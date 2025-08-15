Сили оборони відкинули ворога поблизу семи населених пунктів на Покровському напрямку, - DeepState. КАРТА
Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького Донецької області.
Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Сили оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького", - сказано в повідомленні.
подяка і повага! Знищуйте ворога і бережіть себе.