Обман у доповідях про ситуацію на фронті
1 774 23

Сирський про неправдиві доповіді з фронту: Це призводить до втрат і загрози для військових з інших підрозділів

Сирський провів нараду щодо розвитку Сил безпілотних систем

Сирський визнав, що іноді отримує неправдиві доповіді з фронту.

Про це він сказав у інтерв’ю "РБК-Україна".

Як зауважив Головнокомандувач, неправдиві доповіді з певних ділянок фронту призводять до загрози для військових з інших підрозділів, які ведуть бойові дії чи тримають оборону поруч.

"На жаль, дійсно, є випадки, коли безпосередньо з місць ведення бойових дій надається неправдива інформація про стан та положення окремих підрозділів. Це призводить, по-перше, до загрози для військових з інших підрозділів, які ведуть бойові дії чи тримають оборону поруч. Бо коли ти думаєш, що праворуч чи ліворуч є сусід, а його там насправді немає, там може раптово з'явитись ворог. І це призводить до втрат", - зауважив Сирський.

Також читайте: Армія РФ застосовує на Покровському напрямку тактику "тисячі порізів": наступає на широкому фронті малими штурмовими групами, - Сирський

Щоб уникнути такої ситуації, інформацію отримують з багатьох джерел.

"Ми використовуємо всі види джерел інформації для об’єктивності, в тому числі і DeepState. Крім того, ми користуємося даними від наших партнерів, від інших джерел розвідки – усі складові Сил оборони України надають нам інформацію. Є прямий контакт з військовими частинами. Великий обсяг такого роду інформації нам зараз надають Сили безпілотних систем", - повідомив Сирський.

Також читайте: "Через обман у доповідях ми програємо у боях", - командир 8 корпусу ДШВ Волошин

 

втрати (4532) Сирський Олександр (712)
Топ коментарі
+8
Верховный. Сырский - только один из элементов системы, построенной не по профи признакам, а по степени личной преданности.
показати весь коментар
18.08.2025 15:18 Відповісти
+6
А кто создал такую систему?
показати весь коментар
18.08.2025 15:11 Відповісти
+6
Т.е он расписался в своей профнепригодности? Так именно он и убрал комбригов и комбатов, которые осмелились говорить правду.
показати весь коментар
18.08.2025 15:15 Відповісти
Как были наказаны те кто подавал лживые данные о положении? Наказание за вранье стало более жестким чем за отказ штурмовать занятую укрепившимся врагом посадку без разведки и достаточных сил, и тем более без достаточного смысла? Как были наказаны командиры неправильные приказы которых привели к жертвам среди личного состава?
показати весь коментар
18.08.2025 15:12 Відповісти
Как? Наоборот были отставлены офицеры, посмевшие сказать "нет" и вынести правду на обзор всех.
показати весь коментар
18.08.2025 15:16 Відповісти
Начальство ніколи не карають ! Це непорушне правило тут , у всі часи , при будь яких президентах !
Покарати можуть лише простих солдат
показати весь коментар
18.08.2025 15:18 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/12/15/7380896/ 15.12.2022 С начала войны Залужный уволил десять генералов, еще один - застрелился
показати весь коментар
18.08.2025 15:21 Відповісти
"С начала войны" - це з 2014 чи як ?
А прізвища тих 10 де можна глянути
показати весь коментар
18.08.2025 15:31 Відповісти
А Залужный был главкомом с 2014 года? Спасибо, буду теперь знать.

https://www.economist.com/zaluzhny-profile

Оригинал статьи, и гугл вам в помощь. Хотя фамилии вряд-ли найдете - война все-таки за окном и не вся информация в открытом доступе.
показати весь коментар
18.08.2025 15:46 Відповісти
Брехливому верховному - брехливі доповіді! Все логічно!
показати весь коментар
18.08.2025 15:13 Відповісти
18.08.2025 15:15 Відповісти
Творожніков "ввімкнув шольца".
показати весь коментар
18.08.2025 15:15 Відповісти
Це ж яким безбашеним потрібно бути шоб відійти і мовчати шо туди зайшов ворог - який починає дубасити сусідів
показати весь коментар
18.08.2025 15:15 Відповісти

Колись давно-давно, в українців була богиня Маґура (Ясна, Слава, Перуниця). В тяжкі часи вона завжди їм допомагала та хотіла допомогти і зараз. Але... але побачила, що українці обрали собі очільниками чужинців і передумала: "Та пішли ви... лошари!"
показати весь коментар
18.08.2025 15:17 Відповісти
Так сам проСирський це все і замутив зі своїми штабними холуяками.
показати весь коментар
18.08.2025 15:17 Відповісти
Ложнодокладчиков надо сразу ставить к стенке.
показати весь коментар
18.08.2025 15:22 Відповісти
Неправдиві доповіді з фронту мають атрибуцію: звання, посада, особистий підпис.
Яке покарання за документально підтверджену неправдиву доповідь передбачене?
Хто саме, де і коли покараний?
показати весь коментар
18.08.2025 15:23 Відповісти
Чого ви до тіх комбатів пристали? Вони доповідають те що їм сказали командири.
А тим командирам - два солдати з окопу на фронті.
показати весь коментар
18.08.2025 15:24 Відповісти
Це,типу,він пробує відповідальність на підлеглих перекласти?Охреніти
показати весь коментар
18.08.2025 15:35 Відповісти
Дійсно, гірше за втрачену позицію є тільки брехня, що вона не втрачена й намагання неукомплектованим підрозділом швиденько її відновити.
А брехня йде через страх покарань, я так розумію.
Це як з дітьми. Не хочете, щоб діти звикли брехати - не сваріть іх за ненавмисну шкоду. І взагалі старайтеся не сварити, а з'ясувати причину і пояснити це дитині. Як результат довіра дитини до вас і відсутність брехні.
Аналагічно і в армії. От тільки карають за втрачені позиції і не карають за бездумно втрачений особовий склад, життя українських військових.
показати весь коментар
18.08.2025 15:35 Відповісти
Згадалось,коли сирський росповідав про ситуацію на курщині.Наші покинули позиціїї,а Сирський ще їх тримав.
показати весь коментар
18.08.2025 15:39 Відповісти
а що робиш з тими, хто доніс тобі цю неправдиву інформацію?
показати весь коментар
18.08.2025 15:56 Відповісти
Такий з нього гк,що вірить неправдивим даним,адже їх мож звірити з онлайнданими амер.розвідки,з донесень гур,сбу.Та і помічників має, генштаб працює.
З усіх маленьких прой.бів і складається велика невдача, типу курвської.
показати весь коментар
18.08.2025 16:00 Відповісти
Бджоли проти меду...
показати весь коментар
18.08.2025 16:07 Відповісти
 
 