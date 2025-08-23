РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8426 посетителей онлайн
Новости Обновленные карты DeepState
2 771 9

Враг продолжает продвигаться в Серебрянском лесничестве, - DeepState. КАРТЫ

Россияне продвинулись в районе Серебрянского лесничества и в Краматорском районе Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве (Луганская область), вблизи Торского (Краматорский район, Донецкая область) и Ямполевки (Краматорский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне продвинулись возле Торского и еще четырех населенных пунктов на Днепропетровщине и Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Обновленные карты DeepState
Обновленные карты DeepState
Обновленные карты DeepState

Автор: 

Донецкая область (10572) Краматорский район (606) Торское (22) Ямполовка (5) DeepState (240)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чи Верховний Головнокомандувач недолугий, чи його військові генерали ??? Для чого тримати сотні тисяч поліцейських і в той же час плакати та здавати ворогові території !!! Чи це і є мирний план ЗЕбобіка ?!?
показать весь комментарий
23.08.2025 12:59 Ответить
А де тримають сотні тисяч поліцейських?
показать весь комментарий
23.08.2025 13:08 Ответить
Їх всього в Україні 120 000. Це весь склад з операми, патрульними, слідчими, технарями та прибиральницями.
показать весь комментарий
23.08.2025 13:11 Ответить
Чим палкіше хтось хоче відправити всіх на фронт, тім меньше в нього кінцівок, старше вік та далі він від України.
показать весь комментарий
23.08.2025 13:37 Ответить
Мільярди євро прийшли на підвищення зарплат поліції, 30-60к з хабарями вже не канає
показать весь комментарий
23.08.2025 13:47 Ответить
Війна надовго. Коли у єврейського клоуна не вийшло здати нас "за трі дня", він поставив сирського. Той руйнує армію і здає території ЩОДНЯ. Отже, єврейський клоун це послідовний і настирливий ворог. Як і вся його команда.
показать весь комментарий
23.08.2025 14:15 Ответить
Пусті окопи, відсутність бетоних укріпрайьонів, міних полів - от на приклад як рашисти побудували за пів року на Запоріжжі - тай просуваються. Шкода добровольців котрих зеленский з своїми шакалами знищив в останні два роки війни.
показать весь комментарий
23.08.2025 14:30 Ответить
Нажаль брехня. Бо вони його, згідно мапи, вже повністю захопили. Там вже Дронівка на горизонті і лісництво Лиманське.
показать весь комментарий
23.08.2025 14:47 Ответить
Главное что у тебя не брехня и карта правильная
показать весь комментарий
23.08.2025 14:53 Ответить
 
 