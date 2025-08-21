Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 073 530 осіб (+830 за добу), 11 120 танків, 31 789 артсистем, 23 157 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 073 530 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 20.08.25 орієнтовно становлять:
особового складу – близько 1073530 (+830) осіб
танків – 11120 (+1) од
бойових броньованих машин – 23157 (+5) од
артилерійських систем – 31789 (+41) од
РСЗВ – 1471 (+1) од
засоби ППО – 1209 (+1) од
літаків - 422 (+0) од
гелікоптерів – 340 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52469 (+315)
крилаті ракети – 3565 (+0)
кораблі / катери – 28 (+0)
підводні човни – 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни – 59316 (+114)
спеціальна техніка – 3944 (+1)
164! одиниці знищеної техніки та 830 чумардосів за день.
Броня мінімум. ППО та спецтехніка добре. Арта та логістика файно.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 132 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 073 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.