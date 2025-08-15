РУС
Новости Боевые действия на Покровском направлении
Силы обороны отбросили врага вблизи семи населенных пунктов на Покровском направлении, - DeepState. КАРТА

Силы Обороны Украины отбросили врага вблизи Рубежного, Золотого Колодезя, Веселого, Вольного, Шахово, Никаноровки и Сухецкого Донецкой области.

Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Рубежного, Золотого Колодезя, Веселого, Вольного, Шахово, Никаноровки и Сухецкого", - сказано в сообщении.

карта

Смотрите также: Россияне продвинулись возле Кучеревого Яра, Золотого Колодца и Майского, - DeepState. КАРТА

Автор: 

Донецкая область (10494) Бахмутский район (584) Покровский район (885) Веселое (1) Рубежное (1) Сухецкое (2) Шахово (11) Вольное (2) Золотой Колодезь (10)
Топ комментарии
+22
Господи допомагай нашім ЗСУ ,Азову !!! ❤️
15.08.2025 21:11 Ответить
+19
Слава ЗСУ!
15.08.2025 21:09 Ответить
+16
А тепер знищувати підорів по повній ! Слава нашим воїнам !
15.08.2025 21:13 Ответить
Слава ЗСУ!
15.08.2025 21:09 Ответить
Це зрозуміло що АЗОВ - топ і найкрутіші пацики. в мене питання до ХХХ бригади яка доповідала в ОСУВ Дніпро що проникли 10-15 кацапів і про розміри прориву не доповідало поки кацапи самі не показали свій прорив
15.08.2025 22:16 Ответить
"Довіряйте лише офіційним джерелам", кажуть вони нам...
15.08.2025 22:44 Ответить
Там якраз отого апендікса можна і треба на нуль помножити. Само напросилось.
15.08.2025 23:17 Ответить
А путлєр вже Донні карти підтягнув - непорядок!
15.08.2025 21:10 Ответить
Господи допомагай нашім ЗСУ ,Азову !!! ❤️
15.08.2025 21:11 Ответить
В районе Кучерiв Яр намечается небольшой котелок?
15.08.2025 21:11 Ответить
Так, найбоєздатніша частина 132-ї бригади рашистів оточена в Кучеровому Яру.

15.08.2025 22:51 Ответить
А тепер знищувати підорів по повній ! Слава нашим воїнам !
15.08.2025 21:13 Ответить
Серцю радісно. Знаємо якою ціною. Слава! Слава! Слава ЗСУ!🇺🇦
15.08.2025 21:14 Ответить
Героям Слава! Боже, ,,інформ бюро" отелилося нарешті! А то як кац@.... на метр просунеться, то сурмлять поперед усіх! Мабуть то їм ближче!!
15.08.2025 21:16 Ответить
Дякую. Божої допомоги!
15.08.2025 21:19 Ответить
Ну вот, а кипишу то сколько было... правда и сам не до конца был уверен, чего тут больше, слухи о нарастающих проблемах с обороной (которые несомненно есть), или враг нащупав слабину, что и раньше случалось, послал орков с суицидальной миссией продвинутся как можно дальше для создания картинки к переговорам *****
15.08.2025 21:20 Ответить
Азову і всім нашим Силам оборони, хто перемагає ворога в боях поблизу Рубіжного, Золотого Колодязя, Веселого, Вільного, Шахового, Никанорівки та Сухецького Донецької області,
подяка і повага! Знищуйте ворога і бережіть себе.
15.08.2025 21:30 Ответить
Яке Рубіжне та Золоте ти де, вже Покровск здають жи ...ди
15.08.2025 21:42 Ответить
хєр кацапам, а не Покровськ.
15.08.2025 21:48 Ответить
Насирський с..кп.зл.. піда..гв кацапська вмісті з жопоюєомака
15.08.2025 21:41 Ответить
Бережи вас Бог,козаки.
15.08.2025 21:47 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
15.08.2025 22:08 Ответить
15.08.2025 22:09 Ответить
Хоч бери та й клонуй азовців)Молодці.
15.08.2025 22:12 Ответить
усе в Божих руках
15.08.2025 22:18 Ответить
З вашого допис виходить що Бог винен у війні. Не богохульствовали ви би.
15.08.2025 22:29 Ответить
Винен - не винен, але йому явно на війну покуй.
15.08.2025 23:16 Ответить
 
 