Мерц заявил, что хочет дать Зеленскому несколько хороших советов по поводу встречи с Трампом в Вашингтоне

Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен дать президенту Украины Владимиру Зеленскому совет относительно встречи с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа.

Об этом сообщает n-tv.de, информирует Цензор.НЕТ.

"После того, как предыдущая встреча двух президентов в Белом доме завершилась историческим скандалом, канцлер Германии Фридрих Мерц считает своим долгом предложить Зеленскому совет", - говорится в публикации.

"Он (Зеленский, - ред.) также увидел, что моя встреча с Дональдом Трампом прошла совсем иначе, чем его встреча. Мы уже подробно обсудили это. Мы сделаем это завтра (17 августа, - ред.) днем. Мы вместе дадим ему несколько добрых советов", - сказал канцлер ФРГ.

Сообщается, что европейские партнеры хотят поддержать Зеленского "насколько это возможно" на пути к возможной трехсторонней встрече с Путиным и Трампом.

Напомним, что 18 августа президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Лидеры будут говорить о завершении войны РФ против Украины.

Читайте также: Европейских лидеров пригласили на встречу Трампа и Зеленского в Белом доме, - The New York Times

Зеленский Владимир (21582) Трамп Дональд (6342) Фридрих Мерц (206)
+11
Допомагає Мерц Україні реально
тому не раджу так зневажливо його оцінювати
16.08.2025 22:03 Ответить
16.08.2025 22:03 Ответить
+10
Краще б пару добрих таурусів дав.
16.08.2025 21:51 Ответить
16.08.2025 21:51 Ответить
+8
В інтересах України, щоби зелю на усіх зустрічах із Трампом супроводжували Стармер та Мерц, як дорослі та зрілі політики
16.08.2025 21:52 Ответить
16.08.2025 21:52 Ответить
Подарить камасутру
16.08.2025 21:50 Ответить
16.08.2025 21:50 Ответить
Та ні, мабуть порадить піджачок надіти...
17.08.2025 00:23 Ответить
17.08.2025 00:23 Ответить
Краще б пару добрих таурусів дав.
16.08.2025 21:51 Ответить
16.08.2025 21:51 Ответить
Ото ж бо. Мерц такий же брехун як і Тампон і *****. Ніякі їхні слова, обіцянки і гарантії нічого не варті. Перед тим як з ними розмовляти потрібно їм під ніс покласти всі бумаги і угоди які з їхніми обіцянками і вимагати щоб вони їх виконали
16.08.2025 22:52 Ответить
16.08.2025 22:52 Ответить
Кілька добрих порад - це так завуальовано кілька добрих лящів?
16.08.2025 21:51 Ответить
16.08.2025 21:51 Ответить
Де випити непоганого віскі нахаляву?
16.08.2025 22:14 Ответить
16.08.2025 22:14 Ответить
Хочуть взяти аналізи про всяк випадок
16.08.2025 23:33 Ответить
16.08.2025 23:33 Ответить
перша порада надіти рукавички коли буде ручкатись з рижим
16.08.2025 21:52 Ответить
16.08.2025 21:52 Ответить
свої рукавички після спілкування з вовою Мерц йому , вові , залишить на всяк випадок ,
16.08.2025 23:33 Ответить
16.08.2025 23:33 Ответить
В інтересах України, щоби зелю на усіх зустрічах із Трампом супроводжували Стармер та Мерц, як дорослі та зрілі політики
16.08.2025 21:52 Ответить
16.08.2025 21:52 Ответить
Про того Мерца ще рік назад ніхто не чув. Тоже мені зрєлий політік
показать весь комментарий
16.08.2025 22:00 Ответить
Допомагає Мерц Україні реально
тому не раджу так зневажливо його оцінювати
16.08.2025 22:03 Ответить
16.08.2025 22:03 Ответить
Хай так. Але Зеля у нас теж зрєлий політик, навіть пєрєзрєвший, тобто просрочєний
16.08.2025 22:04 Ответить
16.08.2025 22:04 Ответить
Довіра до Мерца як до політика є
до зелі довіри немає
16.08.2025 22:05 Ответить
16.08.2025 22:05 Ответить
Якщо ти не чув, тоді звертайся до лікаря.
Політичну кар'єру Мерц почав будувувати ще 1989 року коли був обраний депутатом Європарламенту і він не "зрєлий політік"?
16.08.2025 22:22 Ответить
16.08.2025 22:22 Ответить
Точно не тобі оцінювати його персону.
16.08.2025 22:39 Ответить
16.08.2025 22:39 Ответить
Про того Мерца никто не знал в украинском сегменте интернета. Он в политике с того года как Жданов в Мариуполь переименовали
16.08.2025 22:47 Ответить
16.08.2025 22:47 Ответить
На даний момент краща порада це просто поставити крашеного пі'здюка в ігнор. Забути що він є. Не бігати за ним і не вилизувати йому зад.
Він пусте місце яке вже нічого не вирішує...
16.08.2025 21:53 Ответить
16.08.2025 21:53 Ответить
Без рудого донні кіна для України не буде
ігнор призведе до втрат
16.08.2025 21:55 Ответить
16.08.2025 21:55 Ответить
Якого кіна не буде?
Від Трампа користі нуль і це треба йому показати. - Ми думали що ти щось можеш а ти просто балабол порожнє місце...
16.08.2025 21:59 Ответить
16.08.2025 21:59 Ответить
Ото 22-го цього місяця побачимо це саме кіно
недовго чекати
16.08.2025 22:00 Ответить
16.08.2025 22:00 Ответить
Ще не надивились?
Весь час згадую анекдот про колгосп і довгоносика...
16.08.2025 22:08 Ответить
16.08.2025 22:08 Ответить
ця війна на жаль не анекдот, а реальність
криво, косо, проте най хоч якось рухається
