УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10926 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на Покровському напрямку
5 434 22

Сили оборони відкинули ворога поблизу семи населених пунктів на Покровському напрямку, - DeepState. КАРТА

Сили Оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького Донецької області. 

Про це повідомив моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Сили оборони України відкинули ворога поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького", - сказано в повідомленні.

карта

Дивіться також: Росіяни просунулись біля Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецька область (9313) Бахмутський район (587) Покровський район (893) Веселе (1) Рубіжне (1) Сухецьке (1) Шахове (11) Вільне (1) Золотий Колодязь (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Господи допомагай нашім ЗСУ ,Азову !!! ❤️
показати весь коментар
15.08.2025 21:11 Відповісти
+18
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
15.08.2025 21:09 Відповісти
+15
А тепер знищувати підорів по повній ! Слава нашим воїнам !
показати весь коментар
15.08.2025 21:13 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава ЗСУ!
показати весь коментар
15.08.2025 21:09 Відповісти
Це зрозуміло що АЗОВ - топ і найкрутіші пацики. в мене питання до ХХХ бригади яка доповідала в ОСУВ Дніпро що проникли 10-15 кацапів і про розміри прориву не доповідало поки кацапи самі не показали свій прорив
показати весь коментар
15.08.2025 22:16 Відповісти
"Довіряйте лише офіційним джерелам", кажуть вони нам...
показати весь коментар
15.08.2025 22:44 Відповісти
А путлєр вже Донні карти підтягнув - непорядок!
показати весь коментар
15.08.2025 21:10 Відповісти
Господи допомагай нашім ЗСУ ,Азову !!! ❤️
показати весь коментар
15.08.2025 21:11 Відповісти
В районе Кучерiв Яр намечается небольшой котелок?
показати весь коментар
15.08.2025 21:11 Відповісти
Так, найбоєздатніша частина 132-ї бригади рашистів оточена в Кучеровому Яру.

показати весь коментар
15.08.2025 22:51 Відповісти
А тепер знищувати підорів по повній ! Слава нашим воїнам !
показати весь коментар
15.08.2025 21:13 Відповісти
Серцю радісно. Знаємо якою ціною. Слава! Слава! Слава ЗСУ!🇺🇦
показати весь коментар
15.08.2025 21:14 Відповісти
Героям Слава! Боже, ,,інформ бюро" отелилося нарешті! А то як кац@.... на метр просунеться, то сурмлять поперед усіх! Мабуть то їм ближче!!
показати весь коментар
15.08.2025 21:16 Відповісти
Дякую. Божої допомоги!
показати весь коментар
15.08.2025 21:19 Відповісти
Ну вот, а кипишу то сколько было... правда и сам не до конца был уверен, чего тут больше, слухи о нарастающих проблемах с обороной (которые несомненно есть), или враг нащупав слабину, что и раньше случалось, послал орков с суицидальной миссией продвинутся как можно дальше для создания картинки к переговорам *****
показати весь коментар
15.08.2025 21:20 Відповісти
Азову і всім нашим Силам оборони, хто перемагає ворога в боях поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького Донецької області,
подяка і повага! Знищуйте ворога і бережіть себе.
показати весь коментар
15.08.2025 21:30 Відповісти
Яке Рубіжне та Золоте ти де, вже Покровск здають жи ...ди
показати весь коментар
15.08.2025 21:42 Відповісти
хєр кацапам, а не Покровськ.
показати весь коментар
15.08.2025 21:48 Відповісти
Насирський с..кп.зл.. піда..гв кацапська вмісті з жопоюєомака
показати весь коментар
15.08.2025 21:41 Відповісти
Бережи вас Бог,козаки.
показати весь коментар
15.08.2025 21:47 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
15.08.2025 22:08 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 22:09 Відповісти
Хоч бери та й клонуй азовців)Молодці.
показати весь коментар
15.08.2025 22:12 Відповісти
усе в Божих руках
показати весь коментар
15.08.2025 22:18 Відповісти
З вашого допис виходить що Бог винен у війні. Не богохульствовали ви би.
показати весь коментар
15.08.2025 22:29 Відповісти
 
 