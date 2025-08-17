На зустрічі з Трампом ми обміняємося думками щодо мирних зусиль та гарантій безпеки, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розповів, про що саме президент Володимир Зеленський і європейські лідери говоритимуть із президентом США Дональдом Трампом під час зустрічі 18 серпня.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Ми обміняємося думками з президентом США Трампом щодо стану мирних зусиль, гарантій безпеки, територіальних питань та подальшої підтримки України", - зазначив він.
Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір дати президенту України Володимиру Зеленському пораду щодо зустрічі з лідером США Дональдом Трампом у Вашингтоні 18 серпня.
Пізніше стало відомо, що Фрідріх Мерц візьме участь у зустрічі президента Володимира Зеленського і Дональда Трампа у Вашингтоні у понеділок, 18 серпня.
Зате почнуть знімати санкції з кацапів