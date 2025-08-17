РУС
Фон дер Ляйен присоединится к встрече Зеленского и Трампа в Белом доме.

Фон дер Ляйен присоединится к встрече Зеленского и Трампа

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен присоединится к встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа и других европейских лидеров в Белом доме в понедельник, 18 августа.

Об этом она сообщила в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что сегодня днем будет приветствовать Владимира Зеленского в Брюсселе. Вместе они примут участие в "Коалиции желающих".

"По просьбе президента Зеленского я завтра присоединюсь к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме", - добавила она.

Фон дер Ляйен будет на встрече Зеленского и Трампа

Напомним, что 18 августа президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Лидеры будут говорить о завершении войны РФ против Украины.

Сообщалось, что европейские партнеры готовятся усилить делегацию Владимира Зеленского в США. Politico пишет, что рядом с ним могут оказаться президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте, чтобы укрепить позицию Киева на переговорах с Дональдом Трампом.

ну правильно. Без нагляду санітарів хворих залишати не можно.
17.08.2025 13:22
Гут.
Гут.
Вірне рішення. За двома пацієнтами треба суворий та жорсткмй нагляд лікарів та санітірів і ізоляція з намордником бідлокрота дЕрьмака.
17.08.2025 13:34
Чтоб Зеленский не послал Трампа напрямую как в прошлый раз. Нужна дипломатическая обертка.
17.08.2025 13:23
ну правильно. Без нагляду санітарів хворих залишати не можно.
17.08.2025 13:22
17.08.2025 13:24
не пишіть дурниць, він не дав щоб йому (а значить і Україні, бо саме президент представляє Україну) не мочилися в очі
17.08.2025 13:39
17.08.2025 14:09
Чтоб Зеленский не послал Трампа напрямую как в прошлый раз. Нужна дипломатическая обертка.
17.08.2025 13:23
А потім ця "дипломатична обгортка" для посилання Трампа надасть Україні протиракетний захист і зброю для оборони?
17.08.2025 13:43
Трамп не посилюється, він катиться в прірву..
17.08.2025 13:46
Ну послать то нетрудно. А когда за тобой страна с населением миллионов 30 людей, большая часть которых за тебя голосовала (и чьи надежды ты мягко говоря, не воплотил в реальность), думаю, стоит быть сдержанным и никого, кто имеет влияние на ситуацию, никуда не посылать, а, наоборот, всячески ублажать.
17.08.2025 14:14
Возможно, если служба протокола принимающей стороны попросит, можно даже пиджак надеть
17.08.2025 14:16
Сдержанность и увидим, наряду с жесткой позицией..
17.08.2025 14:17
То есть не как в прошлый раз?
17.08.2025 14:22
абсолютли
17.08.2025 14:24
Потрібно підтримувати - шоб Трамп не вкатав його в асфальт
17.08.2025 13:24
Створюють буферну зону між двома найпотунішими лідерами, бо як сходяться зірки такої величини може статись анігіляція з подальшим утворенням чорної діри
17.08.2025 13:28
Ну велечина, может и не очень, но слишком нестабильные какие-то - все шо угодно может быть
17.08.2025 13:39
Це маленьке покращення, бо є такі, що тягнуть нас донизу.
17.08.2025 13:32
Гут.
Гут.
Вірне рішення. За двома пацієнтами треба суворий та жорсткмй нагляд лікарів та санітірів і ізоляція з намордником бідлокрота дЕрьмака.
17.08.2025 13:34
Я бы не советовал. Все видели как она ведет переговоры с Трампом. Притворившись половой тряпкой. Трамп как джентльмен даже пожалел ее.
17.08.2025 13:37
А кто все и когда ?
17.08.2025 13:40
По руському ящику йому так сказали.
17.08.2025 14:35
Урсула - це добре. Ще б там нашого Зю Джорджа Мелоні прикривала, було б теж непогано.
17.08.2025 13:41
Дякуємо, пані Урсуло.
17.08.2025 13:45
Команда збирається. Хто ще приєднається?
17.08.2025 13:51
Разом з Зеленським завтра на зустрічі з Трампом у Вашингтоні буде:

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц

Прем'єрка Італії Джорджа МелоніПрезидент Франції Еммануель Макрон

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер

Президент Фінляндії Александер Стубб

Генсекретар НАТО Марк Рютте
17.08.2025 13:58
разом і рудого легше бити
17.08.2025 13:59
Мерц, Макрон і Стармер - ще не підверджено.
17.08.2025 14:04
Хороша компанія з Європи підбирається: Стубб, Рютте і Урсула.
17.08.2025 14:03
Команда подлиз. Как будто другие вели бы себя с Трампом дерзко. Тут опасен только их ребенок Зеленский.
17.08.2025 14:36
17.08.2025 14:16
Здесь Дональд Фредович , обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами.
17.08.2025 14:35
Дякуємо фрау Ляєн ...візміть з собою важкенькі тапочки , шоб по спині 🤡 зеленському влупити ,як шо буде лідора грати ...
17.08.2025 14:42
 
 