Силы обороны отбросили врага вблизи семи населенных пунктов на Покровском направлении, - DeepState. КАРТА
Силы Обороны Украины отбросили врага вблизи Рубежного, Золотого Колодезя, Веселого, Вольного, Шахово, Никаноровки и Сухецкого Донецкой области.
Об этом сообщил мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Силы обороны Украины отбросили врага вблизи Рубежного, Золотого Колодезя, Веселого, Вольного, Шахово, Никаноровки и Сухецкого", - сказано в сообщении.
подяка і повага! Знищуйте ворога і бережіть себе.