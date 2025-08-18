Сырский о ложных докладах с фронта: Это приводит к потерям и угрозе для военных из других подразделений
Сырский признал, что иногда получает ложные доклады с фронта.
Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".
Как отметил Главнокомандующий, ложные доклады с определенных участков фронта приводят к угрозе для военных из других подразделений, которые ведут боевые действия или держат оборону рядом.
"К сожалению, действительно, есть случаи, когда непосредственно с мест ведения боевых действий предоставляется ложная информация о состоянии и положении отдельных подразделений. Это приводит, во-первых, к угрозе для военных из других подразделений, которые ведут боевые действия или держат оборону рядом. Потому что когда ты думаешь, что справа или слева есть сосед, а его там на самом деле нет, там может внезапно появиться враг. И это приводит к потерям", - отметил Сырский.
Чтобы избежать такой ситуации, информацию получают из многих источников.
"Мы используем все виды источников информации для объективности, в том числе и DeepState. Кроме того, мы пользуемся данными от наших партнеров, от других источников разведки - все составляющие Сил обороны Украины предоставляют нам информацию. Есть прямой контакт с воинскими частями. Большой объем такого рода информации нам сейчас предоставляют Силы беспилотных систем", - сообщил Сырский.
Покарати можуть лише простих солдат
А прізвища тих 10 де можна глянути
https://www.economist.com/zaluzhny-profile
Оригинал статьи, и гугл вам в помощь. Хотя фамилии вряд-ли найдете - война все-таки за окном и не вся информация в открытом доступе.
Колись давно-давно, в українців була богиня Маґура (Ясна, Слава, Перуниця). В тяжкі часи вона завжди їм допомагала та хотіла допомогти і зараз. Але... але побачила, що українці обрали собі очільниками чужинців і передумала: "Та пішли ви... лошари!"
Яке покарання за документально підтверджену неправдиву доповідь передбачене?
Хто саме, де і коли покараний?
А тим командирам - два солдати з окопу на фронті.
А брехня йде через страх покарань, я так розумію.
Це як з дітьми. Не хочете, щоб діти звикли брехати - не сваріть іх за ненавмисну шкоду. І взагалі старайтеся не сварити, а з'ясувати причину і пояснити це дитині. Як результат довіра дитини до вас і відсутність брехні.
Аналагічно і в армії. От тільки карають за втрачені позиції і не карають за бездумно втрачений особовий склад, життя українських військових.
З усіх маленьких прой.бів і складається велика невдача, типу курвської.