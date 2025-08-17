РУС
Новости Встреча Трампа и Зеленского
На встрече с Трампом мы обменяемся мнениями о мирных усилиях и гарантиях безопасности, - Мерц

Мерц о встрече с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, о чем именно президент Владимир Зеленский и европейские лидеры будут говорить с президентом США Дональдом Трампом во время встречи 18 августа.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обменяемся мнениями с президентом США Трампом о состоянии мирных усилий, гарантий безопасности, территориальных вопросов и дальнейшей поддержки Украины", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европейские политики отправятся в Вашингтон на переговоры Зеленского и Трампа

Мерц о встрече с Путиным

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц намерен дать президенту Украины Владимиру Зеленскому совет относительно встречи с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа.

Позже стало известно, что Фридрих Мерц примет участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.

Автор: 

Трамп Дональд (6377) Фридрих Мерц (210)
Всі постараються не дати жодних гарантій. Ось побачите
Зате почнуть знімати санкції з кацапів
17.08.2025 15:31 Ответить
Хочаб та якась підтримка Україні перед васалом пуйла, прибацаним рижим п,даром,
17.08.2025 15:39 Ответить
Чия думка переважить?
17.08.2025 15:42 Ответить
Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї. П.С. Зелька може потужно набрехати про гарантії, що йому хтось десь дав, бо він банкрот и потужно просрав повсюди. По-факту, це буде черговий собачий пеніс, як за ресурси. Бери цей пеніс, та бий ним Путіна.
17.08.2025 15:57 Ответить
"Що горохом об стіну", - укр. народне прислів'я.
17.08.2025 15:59 Ответить
Кремль продовжує купувати грошима прихильність Заходу: після переговорів з Трампом путін видав указ, який відкриває можливість повернення іноземних інвесторів, включно з великою американською нафтовою компанією, до проєкту «Сахалін-1», - Reuters
17.08.2025 15:59 Ответить
обміняєтесь думками, за яким курсом?
17.08.2025 15:59 Ответить
 
 