Росіяни окупували менше 1% території України з листопада 2022 року, - DeepState

Починаючи з 12 листопада 2022 року (окуповано на дату - 114 489 кв км) по сьогодні (114 493 кв км) ворог окупував 5842 кв км української території. Це становить 0.96781% від всієї площі Української держави у міжнародно визнаних кордонах.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

Осінтери зазначають, що кацапи мали великий успіх в перші дні повномасштабного вторгнення. Але завдяки наступальним операціям на півночі країни, в Харківській та Херсонській областях, вдалося повернути велику частину.

"Після 12 листопада 2022 року ворог продовжував активні наступальні дії, які з незначними перервами тривають досі. Хто не пам'ятає, то восени тривав активний наступ кацапа на Бахмут. Сподіваємося ці цифри дійдуть до наших американських партнерів, бо щось математика у них кульгає", - наголосили в DeepState.

Читайте: Якщо ми слабкі з Москвою, ми готуємося до конфліктів завтрашнього дня, - Макрон