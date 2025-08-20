Мы отстаиваем и освобождаем украинскую территорию. Подразделения в Донецкой области получают помощь и подкрепление, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посвятил день рабочей поездке в подразделения, которые выполняют боевые задачи в Донецкой области.
Цензор.НЕТ
Самые горячие направления
Самыми горячими направлениями остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское. Также противник усиливает давление на севере Донецкой области, на Лиманском направлении.
"Наши подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил россиян, сдерживают их штурмы и иногда проводят активные ответные действия.
Плодотворно пообщался с командирами бригад и корпусов, чтобы иметь как можно более подробную и объективную информацию о ситуации на поле боя и в управленческих звеньях. На основе докладов о потребностях и проблемных вопросах принял необходимые решения для усиления устойчивости обороны", - говорится в сообщении.
"Вооруженные Силы осознают свою великую миссию и способны и в дальнейшем выполнять задачи по назначению. Мы отстаиваем и освобождаем украинскую территорию. Подразделения в Донецкой области получают для этого всестороннюю помощь и усиление", - подчеркнул Головко.
"Спасибо нашим воинам, которые в самых сложных условиях сохраняют силу духа, держат строй и уничтожают врага. Слава украинским защитникам!
Слава Украине!" - резюмировал Сырский.
