УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9038 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського з Трампом
1 955 48

Мерц заявив, що хоче дати Зеленському кілька добрих порад щодо зустрічі з Трампом у Вашингтоні

Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір дати президенту України Володимиру Зеленському пораду щодо зустрічі з лідером США Дональдом Трампом у Вашингтоні 18 серпня.

Про це повідомляє n-tv.de, інформує Цензор.НЕТ.

"Після того, як попередня зустріч двох президентів у Білому домі завершилася історичним скандалом, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає своїм обов'язком запропонувати Зеленському пораду", - йдеться у публікації.

"Він (Зеленський, - ред.) також побачив, що моя зустріч з Дональдом Трампом пройшла зовсім інакше, ніж його зустріч. Ми вже детально обговорили це. Ми зробимо це завтра (17 серпня, - ред.) вдень. Ми разом дамо йому кілька добрих порад", - сказав канцлер ФРН.

Повідомляється, що європейські партнери хочуть підтримати Зеленського "наскільки це можливо" на шляху до можливої тристоронньої зустрічі з Путіним і Трампом.

Нагадаємо, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон на запрошення президента США Дональда Трампа. Лідери говоритимуть про завершення війни РФ проти України.

Читайте також: Європейських лідерів запросили на зустріч Трампа і Зеленського у Білому домі, - The New York Times

Автор: 

Зеленський Володимир (25118) Трамп Дональд (6858) Мерц Фрідріх (211)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Краще б пару добрих таурусів дав.
показати весь коментар
16.08.2025 21:51 Відповісти
+5
Допомагає Мерц Україні реально
тому не раджу так зневажливо його оцінювати
показати весь коментар
16.08.2025 22:03 Відповісти
+3
В інтересах України, щоби зелю на усіх зустрічах із Трампом супроводжували Стармер та Мерц, як дорослі та зрілі політики
показати весь коментар
16.08.2025 21:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подарить камасутру
показати весь коментар
16.08.2025 21:50 Відповісти
Краще б пару добрих таурусів дав.
показати весь коментар
16.08.2025 21:51 Відповісти
Кілька добрих порад - це так завуальовано кілька добрих лящів?
показати весь коментар
16.08.2025 21:51 Відповісти
Де випити непоганого віскі нахаляву?
показати весь коментар
16.08.2025 22:14 Відповісти
перша порада надіти рукавички коли буде ручкатись з рижим
показати весь коментар
16.08.2025 21:52 Відповісти
В інтересах України, щоби зелю на усіх зустрічах із Трампом супроводжували Стармер та Мерц, як дорослі та зрілі політики
показати весь коментар
16.08.2025 21:52 Відповісти
Про того Мерца ще рік назад ніхто не чув. Тоже мені зрєлий політік
показати весь коментар
16.08.2025 22:00 Відповісти
Допомагає Мерц Україні реально
тому не раджу так зневажливо його оцінювати
показати весь коментар
16.08.2025 22:03 Відповісти
Хай так. Але Зеля у нас теж зрєлий політик, навіть пєрєзрєвший, тобто просрочєний
показати весь коментар
16.08.2025 22:04 Відповісти
Довіра до Мерца як до політика є
до зелі довіри немає
показати весь коментар
16.08.2025 22:05 Відповісти
Якщо ти не чув, тоді звертайся до лікаря.
Політичну кар'єру Мерц почав будувувати ще 1989 року коли був обраний депутатом Європарламенту і він не "зрєлий політік"?
показати весь коментар
16.08.2025 22:22 Відповісти
Точно не тобі оцінювати його персону.
показати весь коментар
16.08.2025 22:39 Відповісти
Про того Мерца никто не знал в украинском сегменте интернета. Он в политике с того года как Жданов в Мариуполь переименовали
показати весь коментар
16.08.2025 22:47 Відповісти
На даний момент краща порада це просто поставити крашеного пі'здюка в ігнор. Забути що він є. Не бігати за ним і не вилизувати йому зад.
Він пусте місце яке вже нічого не вирішує...
показати весь коментар
16.08.2025 21:53 Відповісти
Без рудого донні кіна для України не буде
ігнор призведе до втрат
показати весь коментар
16.08.2025 21:55 Відповісти
Якого кіна не буде?
Від Трампа користі нуль і це треба йому показати. - Ми думали що ти щось можеш а ти просто балабол порожнє місце...
показати весь коментар
16.08.2025 21:59 Відповісти
Ото 22-го цього місяця побачимо це саме кіно
недовго чекати
показати весь коментар
16.08.2025 22:00 Відповісти
Ще не надивились?
Весь час згадую анекдот про колгосп і довгоносика...
показати весь коментар
16.08.2025 22:08 Відповісти
ця війна на жаль не анекдот, а реальність
криво, косо, проте най хоч якось рухається
приємного буде мало, хоча б наразі припинилися вбивства Українців, далі буде
показати весь коментар
16.08.2025 22:10 Відповісти
Куди рухається?
Орки не поступилися ні на міліметр. Все що рухається, по вашому, за рахунок поступок України. Так нах'уя тоді трамп?
показати весь коментар
16.08.2025 22:14 Відповісти
А ти володієш заводами з виробництва озброєння?
показати весь коментар
16.08.2025 22:26 Відповісти
Повторюю для жителів планети Глюк. Трамп вже зупинив всю допомогу Україні. Купує ЕС за гроші.
показати весь коментар
16.08.2025 22:33 Відповісти
Якщо Трамп нічого не буде продавати, то ЄС навіть за гроші нічого не купить.
показати весь коментар
16.08.2025 22:37 Відповісти
Трамп нічого не буде продавать ЕС? Та ти шо...
показати весь коментар
16.08.2025 22:43 Відповісти
Завтра, ображений Трамп:
1. Забороняє продавати/передавати Україні рекети для ПВО Patriot;
2. Забороняє передавати ректи для F-16;
3. Знімає американські санкції з росії;
4. Відключають Україну від Starlink;
5. Впливає на МВФ, щоб Україна не отримала не копійки;
6. Визнає окуповані території російськими.
Як тоді заспіваєте?
показати весь коментар
16.08.2025 22:05 Відповісти
Дядя, это не СК.
показати весь коментар
16.08.2025 22:08 Відповісти
Він не може відключити когось від старлінку. Старлінк це Маск, а не держава США
показати весь коментар
16.08.2025 22:11 Відповісти
Ну-ну...
показати весь коментар
16.08.2025 22:12 Відповісти
Все це він і так робить/зробив. Зброю нам купує ЕС.
показати весь коментар
16.08.2025 22:11 Відповісти
Купує, можливо і ЕС, але виготовляє та продає США. Рішенні про продаж, приймає одноосібно Президент США. Звісно, що не має жодної здорової, або логічної причини забороняти, але це Трамп!
показати весь коментар
16.08.2025 22:13 Відповісти
Так-так.
Прям бачу як Трамп грається в дам/не дам з ЕС, найбільшим покупцем американських озброєнь.
Але в принципі то і не важливо - бо якщо тупо злити країну, як пропонує Трамп, то зброя нам не знадобиться...
показати весь коментар
16.08.2025 22:19 Відповісти
Після цього файли Епштейна йдуть у хід, рудий отримує імчипмент а трохи згодом переселяється до вʼязниці. Тому що ті хто виробляє озброєння не оцінять втрату ринку Європи
показати весь коментар
16.08.2025 22:13 Відповісти
Мідний дятел точно закінчить у тюрязі-******* сподвижники здадуть його з потрохами-це ще та мерзота.
показати весь коментар
16.08.2025 22:46 Відповісти
не дійде.
показати весь коментар
16.08.2025 21:55 Відповісти
А навiщо поради? Все, що наговорить цей рупор ******* ми вже знаемо. Нiякоi юридичноi сили рiшення цих двох довбнiв немає. Цiкаво одне, - нащо розраховує ******? Вiн же повинен це розумiти?
показати весь коментар
16.08.2025 21:57 Відповісти
Типу, як побачиш рудятину - ***** поміж роги з усієї дурі!
показати весь коментар
16.08.2025 22:00 Відповісти
Так поезжай вместе с ЗЕдротом в Билу хату, псина же пригласила.
показати весь коментар
16.08.2025 22:05 Відповісти
1. Бути незламним і потужним.
2. Ні на що не погоджуватись.
3. Свої вимоги формулювати максимально розмито.
4. Тягнути час.
показати весь коментар
16.08.2025 22:07 Відповісти
Трамп просере все чого досягла Америка, військово-політичне лідерство цей країни, всі економічні здобуткі країни, всі альянси з цивілізованими країнами, все що десятиліттями добувалося в міжнародному праві; повагу до США він вже майже просрав зараз вона ще існує тільки по інерції.
Чому так знає тільки сам Трамп та кремлівська фсб з ******.
показати весь коментар
16.08.2025 22:14 Відповісти
Это существо обещало Таурусы. Добропарадный.
показати весь коментар
16.08.2025 22:15 Відповісти
Ішака самого, без повідка та намордника, небезпечно везти до Америки. То ж дяка європейцям, що слідкують за ішаком.
показати весь коментар
16.08.2025 22:16 Відповісти
Здається, що Шольц був притомнішим. А Мерц веде як хлопчик, що вихваляється довшим… Замість того щоб трампа поставити ,після всього, європейською громадою на місце, цей німець роздає поради. Які ж вони всі ниці.
показати весь коментар
16.08.2025 22:16 Відповісти
Дякуємо але лідор нації тільки до єрмака прислухається.Точніше-слухається.
показати весь коментар
16.08.2025 22:18 Відповісти
Це точно. Тільки літеру "Л" ти перепутав з "П".
показати весь коментар
16.08.2025 22:41 Відповісти
1.

