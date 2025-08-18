Сырский о ложных докладах с фронта: Это приводит к потерям и угрозе для военных из других подразделений

Сырский признал, что иногда получает ложные доклады с фронта.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

Как отметил Главнокомандующий, ложные доклады с определенных участков фронта приводят к угрозе для военных из других подразделений, которые ведут боевые действия или держат оборону рядом.

"К сожалению, действительно, есть случаи, когда непосредственно с мест ведения боевых действий предоставляется ложная информация о состоянии и положении отдельных подразделений. Это приводит, во-первых, к угрозе для военных из других подразделений, которые ведут боевые действия или держат оборону рядом. Потому что когда ты думаешь, что справа или слева есть сосед, а его там на самом деле нет, там может внезапно появиться враг. И это приводит к потерям", - отметил Сырский.

Чтобы избежать такой ситуации, информацию получают из многих источников.

"Мы используем все виды источников информации для объективности, в том числе и DeepState. Кроме того, мы пользуемся данными от наших партнеров, от других источников разведки - все составляющие Сил обороны Украины предоставляют нам информацию. Есть прямой контакт с воинскими частями. Большой объем такого рода информации нам сейчас предоставляют Силы беспилотных систем", - сообщил Сырский.

