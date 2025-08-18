РУС
Новости Боевые действия на Покровском направлении
585 10

Армия РФ применяет на Покровском направлении тактику "тысячи порезов": наступает на широком фронте малыми штурмовыми группами, – Сырский

Бои под Покровском

На Покровском направлении ежедневно фиксируется около полусотни штурмовых действий противника. Сейчас это наиболее сложный участок фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

"Враг применяет там так называемую тактику "тысячи порезов" - то есть наступление на широком фронте малых штурмовых групп. Он имел определенный успех, когда его группы продвинулись до 10-12 км до нескольких наших населенных пунктов и внезапно там появились", - говорится в сообщении.

Одной из причин главнокомандующий называет особенности местности.

"Местность там, во-первых, изобилует большим количеством оврагов, рек - участков, природные свойства которых позволяют скрытно передвигаться. А летом еще и много растительности, то есть трудно осуществлять контроль над линией боевого соприкосновения", - пояснил он.

Также враг воспользовался отсутствием сплошной линии фронта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны в определенной степени стабилизировали ситуацию по отрезку населенных пунктов Веселое-Золотой Колодец-Кучеров Яр, - DeepState

"После того, как был принят ряд решительных мер, переброшены дополнительные силы и средства наших десантных частей, мы зачистили населенные пункты и участки местности, и победный настрой врага сменился отчаянием", - рассказал Сырский.

Главнокомандующий подтвердил, что логистическое обеспечение группировки сил в Покровске пока продолжается, хотя россияне стремятся его перерезать.

Основная цель противника - охватить Покровскую агломерацию с севера и юга, сформировав своеобразные "тиски".

"Главная задача этих действий на северном направлении - перерезать нашу логистику. И вот, собственно, там наступает 51 общевойсковая армия РФ в составе трех бригад - это бывший 1-й армейский корпус так называемой "ДНР", - отметил Сырский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время существенных наступательных действий РФ на Приднепровском направлении не будет, - Сырский

Автор: 

Донецкая область (10523) боевые действия (4735) Александр Сырский (692) Покровск (747) Покровский район (898)
Топ комментарии
+2
Фіга сє, яки вумний. То чому ми постійно відступаємо з таким видатним полководцем?
показать весь комментарий
18.08.2025 12:13 Ответить
+2
Який сенс має це повідомлення? Показати нам, що сирський читав "мистецтво війни"? Ну, показав, і що? То він командує керуючись кетайськими доктринами ведення війни? Тоді не дивуймось, що ми відступаємо і відступаємо - мислення середньовічними доктринами в 21-му сторіччі призведе до цугундера.
показать весь комментарий
18.08.2025 12:19 Ответить
+1
То ж треба здавати це місце, ми зрозуміли.
показать весь комментарий
18.08.2025 12:09 Ответить
Він тільки сьогодні це зрозумів, чи йому дєрьмак підказав?
показать весь комментарий
18.08.2025 13:43 Ответить
Ця тактика не нова . Колись писали що тактику 1000 порізів застосовують ЗСУ , тепер її перейняли кацапи . Це ефективно , але коли немає фпв дронів .
Взагалі то , коли вони є , ця тактика теж працює , але ж - якою ціною !!! Штурмовиків за кількістю має бути більше ніж фпв , тоді вона спрацьовує .
показать весь комментарий
18.08.2025 12:18 Ответить
Знову трубу якусь не пропусти(камандір((((
показать весь комментарий
18.08.2025 12:22 Ответить
головнокомандувач руснявий сирок з батьками на паРаші постійно висить в ефірі..а не в штабі... сюр
показать весь комментарий
18.08.2025 12:46 Ответить
Луче б ти жував. палкаводец.
показать весь комментарий
18.08.2025 12:47 Ответить
Як завжди...танцору щось мішає...
показать весь комментарий
18.08.2025 13:48 Ответить
 
 