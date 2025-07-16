"Через обман у доповідях ми програємо у боях", - командир 8 корпусу ДШВ Волошин

Бійці ЗСУ програють у локальних боях через обман у доповідях про передній край.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це командир 8 КДШВ Дмитро Волошин розповів в інтерв'ю виданню "Новинарня"

"Був присутній обман (у доповідях. - Ред.) про передній край – і ми через це програємо в локальних боях. Бо одні можуть наступати – а інші буксують, обманюють, тікають", - зауважив Волошин.

За словами військового, він у таке потрапляв безліч разів.

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"Начебто все робиш правильно, але через неблагонадійного сусіда (який мене підвів і промовчав) я зловив облизня зі своїми людьми, і мені їх треба якось витягнути", - наголосив Волошин.