УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9183 відвідувача онлайн
Новини Зустріч Трампа та Зеленського
658 8

На зустрічі з Трампом ми обміняємося думками щодо мирних зусиль та гарантій безпеки, - Мерц

Мерц про зустріч із Трампом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, про що саме президент Володимир Зеленський і європейські лідери говоритимуть із президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі 18 серпня.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Ми обміняємося думками з президентом США Трампом щодо стану мирних зусиль, гарантій безпеки, територіальних питань та подальшої підтримки України", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейські політики вирушать до Вашингтону на переговори Зеленського та Трампа

Мерц про зустріч з Путіним

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір дати президенту України Володимиру Зеленському пораду щодо зустрічі з лідером США Дональдом Трампом у Вашингтоні 18 серпня.

Пізніше стало відомо, що Фрідріх Мерц візьме участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.

Автор: 

Трамп Дональд (6896) Мерц Фрідріх (214)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всі постараються не дати жодних гарантій. Ось побачите
Зате почнуть знімати санкції з кацапів
показати весь коментар
17.08.2025 15:31 Відповісти
Хочаб та якась підтримка Україні перед васалом пуйла, прибацаним рижим п,даром,
показати весь коментар
17.08.2025 15:39 Відповісти
Чия думка переважить?
показати весь коментар
17.08.2025 15:42 Відповісти
Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї. П.С. Зелька може потужно набрехати про гарантії, що йому хтось десь дав, бо він банкрот и потужно просрав повсюди. По-факту, це буде черговий собачий пеніс, як за ресурси. Бери цей пеніс, та бий ним Путіна.
показати весь коментар
17.08.2025 15:57 Відповісти
"Що горохом об стіну", - укр. народне прислів'я.
показати весь коментар
17.08.2025 15:59 Відповісти
Кремль продовжує купувати грошима прихильність Заходу: після переговорів з Трампом путін видав указ, який відкриває можливість повернення іноземних інвесторів, включно з великою американською нафтовою компанією, до проєкту «Сахалін-1», - Reuters
показати весь коментар
17.08.2025 15:59 Відповісти
обміняєтесь думками, за яким курсом?
показати весь коментар
17.08.2025 15:59 Відповісти
До зустрічі краще балістики дайте Україні.
показати весь коментар
17.08.2025 17:28 Відповісти
 
 