Армия РФ применяет на Покровском направлении тактику "тысячи порезов": наступает на широком фронте малыми штурмовыми группами, – Сырский

На Покровском направлении ежедневно фиксируется около полусотни штурмовых действий противника. Сейчас это наиболее сложный участок фронта.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

"Враг применяет там так называемую тактику "тысячи порезов" - то есть наступление на широком фронте малых штурмовых групп. Он имел определенный успех, когда его группы продвинулись до 10-12 км до нескольких наших населенных пунктов и внезапно там появились", - говорится в сообщении.

Одной из причин главнокомандующий называет особенности местности.

"Местность там, во-первых, изобилует большим количеством оврагов, рек - участков, природные свойства которых позволяют скрытно передвигаться. А летом еще и много растительности, то есть трудно осуществлять контроль над линией боевого соприкосновения", - пояснил он.

Также враг воспользовался отсутствием сплошной линии фронта.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны в определенной степени стабилизировали ситуацию по отрезку населенных пунктов Веселое-Золотой Колодец-Кучеров Яр, - DeepState

"После того, как был принят ряд решительных мер, переброшены дополнительные силы и средства наших десантных частей, мы зачистили населенные пункты и участки местности, и победный настрой врага сменился отчаянием", - рассказал Сырский.

Главнокомандующий подтвердил, что логистическое обеспечение группировки сил в Покровске пока продолжается, хотя россияне стремятся его перерезать.

Основная цель противника - охватить Покровскую агломерацию с севера и юга, сформировав своеобразные "тиски".

"Главная задача этих действий на северном направлении - перерезать нашу логистику. И вот, собственно, там наступает 51 общевойсковая армия РФ в составе трех бригад - это бывший 1-й армейский корпус так называемой "ДНР", - отметил Сырский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ближайшее время существенных наступательных действий РФ на Приднепровском направлении не будет, - Сырский