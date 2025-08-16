Сили оборони певною мірою стабілізували ситуацію по відтинку населених пунктів Веселе-Золотий Колодязь-Кучерів Яр, - DeepState

Сили оборони після важких декількох днів роботи змогли певною мірою стабілізувати ситуацію по відтинку населених пунктів Веселе-Золотий Колодязь-Кучерів Яр на Покровському напрямку.

Про це пишуть аналітики DeepState, повідомляє Цензор.НЕТ.

У дописі йдеться, що одразу після публічного обговорення було направлено всю увагу, щоб з'ясувати стан справ на цій ділянці, за яку взявся, зокрема, нещодавно 1 корпус.

Одночасно з цим, було направлено додаткові ресурси з числа військ ДШВ (79 та 82 бригад) для стабілізації ситуації, а також долучені інші підрозділи (1 та 425 ОШП, 25 ОШБ, 2-й бат 92 ОШБр, 32 ОМБр, 93 ОМБр, 38 ОБрМП та 14 БрОП) і наші бійці почали працювати, зачищаючи та блокуючи кацапню на зайнятій ними місцевості.

У DeepState зазначили, що ворог знайшов слабке місце в обороні, чим одразу скористався і почав затягувати піхоту.

Дивіться також: Сили оборони відкинули ворога поблизу семи населених пунктів на Покровському напрямку, - DeepState. КАРТА

"Пощастило, що противник продовжував свій хаотичний рух в глибину території, оминаючи навіть ВОПи і РОПи з числа новоствореної ІФС і не встиг нормально закріпитися, щоб підтягнути основні сили, зокрема, екіпажі дронів. Рухи противника на той момент здійснювалися без активної підтримки аеророзвідки, артилерії та інших засобів. Весь цей час бійці Сил Оборони намагалися якось протидіяти ворогу, але через дестабілізацію обстановки та нерозуміння всієї картини подій це було робити важко", - пишуть аналітики.

Окремо у DeepState звернули увагу на здобутки бійців СОУ, які прозвучали в заяві 1 корпусу НГУ "Азов" : безповоротні втрати — 271; санітарні втрати — 101; полон — 13.

"Це не 5-10 міфічних виродків, які пробують залізти в глибину території, а серйозна проблема, яку ще більш-менш вчасно виявили і взялися стабілізовувати, показавши кацапам, що таке злагоджена, сильна українська армія", - йдеться у дописі.

Однак аналітики додають, що говорити про повний успіх зарано.

"Ситуація залишається доволі складною, адже кацапи вже залучають додаткові сили в даний район, зокрема, екіпажі ворога знову активно взялися за логістику в глибині, що підтверджує провал у їх діях. Бійці СОУ продовжують зачистку та блокування сил противника, докладаються великі зусилля, щоб помножити спроби ворога на нуль, робота триває", - пише DeepState.

Раніше повідомлялося, що Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького Донецької області.

Читайте також: Від окупантів зачищено 6 сіл на Добропільському напрямку, - 1 корпус НГУ "Азов"