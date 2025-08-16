Мерц заявил, что хочет дать Зеленскому несколько хороших советов по поводу встречи с Трампом в Вашингтоне
Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен дать президенту Украины Владимиру Зеленскому совет относительно встречи с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа.
Об этом сообщает n-tv.de, информирует Цензор.НЕТ.
"После того, как предыдущая встреча двух президентов в Белом доме завершилась историческим скандалом, канцлер Германии Фридрих Мерц считает своим долгом предложить Зеленскому совет", - говорится в публикации.
"Он (Зеленский, - ред.) также увидел, что моя встреча с Дональдом Трампом прошла совсем иначе, чем его встреча. Мы уже подробно обсудили это. Мы сделаем это завтра (17 августа, - ред.) днем. Мы вместе дадим ему несколько добрых советов", - сказал канцлер ФРГ.
Сообщается, что европейские партнеры хотят поддержать Зеленского "насколько это возможно" на пути к возможной трехсторонней встрече с Путиным и Трампом.
Напомним, что 18 августа президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Лидеры будут говорить о завершении войны РФ против Украины.
тому не раджу так зневажливо його оцінювати
до зелі довіри немає
Політичну кар'єру Мерц почав будувувати ще 1989 року коли був обраний депутатом Європарламенту і він не "зрєлий політік"?
Він пусте місце яке вже нічого не вирішує...
ігнор призведе до втрат
Від Трампа користі нуль і це треба йому показати. - Ми думали що ти щось можеш а ти просто балабол порожнє місце...
недовго чекати
Весь час згадую анекдот про колгосп і довгоносика...
криво, косо, проте най хоч якось рухається
приємного буде мало, хоча б наразі припинилися вбивства Українців, далі буде
Орки не поступилися ні на міліметр. Все що рухається, по вашому, за рахунок поступок України. Так нах'уя тоді трамп?
прецеденти вже були
із рудим треба працювати, працювати щільно та постійно, проте наразі наша дипломатія у стосунках зі Штатами нижче за плінтус
поганий мир кращий за найліпшу війну, хоча миру не буде, буде його бутафорія, але принаймі не будуть масово гинути Українці
без допомоги США Україну ***** пошматує
1. Забороняє продавати/передавати Україні рекети для ПВО Patriot;
2. Забороняє передавати ректи для F-16;
3. Знімає американські санкції з росії;
4. Відключають Україну від Starlink;
5. Впливає на МВФ, щоб Україна не отримала не копійки;
6. Визнає окуповані території російськими.
Як тоді заспіваєте?
Прям бачу як Трамп грається в дам/не дам з ЕС, найбільшим покупцем американських озброєнь.
Але в принципі то і не важливо - бо якщо тупо злити країну, як пропонує Трамп, то зброя нам не знадобиться...
2. Ні на що не погоджуватись.
3. Свої вимоги формулювати максимально розмито.
4. Тягнути час.
Чому так знає тільки сам Трамп та кремлівська фсб з ******.
"Дуже короткий допис. Ze буде ЗНОВУ зустрічатися з Трамплм в Овальному кабінеті. Так от, щоб ЗНОВУ не отримати скандал, а розмова буде дуже неприємною для нас, то бажано, щоб Зеленського підготували до цієї зустрічі ДОРОСЛІ, щоб Зеленський говорив через перекладача те, що узгодить заздалегідь з ДОРОСЛИМИ, і щоб хтось з ДОРОСЛИХ був присутнім на цій зустрічі. Коли кажу ДОРОСЛІ, то маю на увазі Стармера, Стубба, Мерца чи Каллас.. І щоб Єрмака там не було. Це теж необхідна складова. До цього варто прислухатися у тому випадку, якщо Зеленському потрібен не скандал для підняття рейтингу, а результат в інтересах України.
2.
У нас є сильний дипломат, політик, який вміє домовлятися з Трампом і попускати путіна. Але Зеленський занадто невпевнена в собі прутня, щоб обʼєднатись з Порошенком заради уникнення капітуляції України.
Тому єдина сила, на яку ми можемо розраховувати - це наші військові. З дипломатією в нинішньої влади не склалося.