Росіяни окупували менше 1% території України з листопада 2022 року, - DeepState

Знищена техніка РФ

Починаючи з 12 листопада 2022 року (окуповано на дату - 114 489 кв км) по сьогодні (114 493 кв км) ворог окупував 5842 кв км української території. Це становить 0.96781% від всієї площі Української держави у міжнародно визнаних кордонах.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Осінтери зазначають, що кацапи мали великий успіх в перші дні повномасштабного вторгнення. Але завдяки наступальним операціям на півночі країни, в Харківській та Херсонській областях, вдалося повернути велику частину.

"Після 12 листопада 2022 року ворог продовжував активні наступальні дії, які з незначними перервами тривають досі. Хто не пам'ятає, то восени тривав активний наступ кацапа на Бахмут. Сподіваємося ці цифри дійдуть до наших американських партнерів, бо щось математика у них кульгає", - наголосили в DeepState.

Читайте: Якщо ми слабкі з Москвою, ми готуємося до конфліктів завтрашнього дня, - Макрон

окупація (6818) війна в Україні (5742) DeepState (235)
+6
Нюанс полягає в тому, що йде війна на виснаження - у кого першого закінчаться люди і ресурси, а не територія.
17.08.2025 20:42 Відповісти
+5
>> Сподіваємося ці цифри дійдуть до наших американських партнерів, бо щось математика у них кульгає

Не дійдуть. Бо що вітькофф, що трамп -- безпринципні падлюки.
17.08.2025 20:35 Відповісти
+5
Питання не в тім 1%, а в ресурсах, перш за все людських. За цей неповний 1% гинули українці зі всієї України. Навіть товарісч лєнін говорив - "вопрос границ даже не второстепенный, а десятистепенный, главное, чтобы всех не перебили"
17.08.2025 20:42 Відповісти
Трамп прикладає всі зусилля, щоб допомогти другу владіміру виправити цю несправедливість.
17.08.2025 20:36 Відповісти
Не зрозумієш цих діпстейтів(то кожен день в них в новинах доповіді про втрачені території,а тут раз і лиш 1% території втратили..(
17.08.2025 20:40 Відповісти
Ну так втрати по 10-20 км2 в день
17.08.2025 20:43 Відповісти
Это ни разу не ВМВ с ее среднесуточными потерями 3-5 тыс, тут несмотря на все проблемы с мобилизацией, тут на мой взгляд больше все упирается в вооружения, которые нам не дают в нужном количестве и наименовании. С год назад, кажется Швеция хотела передать нам самолет ДРЛО, и если бы к нему США нам дали ракеты способные сбивать носителей КАБов, то черепашье продвижение орков снизилось бы до скорости улитки.
17.08.2025 20:51 Відповісти
Але Україна не 100 млн Рейх і тим більше не 200 млн СРСР. Україна на сьогодні максимум 30 млн країна зі старіючим населенням де 10 млн пенсіонерів. Та й зараз 2025, а не 1943 - люди сильно змінилися і їх не поженеш поголовно у військо
17.08.2025 21:16 Відповісти
Да, 95%+ территорий было захвачено в первые месяцы войны с наскока почти без боев
17.08.2025 20:42 Відповісти
У перші дні.
17.08.2025 20:49 Відповісти
Нюанс полягає в тому, що йде війна на виснаження - у кого першого закінчаться люди і ресурси, а не територія.
17.08.2025 20:42 Відповісти
Пиз*ець. Типові журналюги-швондери.
17.08.2025 20:49 Відповісти
Тобто, майже нічого, крім того, що здав без боїв Готувальник Шашликів
17.08.2025 21:05 Відповісти
"В міжнародно визнаних кордонах"- може вже досить цієї гівномарафонівської пропаганди про "перемогу " і "кордони 91 року " ,війна перейшла в стадію "війна на виснаження " що було на заключному етані корейської війни ,коли жодна зі сторін не могла переломити ситуацію на свою користь.
17.08.2025 21:06 Відповісти
Не хотів це казати ,( бо відразу на мене накинуться диванні ура-патріоти ) але продовжу свою думку - "війну на виснаження " витримає той ,хто мала перевагу не тільки в озброєнні ,але і в людях ,а це ,на жаль .не Україна .
17.08.2025 21:13 Відповісти
Да, от хера уши ***** и его подельнику Трампу а ни Украину!!!!!!!!!!
17.08.2025 21:13 Відповісти
А, якщоб не агент "Буратіно", то росіяни отримали б звіздюлєй ще на підході до кордону і залізли б назад у свою берлогу
17.08.2025 21:15 Відповісти
 
 