Обман в докладах ВСУ
1 863 25

Сырский о ложных докладах с фронта: Это приводит к потерям и угрозе для военных из других подразделений

Сирский провел совещание по развитию Сил беспилотных систем

Сырский признал, что иногда получает ложные доклады с фронта.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

Как отметил Главнокомандующий, ложные доклады с определенных участков фронта приводят к угрозе для военных из других подразделений, которые ведут боевые действия или держат оборону рядом.

"К сожалению, действительно, есть случаи, когда непосредственно с мест ведения боевых действий предоставляется ложная информация о состоянии и положении отдельных подразделений. Это приводит, во-первых, к угрозе для военных из других подразделений, которые ведут боевые действия или держат оборону рядом. Потому что когда ты думаешь, что справа или слева есть сосед, а его там на самом деле нет, там может внезапно появиться враг. И это приводит к потерям", - отметил Сырский.

Также читайте: Армия РФ применяет на Покровском направлении тактику "тысячи порезов": наступает на широком фронте малыми штурмовыми группами, - Сырский

Чтобы избежать такой ситуации, информацию получают из многих источников.

"Мы используем все виды источников информации для объективности, в том числе и DeepState. Кроме того, мы пользуемся данными от наших партнеров, от других источников разведки - все составляющие Сил обороны Украины предоставляют нам информацию. Есть прямой контакт с воинскими частями. Большой объем такого рода информации нам сейчас предоставляют Силы беспилотных систем", - сообщил Сырский.

Также читайте: "Из-за обмана в докладах мы проигрываем в боях", - командир 8-го корпуса ДШВ Волошин

Автор: 

потери (4517) Александр Сырский (692)
Топ комментарии
+8
Верховный. Сырский - только один из элементов системы, построенной не по профи признакам, а по степени личной преданности.
18.08.2025 15:18 Ответить
18.08.2025 15:18 Ответить
+6
А кто создал такую систему?
18.08.2025 15:11 Ответить
18.08.2025 15:11 Ответить
+6
Т.е он расписался в своей профнепригодности? Так именно он и убрал комбригов и комбатов, которые осмелились говорить правду.
18.08.2025 15:15 Ответить
18.08.2025 15:15 Ответить
А кто создал такую систему?
18.08.2025 15:11 Ответить
18.08.2025 15:11 Ответить
Верховный. Сырский - только один из элементов системы, построенной не по профи признакам, а по степени личной преданности.
18.08.2025 15:18 Ответить
18.08.2025 15:18 Ответить
Как были наказаны те кто подавал лживые данные о положении? Наказание за вранье стало более жестким чем за отказ штурмовать занятую укрепившимся врагом посадку без разведки и достаточных сил, и тем более без достаточного смысла? Как были наказаны командиры неправильные приказы которых привели к жертвам среди личного состава?
18.08.2025 15:12 Ответить
18.08.2025 15:12 Ответить
Как? Наоборот были отставлены офицеры, посмевшие сказать "нет" и вынести правду на обзор всех.
18.08.2025 15:16 Ответить
18.08.2025 15:16 Ответить
Начальство ніколи не карають ! Це непорушне правило тут , у всі часи , при будь яких президентах !
Покарати можуть лише простих солдат
18.08.2025 15:18 Ответить
18.08.2025 15:18 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/12/15/7380896/ 15.12.2022 С начала войны Залужный уволил десять генералов, еще один - застрелился
18.08.2025 15:21 Ответить
18.08.2025 15:21 Ответить
"С начала войны" - це з 2014 чи як ?
А прізвища тих 10 де можна глянути
18.08.2025 15:31 Ответить
18.08.2025 15:31 Ответить
А Залужный был главкомом с 2014 года? Спасибо, буду теперь знать.

