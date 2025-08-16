Мерц заявил, что хочет дать Зеленскому несколько хороших советов по поводу встречи с Трампом в Вашингтоне

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен дать президенту Украины Владимиру Зеленскому совет относительно встречи с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа.

Об этом сообщает n-tv.de, информирует Цензор.НЕТ.

"После того, как предыдущая встреча двух президентов в Белом доме завершилась историческим скандалом, канцлер Германии Фридрих Мерц считает своим долгом предложить Зеленскому совет", - говорится в публикации.

"Он (Зеленский, - ред.) также увидел, что моя встреча с Дональдом Трампом прошла совсем иначе, чем его встреча. Мы уже подробно обсудили это. Мы сделаем это завтра (17 августа, - ред.) днем. Мы вместе дадим ему несколько добрых советов", - сказал канцлер ФРГ.

Сообщается, что европейские партнеры хотят поддержать Зеленского "насколько это возможно" на пути к возможной трехсторонней встрече с Путиным и Трампом.

Напомним, что 18 августа президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа. Лидеры будут говорить о завершении войны РФ против Украины.

