УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11992 відвідувача онлайн
Новини Обман у доповідях про ситуацію на фронті
4 471 25

"Через обман у доповідях ми програємо у боях", - командир 8 корпусу ДШВ Волошин

Дмитро Волошин

Бійці ЗСУ програють у локальних боях через обман у доповідях про передній край. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це командир 8 КДШВ Дмитро Волошин розповів в інтерв'ю виданню "Новинарня"

"Був присутній обман (у доповідях. - Ред.) про передній край і ми через це програємо в локальних боях. Бо одні можуть наступати а інші буксують, обманюють, тікають", - зауважив Волошин.

За словами військового, він у таке потрапляв безліч разів.

Читайте також: Коли корпуси зайдуть на виконання завдань, ситуація на полі бою фактично відразу поліпшиться, - командир 8-го КДШВ Волошин

"Начебто все робиш правильно, але через неблагонадійного сусіда (який мене підвів і промовчав) я зловив облизня зі своїми людьми, і мені їх треба якось витягнути", - наголосив Волошин.

Автор: 

обман (21) Десантно-штурмові війська (228) війна в Україні (5268)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Кого бусифікували, такі і результати. ІМХО за місяць з хлібороба воїна не зробиш. Інша справа люди, які давали присягу і 30 років кормились з рук платників податків, а зараз сидять по тилам та відлавлюють кого б це послати замість себе. Так шо цьому командиру можна лишень поспівчувати
показати весь коментар
16.07.2025 15:42 Відповісти
+4
А чого Волошин кіпішує? От Сирському нормально.
показати весь коментар
16.07.2025 15:14 Відповісти
+4
проигрывают- потому, как не мотивированные, а наловленные и загнанные копняками в окопы
показати весь коментар
16.07.2025 15:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
🫣- без коментарів
показати весь коментар
16.07.2025 15:14 Відповісти
А чого Волошин кіпішує? От Сирському нормально.
показати весь коментар
16.07.2025 15:14 Відповісти
сирок не штурмує , а їздить і соває сірникові коробки на карті.А втрати в нього хто рахує((
показати весь коментар
16.07.2025 15:17 Відповісти
От скажи штолік, чому вам такі смішні ніки придумують?
показати весь коментар
16.07.2025 15:21 Відповісти
Ніхто з нас не знає, що там Сирському, чи Мирському " пріятно". От Боня втіку для суфльра саме то. А то, що командири різних ланок роблять такі доповіді, це обоюдна вина і того, хто доповідає і того, хто це не перевіряє.
показати весь коментар
16.07.2025 15:20 Відповісти
Нууу, армія - не базар, тут субординація - понад все. Тому за все, особливо неправдиві доповіді несе найвищий з тих, хто такі доповіді отримує. Зєлєнского до уваги не беремо - він все-таки не військовий.
показати весь коментар
16.07.2025 15:25 Відповісти
Ага.
Це і є яскравим прикладом " прастіх рєшеній", чи " взять і падєліть". Щоб одну кнопку натиснув, а з неє Зеленьський із 4000 usd виліз для вчителів.
Бо так легше, навіщо самому впиратися.
Увесь бардак, що твориться у твоєму ЖЄК, лікарні, на твоїй роботі, у країні у цілому і в ЗСУ робить не якасть там одна людина, що може натиснути ту чарівну кнопку а всі ми.
І будь- то, хто керував колективом людей тобі це пояснить.
Напевно від головкома це залежить у 30 процентах наприклад.
Але, навіть, якщо припустити що Головком захоче " вижигати залізом", то доведеться такі пласти склавшихся відносіие, практик, взаємозв'язків ламати, що воювати буде ніколи.
Тому ще раз- це не саме страшне місце у ЗСУ, там набагато більше інших значно суттєвіших недолікив існує.
Просто сьогдні про цю деталь написали, то і коменти із цього посипалися.
показати весь коментар
16.07.2025 15:46 Відповісти
Саме тому у притомних крахнах за армією в тановлюється циаільний контроль. Заувабте - неаомію демократизують, а лише контроль встановлюють. Якщо у армії ігіцватива йтиме знизу, то це буде нааіть не махновщина, а якась пугачовщина.
показати весь коментар
16.07.2025 15:56 Відповісти
Нажаль, ти нерохумієш того, що написано.
Ну то таке..
показати весь коментар
16.07.2025 16:09 Відповісти
Так, не беремо. Адже якщо розібратися, він взагалі - ніхто.
показати весь коментар
16.07.2025 16:38 Відповісти
Так отож! 😊
показати весь коментар
16.07.2025 16:44 Відповісти
Голова орла дивиться ліворуч схоже на імперський Reichsadler плюс вовчий гак
показати весь коментар
16.07.2025 15:17 Відповісти
знову комбайнери винуваті...
показати весь коментар
16.07.2025 15:30 Відповісти
проигрывают- потому, как не мотивированные, а наловленные и загнанные копняками в окопы
показати весь коментар
16.07.2025 15:32 Відповісти
А як це працює? В ЗСУ є заградатряди?
показати весь коментар
16.07.2025 16:56 Відповісти
а через обман та зраду Верховного головнокомандування програємо війну.
показати весь коментар
16.07.2025 15:32 Відповісти
Кого бусифікували, такі і результати. ІМХО за місяць з хлібороба воїна не зробиш. Інша справа люди, які давали присягу і 30 років кормились з рук платників податків, а зараз сидять по тилам та відлавлюють кого б це послати замість себе. Так шо цьому командиру можна лишень поспівчувати
показати весь коментар
16.07.2025 15:42 Відповісти
Знаєте--ваші слова для лохів і балаболів Поясню професійна армія ,яка ТІЛЬКИ створювалась при Порошенко була в межах 250000 штиків Повторюю---створювалась До цього армію розброювали,принижували і майже знищували Престиж упав до нуля Зараз в межах міліона---то де взялись 750 000 тис Звісно з наших громадян і "комбайнерів " в т. числі. Потрібно наголосити---абсолютно несправедливий і корупційний набір в ЗСУ Влада (корупціонерів) не спроможна,а можливо і не хоче Справедливості при мобілізації Коли найвищі особи держави постійно порушують Конституцію і Закони УКраїни,то як можна вимагати від "комбайнера" її виконувати?
показати весь коментар
16.07.2025 16:34 Відповісти
Хочеться зазначити, що це не просто "обман в доповідях" !?
Тут слід говорити про систему. Система в армії, система на цивілці, в будь якій галузі - в цьому сенсі - одинакова! І це не просто система- це ментальність українця... Ментальність де реальність відрізняється від доповіді; реальне життя від закону; гасла (і найчастіше - це пропаганда) - від реальних дій...
Фіктивні дипломи з учбових закладів, фіктивні бюджети, фіктивна статистика, фіктивне право, фіктивний суд, фіктивний адвокат і т.д.., і т.д...
Що дуже важливо - ментальність ********* українця на 90% схожа на ментальність мокші з московських боліт!
І власне, запорука мокшастана перемогти цу цій війні базується на кращій ситуації з різного роду ресурсами, хоча, як зазначалося раніше - ментальність мокші на 10% прграшніша ніж ментальність українця.
Україна не переможе, якщо не змінить ментальність!!!
показати весь коментар
16.07.2025 15:43 Відповісти
Коли будуть карати та саджати за брехню у доповідях а не підвищувати по службі та нагороджувати?
показати весь коментар
16.07.2025 15:47 Відповісти
Дадада.
В армії, якою командує ватний диктатор Зеленський та ватний командувач Сирський все зовсім не так, як у Росії.

Маленьке лайно ніколи не переможе велике лайно.
показати весь коментар
16.07.2025 15:47 Відповісти
І що навіть патріотичні гасла не допомагають ? Не допомагають оті - ГУРТУЙМОСЯ ,ЄДНАЙМОСЯ і так далі?
Не допомагає оте пакування та запихування в бусіки ? Що бусифіковані не стають раптом героями на передку - не тримають слово ,позицію і не підтримують сусідів ?
І що переможні та незламні виступи всіх речників та прес служб, а головне ПРАВДИВІ ніяк не ПРИНОСЯТЬ ПЕРЕМОЖНУ ПЕРЕМОГУ?

А ЗВІДКИ ТА ПРАВДА НА ПЕРЕДКУ ВІЗЬМЕТЬСЯ ? ЯКЩО БРЕХАТИ ТА ОБМАНЮВАТИ ПОЧИНАЮТЬ З САМОГО ПОЧАТКУ ? . ЯКЩО НА БРЕХНІ ТРИМАЄТЬСЯ ЦЯ ВЛАДА І БРЕХНЮ ПІДТРИМУЄ БІЛЬШІСТЬ СУСПІЛЬСТВА ? + МЕДІШЛЬОНДРИ ЦЮ БРЕХНЮ ПІДТРИМУЮТЬ?

Ні ,пане Волошин, - влада та народ в більшості не підтримують ваше прагнення до правди , бо правда роз'єднує і вносить розлад . І навіть більшість "патріотичних патріотів " влаштовує брехня. А правді ,як і верховенству закону - їм місце десь далеко , там в "прєкрасной Украінє будущєго " . Бо як не прикро ,наразі брехня - це "скрєпа " української влади, лідерів громадської думки та більшості народу ,який цю владу обрав і досі підтримує . І без цієї "скрєпи " вони існувати - НЕ МОЖУТЬ .
Тому не буде ніякої правди на передку ,а буде брехня і смерті через брехню. До тих пір доки люди не почнуть ПРАВДУ ставити на перше місце - поперед державою, патріотизмом та гаслами...
показати весь коментар
16.07.2025 16:05 Відповісти
Україна і цинічна брехня - це синоніми
показати весь коментар
16.07.2025 16:54 Відповісти
 
 