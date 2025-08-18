УКР
Армія РФ застосовує на Покровському напрямку тактику "тисячі порізів": наступає на широкому фронті малими штурмовими групами, - Сирський

Бої під Покровськом

На Покровському напрямку щоденно фіксується близько пів сотні штурмових дій противника. Наразі це найбільш складна ділянка фронту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

"Ворог застосовує там так звану тактику "тисячі порізів" - тобто наступ на широкому фронті малих штурмових груп. Він мав певний успіх, коли його групи просунулись до 10-12 км до декількох наших населених пунктів і раптово там з'явилися", - йдеться в повідомленні.

Однією з причин головнокомандувач називає особливості місцевості.

"Місцевість там, по-перше, рясніє великою кількістю ярів, річок – ділянок, природні властивості яких дозволяють приховано пересуватись. А влітку ще й багато рослинності, тобто важко здійснювати контроль над лінією бойового зіткнення", – пояснив він.

Також ворог скористався відсутністю суцільної лінії фронту. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони певною мірою стабілізували ситуацію по відтинку населених пунктів Веселе-Золотий Колодязь-Кучерів Яр, - DeepState

"Після того, як було вжито низку рішучих заходів, перекинуті додаткові сили й засоби наших десантних частин, ми зачистили населені пункти та ділянки місцевості, і переможний настрій ворога змінився на відчай", – розповів Сирський.

Головнокомандувач підтвердив, що логістичне забезпечення угруповання сил у Покровську наразі триває, хоча росіяни прагнуть його перерізати.

Основна мета противника – охопити Покровську агломерацію з півночі та півдня, сформувавши своєрідні "лещата".

"Головна задача цих дій на північному напрямку – перерізати нашу логістику. І от, власне, там наступає 51 загальновійськова армія РФ у складі трьох бригад – це колишній 1-й армійський корпус так званої "ДНР", – зазначив Сирський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найближчим часом суттєвих наступальних дій РФ на Придніпровському напрямку не буде, - Сирський

+3
Фіга сє, яки вумний. То чому ми постійно відступаємо з таким видатним полководцем?
18.08.2025 12:13 Відповісти
+2
То ж треба здавати це місце, ми зрозуміли.
18.08.2025 12:09 Відповісти
+2
Ця тактика не нова . Колись писали що тактику 1000 порізів застосовують ЗСУ , тепер її перейняли кацапи . Це ефективно , але коли немає фпв дронів .
Взагалі то , коли вони є , ця тактика теж працює , але ж - якою ціною !!! Штурмовиків за кількістю має бути більше ніж фпв , тоді вона спрацьовує .
18.08.2025 12:18 Відповісти
Він тільки сьогодні це зрозумів, чи йому дєрьмак підказав?
18.08.2025 13:43 Відповісти
Який сенс має це повідомлення? Показати нам, що сирський читав "мистецтво війни"? Ну, показав, і що? То він командує керуючись кетайськими доктринами ведення війни? Тоді не дивуймось, що ми відступаємо і відступаємо - мислення середньовічними доктринами в 21-му сторіччі призведе до цугундера.
18.08.2025 12:19 Відповісти
Знову трубу якусь не пропусти(камандір((((
18.08.2025 12:22 Відповісти
головнокомандувач руснявий сирок з батьками на паРаші постійно висить в ефірі..а не в штабі... сюр
18.08.2025 12:46 Відповісти
Луче б ти жував. палкаводец.
18.08.2025 12:47 Відповісти
Як завжди...танцору щось мішає...
18.08.2025 13:48 Відповісти
Яка там "тисячі порізів"? "Лізьте поки є кому лізти" - це кацапська тактика з середновіччя.
18.08.2025 14:20 Відповісти
 
 