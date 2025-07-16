"Через обман у доповідях ми програємо у боях", - командир 8 корпусу ДШВ Волошин
Бійці ЗСУ програють у локальних боях через обман у доповідях про передній край.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це командир 8 КДШВ Дмитро Волошин розповів в інтерв'ю виданню "Новинарня"
"Був присутній обман (у доповідях. - Ред.) про передній край – і ми через це програємо в локальних боях. Бо одні можуть наступати – а інші буксують, обманюють, тікають", - зауважив Волошин.
За словами військового, він у таке потрапляв безліч разів.
"Начебто все робиш правильно, але через неблагонадійного сусіда (який мене підвів і промовчав) я зловив облизня зі своїми людьми, і мені їх треба якось витягнути", - наголосив Волошин.
Топ коментарі
+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар16.07.2025 15:42 Відповісти Посилання
+4 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар16.07.2025 15:14 Відповісти Посилання
+4 калигула
показати весь коментар16.07.2025 15:32 Відповісти Посилання
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Це і є яскравим прикладом " прастіх рєшеній", чи " взять і падєліть". Щоб одну кнопку натиснув, а з неє Зеленьський із 4000 usd виліз для вчителів.
Бо так легше, навіщо самому впиратися.
Увесь бардак, що твориться у твоєму ЖЄК, лікарні, на твоїй роботі, у країні у цілому і в ЗСУ робить не якасть там одна людина, що може натиснути ту чарівну кнопку а всі ми.
І будь- то, хто керував колективом людей тобі це пояснить.
Напевно від головкома це залежить у 30 процентах наприклад.
Але, навіть, якщо припустити що Головком захоче " вижигати залізом", то доведеться такі пласти склавшихся відносіие, практик, взаємозв'язків ламати, що воювати буде ніколи.
Тому ще раз- це не саме страшне місце у ЗСУ, там набагато більше інших значно суттєвіших недолікив існує.
Просто сьогдні про цю деталь написали, то і коменти із цього посипалися.
Ну то таке..
Тут слід говорити про систему. Система в армії, система на цивілці, в будь якій галузі - в цьому сенсі - одинакова! І це не просто система- це ментальність українця... Ментальність де реальність відрізняється від доповіді; реальне життя від закону; гасла (і найчастіше - це пропаганда) - від реальних дій...
Фіктивні дипломи з учбових закладів, фіктивні бюджети, фіктивна статистика, фіктивне право, фіктивний суд, фіктивний адвокат і т.д.., і т.д...
Що дуже важливо - ментальність ********* українця на 90% схожа на ментальність мокші з московських боліт!
І власне, запорука мокшастана перемогти цу цій війні базується на кращій ситуації з різного роду ресурсами, хоча, як зазначалося раніше - ментальність мокші на 10% прграшніша ніж ментальність українця.
Україна не переможе, якщо не змінить ментальність!!!
В армії, якою командує ватний диктатор Зеленський та ватний командувач Сирський все зовсім не так, як у Росії.
Маленьке лайно ніколи не переможе велике лайно.
Не допомагає оте пакування та запихування в бусіки ? Що бусифіковані не стають раптом героями на передку - не тримають слово ,позицію і не підтримують сусідів ?
І що переможні та незламні виступи всіх речників та прес служб, а головне ПРАВДИВІ ніяк не ПРИНОСЯТЬ ПЕРЕМОЖНУ ПЕРЕМОГУ?
А ЗВІДКИ ТА ПРАВДА НА ПЕРЕДКУ ВІЗЬМЕТЬСЯ ? ЯКЩО БРЕХАТИ ТА ОБМАНЮВАТИ ПОЧИНАЮТЬ З САМОГО ПОЧАТКУ ? . ЯКЩО НА БРЕХНІ ТРИМАЄТЬСЯ ЦЯ ВЛАДА І БРЕХНЮ ПІДТРИМУЄ БІЛЬШІСТЬ СУСПІЛЬСТВА ? + МЕДІШЛЬОНДРИ ЦЮ БРЕХНЮ ПІДТРИМУЮТЬ?
Ні ,пане Волошин, - влада та народ в більшості не підтримують ваше прагнення до правди , бо правда роз'єднує і вносить розлад . І навіть більшість "патріотичних патріотів " влаштовує брехня. А правді ,як і верховенству закону - їм місце десь далеко , там в "прєкрасной Украінє будущєго " . Бо як не прикро ,наразі брехня - це "скрєпа " української влади, лідерів громадської думки та більшості народу ,який цю владу обрав і досі підтримує . І без цієї "скрєпи " вони існувати - НЕ МОЖУТЬ .
Тому не буде ніякої правди на передку ,а буде брехня і смерті через брехню. До тих пір доки люди не почнуть ПРАВДУ ставити на перше місце - поперед державою, патріотизмом та гаслами...