Враг продолжает продвигаться в Серебрянском лесничестве, - DeepState. КАРТЫ
Россияне продвинулись в районе Серебрянского лесничества и в Краматорском районе Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве (Луганская область), вблизи Торского (Краматорский район, Донецкая область) и Ямполевки (Краматорский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Olexa N #465183
показать весь комментарий23.08.2025 12:59 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Іван Сірко #610333
показать весь комментарий23.08.2025 13:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Іван Сірко #610333
показать весь комментарий23.08.2025 13:11 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Валерий К #448385
показать весь комментарий23.08.2025 13:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
velvetsarcasm
показать весь комментарий23.08.2025 13:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Володимир Трощинський #576088
показать весь комментарий23.08.2025 14:15 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Danger Zone
показать весь комментарий23.08.2025 14:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Александр Маланов
показать весь комментарий23.08.2025 14:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
WhiteMax
показать весь комментарий23.08.2025 14:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль