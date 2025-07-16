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Новости Обман в докладах ВСУ
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"Из-за обмана в докладах мы проигрываем в боях", - командир 8-го корпуса ДШВ Волошин

Дмитрий Волошин

Бойцы ВСУ проигрывают в локальных боях из-за обмана в докладах о переднем крае.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом командир 8-го КДШВ Дмитрий Волошин рассказал в интервью изданию "Новинарня".

"Присутствовал обман (в докладах. - Ред.) о переднем крае - и мы из-за этого проигрываем в локальных боях. Потому что одни могут наступать - а другие буксуют, обманывают, убегают", - отметил Волошин.

По словам военного, он в такое положение попадал множество раз.

Читайте также: Когда корпуса зайдут на выполнение задач, ситуация на поле боя фактически сразу улучшится, - командир 8-го КДШВ Волошин

"Вроде бы, все делаешь правильно, но из-за неблагонадежного соседа (который меня подвел и промолчал) я поймал облызня со своими людьми, и мне их надо как-то вытащить", - подчеркнул Волошин.

Автор: 

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Топ комментарии
+4
А чого Волошин кіпішує? От Сирському нормально.
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16.07.2025 15:14 Ответить
+3
проигрывают- потому, как не мотивированные, а наловленные и загнанные копняками в окопы
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16.07.2025 15:32 Ответить
+3
Кого бусифікували, такі і результати. ІМХО за місяць з хлібороба воїна не зробиш. Інша справа люди, які давали присягу і 30 років кормились з рук платників податків, а зараз сидять по тилам та відлавлюють кого б це послати замість себе. Так шо цьому командиру можна лишень поспівчувати
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16.07.2025 15:42 Ответить
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16.07.2025 15:14 Ответить
А чого Волошин кіпішує? От Сирському нормально.
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16.07.2025 15:14 Ответить
сирок не штурмує , а їздить і соває сірникові коробки на карті.А втрати в нього хто рахує((
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16.07.2025 15:17 Ответить
От скажи штолік, чому вам такі смішні ніки придумують?
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16.07.2025 15:21 Ответить
Ніхто з нас не знає, що там Сирському, чи Мирському " пріятно". От Боня втіку для суфльра саме то. А то, що командири різних ланок роблять такі доповіді, це обоюдна вина і того, хто доповідає і того, хто це не перевіряє.
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16.07.2025 15:20 Ответить
Нууу, армія - не базар, тут субординація - понад все. Тому за все, особливо неправдиві доповіді несе найвищий з тих, хто такі доповіді отримує. Зєлєнского до уваги не беремо - він все-таки не військовий.
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16.07.2025 15:25 Ответить
Ага.
Це і є яскравим прикладом " прастіх рєшеній", чи " взять і падєліть". Щоб одну кнопку натиснув, а з неє Зеленьський із 4000 usd виліз для вчителів.
Бо так легше, навіщо самому впиратися.
Увесь бардак, що твориться у твоєму ЖЄК, лікарні, на твоїй роботі, у країні у цілому і в ЗСУ робить не якасть там одна людина, що може натиснути ту чарівну кнопку а всі ми.
І будь- то, хто керував колективом людей тобі це пояснить.
Напевно від головкома це залежить у 30 процентах наприклад.
Але, навіть, якщо припустити що Головком захоче " вижигати залізом", то доведеться такі пласти склавшихся відносіие, практик, взаємозв'язків ламати, що воювати буде ніколи.
Тому ще раз- це не саме страшне місце у ЗСУ, там набагато більше інших значно суттєвіших недолікив існує.
Просто сьогдні про цю деталь написали, то і коменти із цього посипалися.
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16.07.2025 15:46 Ответить
Саме тому у притомних крахнах за армією в тановлюється циаільний контроль. Заувабте - неаомію демократизують, а лише контроль встановлюють. Якщо у армії ігіцватива йтиме знизу, то це буде нааіть не махновщина, а якась пугачовщина.
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16.07.2025 15:56 Ответить
Нажаль, ти нерохумієш того, що написано.
Ну то таке..
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16.07.2025 16:09 Ответить
Голова орла дивиться ліворуч схоже на імперський Reichsadler плюс вовчий гак
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16.07.2025 15:17 Ответить
знову комбайнери винуваті...
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16.07.2025 15:30 Ответить
проигрывают- потому, как не мотивированные, а наловленные и загнанные копняками в окопы
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16.07.2025 15:32 Ответить
а через обман та зраду Верховного головнокомандування програємо війну.
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16.07.2025 15:32 Ответить
Кого бусифікували, такі і результати. ІМХО за місяць з хлібороба воїна не зробиш. Інша справа люди, які давали присягу і 30 років кормились з рук платників податків, а зараз сидять по тилам та відлавлюють кого б це послати замість себе. Так шо цьому командиру можна лишень поспівчувати
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16.07.2025 15:42 Ответить
Хочеться зазначити, що це не просто "обман в доповідях" !?
Тут слід говорити про систему. Система в армії, система на цивілці, в будь якій галузі - в цьому сенсі - одинакова! І це не просто система- це ментальність українця... Ментальність де реальність відрізняється від доповіді; реальне життя від закону; гасла (і найчастіше - це пропаганда) - від реальних дій...
Фіктивні дипломи з учбових закладів, фіктивні бюджети, фіктивна статистика, фіктивне право, фіктивний суд, фіктивний адвокат і т.д.., і т.д...
Що дуже важливо - ментальність ********* українця на 90% схожа на ментальність мокші з московських боліт!
І власне, запорука мокшастана перемогти цу цій війні базується на кращій ситуації з різного роду ресурсами, хоча, як зазначалося раніше - ментальність мокші на 10% прграшніша ніж ментальність українця.
Україна не переможе, якщо не змінить ментальність!!!
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16.07.2025 15:43 Ответить
Коли будуть карати та саджати за брехню у доповідях а не підвищувати по службі та нагороджувати?
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16.07.2025 15:47 Ответить
Дадада.
В армії, якою командує ватний диктатор Зеленський та ватний командувач Сирський все зовсім не так, як у Росії.