приємного буде мало, хоча б наразі припинилися вбивства Українців, далі буде
16.08.2025 22:10 Ответить
16.08.2025 22:10 Ответить
Куди рухається?
Орки не поступилися ні на міліметр. Все що рухається, по вашому, за рахунок поступок України. Так нах'уя тоді трамп?
16.08.2025 22:14 Ответить
16.08.2025 22:14 Ответить
А ти володієш заводами з виробництва озброєння?
16.08.2025 22:26 Ответить
16.08.2025 22:26 Ответить
Повторюю для жителів планети Глюк. Трамп вже зупинив всю допомогу Україні. Купує ЕС за гроші.
16.08.2025 22:33 Ответить
16.08.2025 22:33 Ответить
Якщо Трамп нічого не буде продавати, то ЄС навіть за гроші нічого не купить.
16.08.2025 22:37 Ответить
16.08.2025 22:37 Ответить
Трамп нічого не буде продавать ЕС? Та ти шо...
16.08.2025 22:43 Ответить
16.08.2025 22:43 Ответить
ЄС продавати буде, тільки може заборонити нам передавати
прецеденти вже були
із рудим треба працювати, працювати щільно та постійно, проте наразі наша дипломатія у стосунках зі Штатами нижче за плінтус
16.08.2025 23:38 Ответить
16.08.2025 23:38 Ответить
Рухається хоча б до якихось перемовин
поганий мир кращий за найліпшу війну, хоча миру не буде, буде його бутафорія, але принаймі не будуть масово гинути Українці
без допомоги США Україну ***** пошматує
16.08.2025 23:35 Ответить
16.08.2025 23:35 Ответить
Завтра, ображений Трамп:
1. Забороняє продавати/передавати Україні рекети для ПВО Patriot;
2. Забороняє передавати ректи для F-16;
3. Знімає американські санкції з росії;
4. Відключають Україну від Starlink;
5. Впливає на МВФ, щоб Україна не отримала не копійки;
6. Визнає окуповані території російськими.
Як тоді заспіваєте?
16.08.2025 22:05 Ответить
16.08.2025 22:05 Ответить
Дядя, это не СК.
16.08.2025 22:08 Ответить
16.08.2025 22:08 Ответить
Він не може відключити когось від старлінку. Старлінк це Маск, а не держава США
16.08.2025 22:11 Ответить
16.08.2025 22:11 Ответить
Ну-ну...
16.08.2025 22:12 Ответить
16.08.2025 22:12 Ответить
Все це він і так робить/зробив. Зброю нам купує ЕС.
16.08.2025 22:11 Ответить
16.08.2025 22:11 Ответить
Купує, можливо і ЕС, але виготовляє та продає США. Рішенні про продаж, приймає одноосібно Президент США. Звісно, що не має жодної здорової, або логічної причини забороняти, але це Трамп!
16.08.2025 22:13 Ответить
16.08.2025 22:13 Ответить
Так-так.
Прям бачу як Трамп грається в дам/не дам з ЕС, найбільшим покупцем американських озброєнь.
Але в принципі то і не важливо - бо якщо тупо злити країну, як пропонує Трамп, то зброя нам не знадобиться...
16.08.2025 22:19 Ответить
16.08.2025 22:19 Ответить
Після цього файли Епштейна йдуть у хід, рудий отримує імчипмент а трохи згодом переселяється до вʼязниці. Тому що ті хто виробляє озброєння не оцінять втрату ринку Європи
16.08.2025 22:13 Ответить
16.08.2025 22:13 Ответить
Мідний дятел точно закінчить у тюрязі-******* сподвижники здадуть його з потрохами-це ще та мерзота.
16.08.2025 22:46 Ответить
16.08.2025 22:46 Ответить
не дійде.
16.08.2025 21:55 Ответить
16.08.2025 21:55 Ответить
А навiщо поради? Все, що наговорить цей рупор ******* ми вже знаемо. Нiякоi юридичноi сили рiшення цих двох довбнiв немає. Цiкаво одне, - нащо розраховує ******? Вiн же повинен це розумiти?
16.08.2025 21:57 Ответить
16.08.2025 21:57 Ответить
Типу, як побачиш рудятину - ***** поміж роги з усієї дурі!
16.08.2025 22:00 Ответить
16.08.2025 22:00 Ответить
Так поезжай вместе с ЗЕдротом в Билу хату, псина же пригласила.
16.08.2025 22:05 Ответить
16.08.2025 22:05 Ответить
1. Бути незламним і потужним.
2. Ні на що не погоджуватись.
3. Свої вимоги формулювати максимально розмито.
4. Тягнути час.
16.08.2025 22:07 Ответить
16.08.2025 22:07 Ответить
Трамп просере все чого досягла Америка, військово-політичне лідерство цей країни, всі економічні здобуткі країни, всі альянси з цивілізованими країнами, все що десятиліттями добувалося в міжнародному праві; повагу до США він вже майже просрав зараз вона ще існує тільки по інерції.
Чому так знає тільки сам Трамп та кремлівська фсб з ******.
16.08.2025 22:14 Ответить
16.08.2025 22:14 Ответить
Это существо обещало Таурусы. Добропарадный.
16.08.2025 22:15 Ответить
16.08.2025 22:15 Ответить
Ішака самого, без повідка та намордника, небезпечно везти до Америки. То ж дяка європейцям, що слідкують за ішаком.
16.08.2025 22:16 Ответить
16.08.2025 22:16 Ответить
Здається, що Шольц був притомнішим. А Мерц веде як хлопчик, що вихваляється довшим… Замість того щоб трампа поставити ,після всього, європейською громадою на місце, цей німець роздає поради. Які ж вони всі ниці.
16.08.2025 22:16 Ответить
16.08.2025 22:16 Ответить
Дякуємо але лідор нації тільки до єрмака прислухається.Точніше-слухається.
16.08.2025 22:18 Ответить
16.08.2025 22:18 Ответить
Це точно. Тільки літеру "Л" ти перепутав з "П".
16.08.2025 22:41 Ответить
16.08.2025 22:41 Ответить
1.

