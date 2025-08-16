Мерц заявив, що хоче дати Зеленському кілька добрих порад щодо зустрічі з Трампом у Вашингтоні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має намір дати президенту України Володимиру Зеленському пораду щодо зустрічі з лідером США Дональдом Трампом у Вашингтоні 18 серпня.

Про це повідомляє n-tv.de, інформує Цензор.НЕТ.

"Після того, як попередня зустріч двох президентів у Білому домі завершилася історичним скандалом, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає своїм обов'язком запропонувати Зеленському пораду", - йдеться у публікації.

"Він (Зеленський, - ред.) також побачив, що моя зустріч з Дональдом Трампом пройшла зовсім інакше, ніж його зустріч. Ми вже детально обговорили це. Ми зробимо це завтра (17 серпня, - ред.) вдень. Ми разом дамо йому кілька добрих порад", - сказав канцлер ФРН.

Повідомляється, що європейські партнери хочуть підтримати Зеленського "наскільки це можливо" на шляху до можливої тристоронньої зустрічі з Путіним і Трампом.

Нагадаємо, що 18 серпня президент України Володимир Зеленський відвідає Вашингтон на запрошення президента США Дональда Трампа. Лідери говоритимуть про завершення війни РФ проти України.

