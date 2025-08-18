Сирський про неправдиві доповіді з фронту: Це призводить до втрат і загрози для військових з інших підрозділів

Сирський визнав, що іноді отримує неправдиві доповіді з фронту.

Про це він сказав у інтерв’ю "РБК-Україна".

Як зауважив Головнокомандувач, неправдиві доповіді з певних ділянок фронту призводять до загрози для військових з інших підрозділів, які ведуть бойові дії чи тримають оборону поруч.

"На жаль, дійсно, є випадки, коли безпосередньо з місць ведення бойових дій надається неправдива інформація про стан та положення окремих підрозділів. Це призводить, по-перше, до загрози для військових з інших підрозділів, які ведуть бойові дії чи тримають оборону поруч. Бо коли ти думаєш, що праворуч чи ліворуч є сусід, а його там насправді немає, там може раптово з'явитись ворог. І це призводить до втрат", - зауважив Сирський.

Щоб уникнути такої ситуації, інформацію отримують з багатьох джерел.

"Ми використовуємо всі види джерел інформації для об’єктивності, в тому числі і DeepState. Крім того, ми користуємося даними від наших партнерів, від інших джерел розвідки – усі складові Сил оборони України надають нам інформацію. Є прямий контакт з військовими частинами. Великий обсяг такого роду інформації нам зараз надають Сили безпілотних систем", - повідомив Сирський.

