Фон дер Ляйен присоединится к встрече Зеленского и Трампа в Белом доме.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен присоединится к встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа и других европейских лидеров в Белом доме в понедельник, 18 августа.

Об этом она сообщила в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что сегодня днем будет приветствовать Владимира Зеленского в Брюсселе. Вместе они примут участие в "Коалиции желающих".

"По просьбе президента Зеленского я завтра присоединюсь к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме", - добавила она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине следует показать Трампу готовность к миру, но подчеркивать ответственность РФ, - Волкер

Напомним, что 18 августа президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Лидеры будут говорить о завершении войны РФ против Украины.

Сообщалось, что европейские партнеры готовятся усилить делегацию Владимира Зеленского в США. Politico пишет, что рядом с ним могут оказаться президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте, чтобы укрепить позицию Киева на переговорах с Дональдом Трампом.