"Из-за обмана в докладах мы проигрываем в боях", - командир 8-го корпуса ДШВ Волошин

Бойцы ВСУ проигрывают в локальных боях из-за обмана в докладах о переднем крае.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом командир 8-го КДШВ Дмитрий Волошин рассказал в интервью изданию "Новинарня".

"Присутствовал обман (в докладах. - Ред.) о переднем крае - и мы из-за этого проигрываем в локальных боях. Потому что одни могут наступать - а другие буксуют, обманывают, убегают", - отметил Волошин.

По словам военного, он в такое положение попадал множество раз.

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"Вроде бы, все делаешь правильно, но из-за неблагонадежного соседа (который меня подвел и промолчал) я поймал облызня со своими людьми, и мне их надо как-то вытащить", - подчеркнул Волошин.