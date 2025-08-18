Сирський про неправдиві доповіді з фронту: Це призводить до втрат і загрози для військових з інших підрозділів
Сирський визнав, що іноді отримує неправдиві доповіді з фронту.
Про це він сказав у інтерв’ю "РБК-Україна".
Як зауважив Головнокомандувач, неправдиві доповіді з певних ділянок фронту призводять до загрози для військових з інших підрозділів, які ведуть бойові дії чи тримають оборону поруч.
"На жаль, дійсно, є випадки, коли безпосередньо з місць ведення бойових дій надається неправдива інформація про стан та положення окремих підрозділів. Це призводить, по-перше, до загрози для військових з інших підрозділів, які ведуть бойові дії чи тримають оборону поруч. Бо коли ти думаєш, що праворуч чи ліворуч є сусід, а його там насправді немає, там може раптово з'явитись ворог. І це призводить до втрат", - зауважив Сирський.
Щоб уникнути такої ситуації, інформацію отримують з багатьох джерел.
"Ми використовуємо всі види джерел інформації для об’єктивності, в тому числі і DeepState. Крім того, ми користуємося даними від наших партнерів, від інших джерел розвідки – усі складові Сил оборони України надають нам інформацію. Є прямий контакт з військовими частинами. Великий обсяг такого роду інформації нам зараз надають Сили безпілотних систем", - повідомив Сирський.
Покарати можуть лише простих солдат
А прізвища тих 10 де можна глянути
https://www.economist.com/zaluzhny-profile
Оригинал статьи, и гугл вам в помощь. Хотя фамилии вряд-ли найдете - война все-таки за окном и не вся информация в открытом доступе.
Колись давно-давно, в українців була богиня Маґура (Ясна, Слава, Перуниця). В тяжкі часи вона завжди їм допомагала та хотіла допомогти і зараз. Але... але побачила, що українці обрали собі очільниками чужинців і передумала: "Та пішли ви... лошари!"
Яке покарання за документально підтверджену неправдиву доповідь передбачене?
Хто саме, де і коли покараний?
А тим командирам - два солдати з окопу на фронті.
А брехня йде через страх покарань, я так розумію.
Це як з дітьми. Не хочете, щоб діти звикли брехати - не сваріть іх за ненавмисну шкоду. І взагалі старайтеся не сварити, а з'ясувати причину і пояснити це дитині. Як результат довіра дитини до вас і відсутність брехні.
Аналагічно і в армії. От тільки карають за втрачені позиції і не карають за бездумно втрачений особовий склад, життя українських військових.
З усіх маленьких прой.бів і складається велика невдача, типу курвської.