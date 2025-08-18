Армія РФ застосовує на Покровському напрямку тактику "тисячі порізів": наступає на широкому фронті малими штурмовими групами, - Сирський

На Покровському напрямку щоденно фіксується близько пів сотні штурмових дій противника. Наразі це найбільш складна ділянка фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

"Ворог застосовує там так звану тактику "тисячі порізів" - тобто наступ на широкому фронті малих штурмових груп. Він мав певний успіх, коли його групи просунулись до 10-12 км до декількох наших населених пунктів і раптово там з'явилися", - йдеться в повідомленні.

Однією з причин головнокомандувач називає особливості місцевості.

"Місцевість там, по-перше, рясніє великою кількістю ярів, річок – ділянок, природні властивості яких дозволяють приховано пересуватись. А влітку ще й багато рослинності, тобто важко здійснювати контроль над лінією бойового зіткнення", – пояснив він.

Також ворог скористався відсутністю суцільної лінії фронту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони певною мірою стабілізували ситуацію по відтинку населених пунктів Веселе-Золотий Колодязь-Кучерів Яр, - DeepState

"Після того, як було вжито низку рішучих заходів, перекинуті додаткові сили й засоби наших десантних частин, ми зачистили населені пункти та ділянки місцевості, і переможний настрій ворога змінився на відчай", – розповів Сирський.

Головнокомандувач підтвердив, що логістичне забезпечення угруповання сил у Покровську наразі триває, хоча росіяни прагнуть його перерізати.

Основна мета противника – охопити Покровську агломерацію з півночі та півдня, сформувавши своєрідні "лещата".

"Головна задача цих дій на північному напрямку – перерізати нашу логістику. І от, власне, там наступає 51 загальновійськова армія РФ у складі трьох бригад – це колишній 1-й армійський корпус так званої "ДНР", – зазначив Сирський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом суттєвих наступальних дій РФ на Придніпровському напрямку не буде, - Сирський