"Дуже короткий допис. Ze буде ЗНОВУ зустрічатися з Трамплм в Овальному кабінеті. Так от, щоб ЗНОВУ не отримати скандал, а розмова буде дуже неприємною для нас, то бажано, щоб Зеленського підготували до цієї зустрічі ДОРОСЛІ, щоб Зеленський говорив через перекладача те, що узгодить заздалегідь з ДОРОСЛИМИ, і щоб хтось з ДОРОСЛИХ був присутнім на цій зустрічі. Коли кажу ДОРОСЛІ, то маю на увазі Стармера, Стубба, Мерца чи Каллас.. І щоб Єрмака там не було. Це теж необхідна складова. До цього варто прислухатися у тому випадку, якщо Зеленському потрібен не скандал для підняття рейтингу, а результат в інтересах України.

2.
У нас є сильний дипломат, політик, який вміє домовлятися з Трампом і попускати путіна. Але Зеленський занадто невпевнена в собі прутня, щоб обʼєднатись з Порошенком заради уникнення капітуляції України.

Тому єдина сила, на яку ми можемо розраховувати - це наші військові. З дипломатією в нинішньої влади не склалося.
16.08.2025 22:19 Ответить
16.08.2025 22:19 Ответить
Зелень ні яких порвд не слухає. в нього в голові живе Наполеон.
16.08.2025 22:40 Ответить
16.08.2025 22:40 Ответить
Краще б далекобійні ракети!
16.08.2025 22:43 Ответить
16.08.2025 22:43 Ответить
Єдина вірна порада не сідати грати з шулерами і не вірити що ти їх обіграєш.
16.08.2025 22:48 Ответить
16.08.2025 22:48 Ответить
Дам несколько советов---,, а можно помедленней, я записываю....,,
16.08.2025 22:50 Ответить
16.08.2025 22:50 Ответить
дай тауруси
16.08.2025 23:21 Ответить
16.08.2025 23:21 Ответить
Доброю порадою для Мерца було б дати пораду собі закрити рот. Такий собі радник.
16.08.2025 23:25 Ответить
16.08.2025 23:25 Ответить
трампон спитає де твої карти а зє спитає а де твої
17.08.2025 00:35 Ответить
17.08.2025 00:35 Ответить
 
 