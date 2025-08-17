Фон дер Ляєн долучиться до зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн приєднається до зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа та інших європейських лідерів у Білому домі в понеділок, 18 серпня.

Про це вона повідомила у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазанчила, що сьогодні вдень вітатиме Володимира Зеленського у Брюсселі. Разом вони візьмуть участь у "Коаліції охочих".

"На прохання президента Зеленського я завтра приєднаюся до зустрічі з президентом Трампом та іншими європейськими лідерами у Білому домі", - додала вона.

Нагадаємо, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон на запрошення президента США Дональда Трампа. Лідери говоритимуть про завершення війни РФ проти України.

Повідомлялося, що європейські партнери готуються посилити делегацію Володимира Зеленського у США. Politico пише, що поруч із ним можуть опинитися президент Фінляндії Александр Стубб і генсек НАТО Марк Рютте, щоб зміцнити позицію Києва на переговорах із Дональдом Трампом.