https://www.economist.com/zaluzhny-profile

Оригинал статьи, и гугл вам в помощь. Хотя фамилии вряд-ли найдете - война все-таки за окном и не вся информация в открытом доступе.
18.08.2025 15:46 Ответить
18.08.2025 15:46 Ответить
Брехливому верховному - брехливі доповіді! Все логічно!
18.08.2025 15:13 Ответить
18.08.2025 15:13 Ответить
Т.е он расписался в своей профнепригодности? Так именно он и убрал комбригов и комбатов, которые осмелились говорить правду.
18.08.2025 15:15 Ответить
18.08.2025 15:15 Ответить
Творожніков "ввімкнув шольца".
18.08.2025 15:15 Ответить
18.08.2025 15:15 Ответить
Це ж яким безбашеним потрібно бути шоб відійти і мовчати шо туди зайшов ворог - який починає дубасити сусідів
18.08.2025 15:15 Ответить
18.08.2025 15:15 Ответить

Колись давно-давно, в українців була богиня Маґура (Ясна, Слава, Перуниця). В тяжкі часи вона завжди їм допомагала та хотіла допомогти і зараз. Але... але побачила, що українці обрали собі очільниками чужинців і передумала: "Та пішли ви... лошари!"
18.08.2025 15:17 Ответить
18.08.2025 15:17 Ответить
Так сам проСирський це все і замутив зі своїми штабними холуяками.
18.08.2025 15:17 Ответить
18.08.2025 15:17 Ответить
Ложнодокладчиков надо сразу ставить к стенке.
18.08.2025 15:22 Ответить
18.08.2025 15:22 Ответить
Неправдиві доповіді з фронту мають атрибуцію: звання, посада, особистий підпис.
Яке покарання за документально підтверджену неправдиву доповідь передбачене?
Хто саме, де і коли покараний?
18.08.2025 15:23 Ответить
18.08.2025 15:23 Ответить
Чого ви до тіх комбатів пристали? Вони доповідають те що їм сказали командири.
А тим командирам - два солдати з окопу на фронті.
18.08.2025 15:24 Ответить
18.08.2025 15:24 Ответить
Це,типу,він пробує відповідальність на підлеглих перекласти?Охреніти
18.08.2025 15:35 Ответить
18.08.2025 15:35 Ответить
Дійсно, гірше за втрачену позицію є тільки брехня, що вона не втрачена й намагання неукомплектованим підрозділом швиденько її відновити.
А брехня йде через страх покарань, я так розумію.
Це як з дітьми. Не хочете, щоб діти звикли брехати - не сваріть іх за ненавмисну шкоду. І взагалі старайтеся не сварити, а з'ясувати причину і пояснити це дитині. Як результат довіра дитини до вас і відсутність брехні.
Аналагічно і в армії. От тільки карають за втрачені позиції і не карають за бездумно втрачений особовий склад, життя українських військових.
18.08.2025 15:35 Ответить
18.08.2025 15:35 Ответить
Згадалось,коли сирський росповідав про ситуацію на курщині.Наші покинули позиціїї,а Сирський ще їх тримав.
18.08.2025 15:39 Ответить
18.08.2025 15:39 Ответить
а що робиш з тими, хто доніс тобі цю неправдиву інформацію?
18.08.2025 15:56 Ответить
18.08.2025 15:56 Ответить
Такий з нього гк,що вірить неправдивим даним,адже їх мож звірити з онлайнданими амер.розвідки,з донесень гур,сбу.Та і помічників має, генштаб працює.
З усіх маленьких прой.бів і складається велика невдача, типу курвської.
18.08.2025 16:00 Ответить
18.08.2025 16:00 Ответить
Бджоли проти меду...
18.08.2025 16:07 Ответить
18.08.2025 16:07 Ответить
Знімай з посади та переводь у піхоту за доповідь, кращу за реальний стан справ.
18.08.2025 16:26 Ответить
18.08.2025 16:26 Ответить
Ну а телеХрам для оленів-то вже напевно призводить до втрат.
18.08.2025 16:27 Ответить
18.08.2025 16:27 Ответить
 
 