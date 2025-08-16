УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10157 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на Покровському напрямку
6 565 14

Сили оборони певною мірою стабілізували ситуацію по відтинку населених пунктів Веселе-Золотий Колодязь-Кучерів Яр, - DeepState

бойові дії на покровському напрямку

Сили оборони після важких декількох днів роботи змогли певною мірою стабілізувати ситуацію по відтинку населених пунктів Веселе-Золотий Колодязь-Кучерів Яр на Покровському напрямку.

Про це пишуть аналітики DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

У дописі йдеться, що одразу після публічного обговорення було направлено всю увагу, щоб з'ясувати стан справ на цій ділянці, за яку взявся, зокрема, нещодавно 1 корпус.

Одночасно з цим, було направлено додаткові ресурси з числа військ ДШВ (79 та 82 бригад) для стабілізації ситуації, а також долучені інші підрозділи (1 та 425 ОШП, 25 ОШБ, 2-й бат 92 ОШБр, 32 ОМБр, 93 ОМБр, 38 ОБрМП та 14 БрОП) і наші бійці почали працювати, зачищаючи та блокуючи кацапню на зайнятій ними місцевості.

У DeepState зазначили, що ворог знайшов слабке місце в обороні, чим одразу скористався і почав затягувати піхоту.

Дивіться також: Сили оборони відкинули ворога поблизу семи населених пунктів на Покровському напрямку, - DeepState. КАРТА

"Пощастило, що противник продовжував свій хаотичний рух в глибину території, оминаючи навіть ВОПи і РОПи з числа новоствореної ІФС і не встиг нормально закріпитися, щоб підтягнути основні сили, зокрема, екіпажі дронів. Рухи противника на той момент здійснювалися без активної підтримки аеророзвідки, артилерії та інших засобів. Весь цей час бійці Сил Оборони намагалися якось протидіяти ворогу, але через дестабілізацію обстановки та нерозуміння всієї картини подій це було робити важко", - пишуть аналітики.

Окремо у DeepState звернули увагу на здобутки бійців СОУ, які прозвучали в заяві 1 корпусу НГУ "Азов" : безповоротні втрати — 271; санітарні втрати — 101; полон — 13.

"Це не 5-10 міфічних виродків, які пробують залізти в глибину території, а серйозна проблема, яку ще більш-менш вчасно виявили і взялися стабілізовувати, показавши кацапам, що таке злагоджена, сильна українська армія", - йдеться у дописі.

Однак аналітики додають, що говорити про повний успіх зарано.

"Ситуація залишається доволі складною, адже кацапи вже залучають додаткові сили в даний район, зокрема, екіпажі ворога знову активно взялися за логістику в глибині, що підтверджує провал у їх діях. Бійці СОУ продовжують зачистку та блокування сил противника, докладаються великі зусилля, щоб помножити спроби ворога на нуль, робота триває", - пише DeepState.

Раніше повідомлялося, що Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького Донецької області.

Читайте також: Від окупантів зачищено 6 сіл на Добропільському напрямку, - 1 корпус НГУ "Азов"

Автор: 

Донецька область (9325) бойові дії (4480) Покровський район (901) Золотий Колодязь (8) Кучерів Яр (2) DeepState (233)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
а уявіть собі, як би на місці буби був би не дурачьок?
показати весь коментар
16.08.2025 00:07 Відповісти
+6
Так, робота тільки почалась, тож успіху, витримки та удачі хлопцям.
показати весь коментар
16.08.2025 00:13 Відповісти
+3
За спинами тих "інфільтрантів" 110 тис. особового складу ворога - тож локалізувати та нейтралізувати прорив, побудувати міцну оборону та організувати ефективну взаємодію власних підрозділів - це основна задача.
показати весь коментар
16.08.2025 00:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а уявіть собі, як би на місці буби був би не дурачьок?
показати весь коментар
16.08.2025 00:07 Відповісти
Сили оборони життями українських Воїнів "частково виправили" провал мобілізації ЗЄлєнським.

.
показати весь коментар
16.08.2025 00:37 Відповісти
ти вже давиш танками ухилянтів?
показати весь коментар
16.08.2025 01:14 Відповісти
Так, робота тільки почалась, тож успіху, витримки та удачі хлопцям.
показати весь коментар
16.08.2025 00:13 Відповісти
який герой може поможешь
показати весь коментар
16.08.2025 00:42 Відповісти
Хіба що грошима та порадой. Списаний за станом здоров'я.
показати весь коментар
16.08.2025 07:57 Відповісти
За спинами тих "інфільтрантів" 110 тис. особового складу ворога - тож локалізувати та нейтралізувати прорив, побудувати міцну оборону та організувати ефективну взаємодію власних підрозділів - це основна задача.
показати весь коментар
16.08.2025 00:29 Відповісти
не по про-сирському завдання

.
показати весь коментар
16.08.2025 00:44 Відповісти
Гадаю, на даній ділянці фронту керує інший командир, не рівня головкому ЗСУ.
показати весь коментар
16.08.2025 07:56 Відповісти
Зараз шакалів більше солдатів, а шакали не воюють тільки командують та розповідають)))
показати весь коментар
16.08.2025 00:40 Відповісти
Трохи обрубали кацапські щупальця. Добре.
показати весь коментар
16.08.2025 03:01 Відповісти
DeepState докатилось до єдиномарафонного пропагандонства.
показати весь коментар
16.08.2025 06:32 Відповісти
чому не було своєчасної і чесної доповіді про прорив? або хто приховав дійсний стан справ, що призвело до цієї сраки?
показати весь коментар
16.08.2025 13:24 Відповісти
 
 