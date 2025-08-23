Враг продолжает продвигаться в Серебрянском лесничестве, - DeepState. КАРТЫ

Россияне продвинулись в районе Серебрянского лесничества и в Краматорском районе Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве (Луганская область), вблизи Торского (Краматорский район, Донецкая область) и Ямполевки (Краматорский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

