаний, що ми повинні вступити в нову дипломатичну фазу", - наголосив Макрон.

Також він розповів про мету, з якою завтра європейці летять до Вашингтону. Перше — нагадати, що об’єднує Україну, Європу та Сполучені Штати Америки. Він наголосив, що усі вони хочуть міцного миру, який поважає міжнародне право, і якому передує звільнення ув’язнених та дітей. Друге — нагадати про неможливість обговорення українських територій без України. Третє — встановити зв’язок між територіальним питанням та гарантіями безпеки.

За його словами, угода, що ґрунтується на скороченні української армії, буде приреченою на порушення, адже подібні угоди були у минулому, і їх Росія не дотримувалась. Президент Франції наголосив, що першим стовпом гарантій безпеки будуть ЗСУ, а другим — "сили заспокоєння", які розміщуватимуться не на фронті.

"Коли ми говоримо про те, що відбувається в Україні, ми говоримо про імперіалістичну та ревізіоністську державу, якою є сьогоднішня Росія, яка з 2008 року постійно прагне завоювати нові території, постійно переглядає міжнародні кордони та ніколи не дотримується своїх обіцянок щодо миру та ненападу", — наголосив Макрон.

Раніше повідомлялось, що Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, премʼєрка Італії Джорджа Мелоні та президент Франції Еманюель Макрон візьмуть участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

Однак згодом з'явилась інформація, що Трамп спочатку проведе індивідуальну зустріч з Зеленським і тільки після цього до них приєднаються європейські лідери.

