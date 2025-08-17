На встрече с Трампом мы обменяемся мнениями о мирных усилиях и гарантиях безопасности, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, о чем именно президент Владимир Зеленский и европейские лидеры будут говорить с президентом США Дональдом Трампом во время встречи 18 августа.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Мы обменяемся мнениями с президентом США Трампом о состоянии мирных усилий, гарантий безопасности, территориальных вопросов и дальнейшей поддержки Украины", - отметил он.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц намерен дать президенту Украины Владимиру Зеленскому совет относительно встречи с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа.

Позже стало известно, что Фридрих Мерц примет участие во встрече президента Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Вашингтоне в понедельник, 18 августа.