Маленьке лайно ніколи не переможе велике лайно.
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16.07.2025 15:47 Ответить
І що навіть патріотичні гасла не допомагають ? Не допомагають оті - ГУРТУЙМОСЯ ,ЄДНАЙМОСЯ і так далі?
Не допомагає оте пакування та запихування в бусіки ? Що бусифіковані не стають раптом героями на передку - не тримають слово ,позицію і не підтримують сусідів ?
І що переможні та незламні виступи всіх речників та прес служб, а головне ПРАВДИВІ ніяк не ПРИНОСЯТЬ ПЕРЕМОЖНУ ПЕРЕМОГУ?

А ЗВІДКИ ТА ПРАВДА НА ПЕРЕДКУ ВІЗЬМЕТЬСЯ ? ЯКЩО БРЕХАТИ ТА ОБМАНЮВАТИ ПОЧИНАЮТЬ З САМОГО ПОЧАТКУ ? . ЯКЩО НА БРЕХНІ ТРИМАЄТЬСЯ ЦЯ ВЛАДА І БРЕХНЮ ПІДТРИМУЄ БІЛЬШІСТЬ СУСПІЛЬСТВА ? + МЕДІШЛЬОНДРИ ЦЮ БРЕХНЮ ПІДТРИМУЮТЬ?

Ні ,пане Волошин, - влада та народ в більшості не підтримують ваше прагнення до правди , бо правда роз'єднує і вносить розлад . І навіть більшість "патріотичних патріотів " влаштовує брехня. А правді ,як і верховенству закону - їм місце десь далеко , там в "прєкрасной Украінє будущєго " . Бо як не прикро ,наразі брехня - це "скрєпа " української влади, лідерів громадської думки та більшості народу ,який цю владу обрав і досі підтримує . І без цієї "скрєпи " вони існувати - НЕ МОЖУТЬ .
Тому не буде ніякої правди на передку ,а буде брехня і смерті через брехню. До тих пір доки люди не почнуть ПРАВДУ ставити на перше місце - поперед державою, патріотизмом та гаслами...
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16.07.2025 16:05 Ответить
 
 