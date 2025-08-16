Мерц заявив, що хоче дати Зеленському кілька добрих порад щодо зустрічі з Трампом у Вашингтоні
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір дати президенту України Володимиру Зеленському пораду щодо зустрічі з лідером США Дональдом Трампом у Вашингтоні 18 серпня.
Про це повідомляє n-tv.de, інформує Цензор.НЕТ.
"Після того, як попередня зустріч двох президентів у Білому домі завершилася історичним скандалом, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає своїм обов'язком запропонувати Зеленському пораду", - йдеться у публікації.
"Він (Зеленський, - ред.) також побачив, що моя зустріч з Дональдом Трампом пройшла зовсім інакше, ніж його зустріч. Ми вже детально обговорили це. Ми зробимо це завтра (17 серпня, - ред.) вдень. Ми разом дамо йому кілька добрих порад", - сказав канцлер ФРН.
Повідомляється, що європейські партнери хочуть підтримати Зеленського "наскільки це можливо" на шляху до можливої тристоронньої зустрічі з Путіним і Трампом.
Нагадаємо, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон на запрошення президента США Дональда Трампа. Лідери говоритимуть про завершення війни РФ проти України.
тому не раджу так зневажливо його оцінювати
до зелі довіри немає
Політичну кар'єру Мерц почав будувувати ще 1989 року коли був обраний депутатом Європарламенту і він не "зрєлий політік"?
Він пусте місце яке вже нічого не вирішує...
ігнор призведе до втрат
Від Трампа користі нуль і це треба йому показати. - Ми думали що ти щось можеш а ти просто балабол порожнє місце...
недовго чекати
Весь час згадую анекдот про колгосп і довгоносика...
криво, косо, проте най хоч якось рухається
приємного буде мало, хоча б наразі припинилися вбивства Українців, далі буде
Орки не поступилися ні на міліметр. Все що рухається, по вашому, за рахунок поступок України. Так нах'уя тоді трамп?
1. Забороняє продавати/передавати Україні рекети для ПВО Patriot;
2. Забороняє передавати ректи для F-16;
3. Знімає американські санкції з росії;
4. Відключають Україну від Starlink;
5. Впливає на МВФ, щоб Україна не отримала не копійки;
6. Визнає окуповані території російськими.
Як тоді заспіваєте?
Прям бачу як Трамп грається в дам/не дам з ЕС, найбільшим покупцем американських озброєнь.
Але в принципі то і не важливо - бо якщо тупо злити країну, як пропонує Трамп, то зброя нам не знадобиться...
2. Ні на що не погоджуватись.
3. Свої вимоги формулювати максимально розмито.
4. Тягнути час.
Чому так знає тільки сам Трамп та кремлівська фсб з ******.
"Дуже короткий допис. Ze буде ЗНОВУ зустрічатися з Трамплм в Овальному кабінеті. Так от, щоб ЗНОВУ не отримати скандал, а розмова буде дуже неприємною для нас, то бажано, щоб Зеленського підготували до цієї зустрічі ДОРОСЛІ, щоб Зеленський говорив через перекладача те, що узгодить заздалегідь з ДОРОСЛИМИ, і щоб хтось з ДОРОСЛИХ був присутнім на цій зустрічі. Коли кажу ДОРОСЛІ, то маю на увазі Стармера, Стубба, Мерца чи Каллас.. І щоб Єрмака там не було. Це теж необхідна складова. До цього варто прислухатися у тому випадку, якщо Зеленському потрібен не скандал для підняття рейтингу, а результат в інтересах України.
2.
У нас є сильний дипломат, політик, який вміє домовлятися з Трампом і попускати путіна. Але Зеленський занадто невпевнена в собі прутня, щоб обʼєднатись з Порошенком заради уникнення капітуляції України.
Тому єдина сила, на яку ми можемо розраховувати - це наші військові. З дипломатією в нинішньої влади не склалося.