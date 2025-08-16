Силы обороны в определенной степени стабилизировали ситуацию на участке населенных пунктов Веселое-Золотой Колодец-Кучеров Яр, - DeepState

Силы обороны после тяжелых нескольких дней работы смогли в определенной степени стабилизировать ситуацию по отрезку населенных пунктов Веселое-Золотой Колодец-Кучеров Яр на Покровском направлении.

Об этом пишут аналитики DeepState, сообщает Цензор.НЕТ.

В заметке говорится, что сразу после публичного обсуждения было направлено все внимание, чтобы выяснить состояние дел на этом участке, за который взялся, в частности, недавно 1 корпус.

Одновременно с этим, были направлены дополнительные ресурсы из числа войск ДШВ (79 и 82 бригад) для стабилизации ситуации, а также привлечены другие подразделения (1 и 425 ОШП, 25 ОШБ, 2-й бат 92 ОШБр, 32 ОМБр, 93 ОМБр, 38 ОБрМП и 14 БрОП) и наши бойцы начали работать, зачищая и блокируя кацапню на занятой ими местности.

В DeepState отметили, что враг нашел слабое место в обороне, чем сразу воспользовался и начал затягивать пехоту.

Смотрите также: Силы обороны отбросили врага вблизи семи населенных пунктов на Покровском направлении, - DeepState. КАРТА

"Повезло, что противник продолжал свое хаотичное движение в глубину территории, минуя даже ВОПы и РОПы из числа новосозданной ИФС и не успел нормально закрепиться, чтобы подтянуть основные силы, в частности, экипажи дронов. Движения противника на тот момент осуществлялись без активной поддержки аэроразведки, артиллерии и других средств. Все это время бойцы Сил Обороны пытались как-то противодействовать врагу, но из-за дестабилизации обстановки и непонимания всей картины событий это было делать трудно", - пишут аналитики.

Отдельно в DeepState обратили внимание на достижения бойцов СОУ, которые прозвучали в заявлении 1 корпуса НГУ "Азов": безвозвратные потери - 271; санитарные потери - 101; плен - 13.

"Это не 5-10 мифических уродов, которые пробуют залезть в глубину территории, а серьезная проблема, которую еще более-менее вовремя обнаружили и взялись стабилизировать, показав кацапам, что такое слаженная, сильная украинская армия", - говорится в заметке.

Однако аналитики добавляют, что говорить о полном успехе рано.

"Ситуация остается довольно сложной, ведь кацапы уже привлекают дополнительные силы в данный район, в частности, экипажи врага снова активно взялись за логистику в глубине, что подтверждает провал в их действиях. Бойцы СОУ продолжают зачистку и блокирование сил противника, прилагаются большие усилия, чтобы умножить попытки врага на ноль, работа продолжается", - пишет DeepState.

Ранее сообщалось, что Силы Обороны Украины отбросили врага вблизи Рубежного, Золотого Колодца, Веселого, Вольного, Шахматного, Никаноровки и Сухецкого Донецкой области.

Читайте также: От оккупантов зачищено 6 сел на Добропольском направлении, - 1 корпус НГУ "Азов"