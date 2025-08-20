РУС
Донетчина Сырский о Донетчине
Мы отстаиваем и освобождаем украинскую территорию. Подразделения в Донецкой области получают помощь и подкрепление, - Сырский

сирський

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посвятил день рабочей поездке в подразделения, которые выполняют боевые задачи в Донецкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу главкома ВСУ в фейсбуке.

Самые горячие направления

Самыми горячими направлениями остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское. Также противник усиливает давление на севере Донецкой области, на Лиманском направлении.

"Наши подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил россиян, сдерживают их штурмы и иногда проводят активные ответные действия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Используем различные источники информации для объективности, в том числе DeepState, - Сырский

Плодотворно пообщался с командирами бригад и корпусов, чтобы иметь как можно более подробную и объективную информацию о ситуации на поле боя и в управленческих звеньях. На основе докладов о потребностях и проблемных вопросах принял необходимые решения для усиления устойчивости обороны", - говорится в сообщении.

Сырский в Донецкой области
Сырский в Донецкой области

"Вооруженные Силы осознают свою великую миссию и способны и в дальнейшем выполнять задачи по назначению. Мы отстаиваем и освобождаем украинскую территорию. Подразделения в Донецкой области получают для этого всестороннюю помощь и усиление", - подчеркнул Головко.

Читайте: Сырский о ложных докладах с фронта: Это приводит к потерям и угрозе для военных из других подразделений

"Спасибо нашим воинам, которые в самых сложных условиях сохраняют силу духа, держат строй и уничтожают врага. Слава украинским защитникам!
Слава Украине!" - резюмировал Сырский.

Донецкая область Александр Сырский
