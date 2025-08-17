УКР
Зустріч Трампа та Зеленського
Фон дер Ляєн долучиться до зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі

Фон дер Ляєн долучиться до зустрічі Зеленського і Трампа

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приєднається до зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа та інших європейських лідерів у Білому домі в понеділок, 18 серпня.

Про це вона повідомила у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазанчила, що сьогодні вдень вітатиме Володимира Зеленського у Брюсселі. Разом вони візьмуть участь у "Коаліції охочих".

"На прохання президента Зеленського я завтра приєднаюся до зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами у Білому домі", - додала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні слід показати Трампу готовність до миру, але наголошувати на відповідальності РФ, - Волкер

Фон дер Ляєн буде на зустрічі Зеленського і Трампа

Нагадаємо, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон на запрошення президента США Дональда Трампа. Лідери говоритимуть про завершення війни РФ проти України.

Повідомлялося, що європейські партнери готуються посилити делегацію Володимира Зеленського у США. Politico пише, що поруч із ним можуть опинитися президент Фінляндії Александр Стубб і генсек НАТО Марк Рютте, щоб зміцнити позицію Києва на переговорах із Дональдом Трампом.

Зеленський Володимир (25133) Трамп Дональд (6896) фон дер Ляєн Урсула (839)
+12
ну правильно. Без нагляду санітарів хворих залишати не можно.
17.08.2025 13:22
+5
Гут.
Вірне рішення. За двома пацієнтами треба суворий та жорсткмй нагляд лікарів та санітірів і ізоляція з намордником бідлокрота дЕрьмака.
17.08.2025 13:34
+3
Чтоб Зеленский не послал Трампа напрямую как в прошлый раз. Нужна дипломатическая обертка.
17.08.2025 13:23
17.08.2025 13:22
17.08.2025 13:24
не пишіть дурниць, він не дав щоб йому (а значить і Україні, бо саме президент представляє Україну) не мочилися в очі
17.08.2025 13:39
17.08.2025 13:39
17.08.2025 13:23
А потім ця "дипломатична обгортка" для посилання Трампа надасть Україні протиракетний захист і зброю для оборони?
17.08.2025 13:43
17.08.2025 13:43
Трамп не посилюється, він катиться в прірву..
17.08.2025 13:46
17.08.2025 13:46
Ну послать то нетрудно. А когда за тобой страна с населением миллионов 30 людей, большая часть которых за тебя голосовала (и чьи надежды ты мягко говоря, не воплотил в реальность), думаю, стоит быть сдержанным и никого, кто имеет влияние на ситуацию, никуда не посылать, а, наоборот, всячески ублажать.
17.08.2025 14:14
17.08.2025 14:14
Возможно, если служба протокола принимающей стороны попросит, можно даже пиджак надеть
17.08.2025 14:16
Сдержанность и увидим, наряду с жесткой позицией..
17.08.2025 14:17
17.08.2025 14:17
То есть не как в прошлый раз?
17.08.2025 14:22
абсолютли
17.08.2025 14:24
Потрібно підтримувати - шоб Трамп не вкатав його в асфальт
17.08.2025 13:24
17.08.2025 13:24
Створюють буферну зону між двома найпотунішими лідерами, бо як сходяться зірки такої величини може статись анігіляція з подальшим утворенням чорної діри
17.08.2025 13:28
17.08.2025 13:28
Ну велечина, может и не очень, но слишком нестабильные какие-то - все шо угодно может быть
Це маленьке покращення, бо є такі, що тягнуть нас донизу.
17.08.2025 13:32
17.08.2025 13:32
17.08.2025 13:34
Я бы не советовал. Все видели как она ведет переговоры с Трампом. Притворившись половой тряпкой. Трамп как джентльмен даже пожалел ее.
17.08.2025 13:37
17.08.2025 13:37
А кто все и когда ?
17.08.2025 13:40
17.08.2025 13:40
По руському ящику йому так сказали.
17.08.2025 14:35
17.08.2025 14:35
Урсула - це добре. Ще б там нашого Зю Джорджа Мелоні прикривала, було б теж непогано.
17.08.2025 13:41
17.08.2025 13:41
Дякуємо, пані Урсуло.
17.08.2025 13:45
17.08.2025 13:45
Команда збирається. Хто ще приєднається?
17.08.2025 13:51
17.08.2025 13:51
Разом з Зеленським завтра на зустрічі з Трампом у Вашингтоні буде:

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц

Прем'єрка Італії Джорджа МелоніПрезидент Франції Еммануель Макрон

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер

Президент Фінляндії Александер Стубб

Генсекретар НАТО Марк Рютте
17.08.2025 13:58
разом і рудого легше бити
17.08.2025 13:59
17.08.2025 13:59
Мерц, Макрон і Стармер - ще не підверджено.
17.08.2025 14:04
17.08.2025 14:04
Хороша компанія з Європи підбирається: Стубб, Рютте і Урсула.
17.08.2025 14:03
17.08.2025 14:03
Команда подлиз. Как будто другие вели бы себя с Трампом дерзко. Тут опасен только их ребенок Зеленский.
17.08.2025 14:36
17.08.2025 14:36
17.08.2025 14:16
Здесь Дональд Фредович , обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами.
17.08.2025 14:35
17.08.2025 14:35
Дякуємо фрау Ляєн ...візміть з собою важкенькі тапочки , шоб по спині 🤡 зеленському влупити ,як шо буде лідора грати ...
17.08.2025 14:42
17.08.2025 14:42
 
 