"Дуже короткий допис. Ze буде ЗНОВУ зустрічатися з Трамплм в Овальному кабінеті. Так от, щоб ЗНОВУ не отримати скандал, а розмова буде дуже неприємною для нас, то бажано, щоб Зеленського підготували до цієї зустрічі ДОРОСЛІ, щоб Зеленський говорив через перекладача те, що узгодить заздалегідь з ДОРОСЛИМИ, і щоб хтось з ДОРОСЛИХ був присутнім на цій зустрічі. Коли кажу ДОРОСЛІ, то маю на увазі Стармера, Стубба, Мерца чи Каллас.. І щоб Єрмака там не було. Це теж необхідна складова. До цього варто прислухатися у тому випадку, якщо Зеленському потрібен не скандал для підняття рейтингу, а результат в інтересах України.

2.
У нас є сильний дипломат, політик, який вміє домовлятися з Трампом і попускати путіна. Але Зеленський занадто невпевнена в собі прутня, щоб обʼєднатись з Порошенком заради уникнення капітуляції України.

Тому єдина сила, на яку ми можемо розраховувати - це наші військові. З дипломатією в нинішньої влади не склалося.
показати весь коментар
16.08.2025 22:19 Відповісти
Зелень ні яких порвд не слухає. в нього в голові живе Наполеон.
показати весь коментар
16.08.2025 22:40 Відповісти
Краще б далекобійні ракети!
показати весь коментар
16.08.2025 22:43 Відповісти
Єдина вірна порада не сідати грати з шулерами і не вірити що ти їх обіграєш.
показати весь коментар
16.08.2025 22:48 Відповісти
 
 