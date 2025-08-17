Фон дер Ляйен присоединится к встрече Зеленского и Трампа в Белом доме.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен присоединится к встрече президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа и других европейских лидеров в Белом доме в понедельник, 18 августа.
Об этом она сообщила в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что сегодня днем будет приветствовать Владимира Зеленского в Брюсселе. Вместе они примут участие в "Коалиции желающих".
"По просьбе президента Зеленского я завтра присоединюсь к встрече с президентом Трампом и другими европейскими лидерами в Белом доме", - добавила она.
Напомним, что 18 августа президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Лидеры будут говорить о завершении войны РФ против Украины.
Сообщалось, что европейские партнеры готовятся усилить делегацию Владимира Зеленского в США. Politico пишет, что рядом с ним могут оказаться президент Финляндии Александр Стубб и генсек НАТО Марк Рютте, чтобы укрепить позицию Киева на переговорах с Дональдом Трампом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вірне рішення. За двома пацієнтами треба суворий та жорсткмй нагляд лікарів та санітірів і ізоляція з намордником бідлокрота дЕрьмака.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц
Прем'єрка Італії Джорджа МелоніПрезидент Франції Еммануель Макрон
Прем'єр Великої Британії Кір Стармер
Президент Фінляндії Александер Стубб
Генсекретар НАТО Марк Рютте