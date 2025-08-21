РУС
Россияне продвинулись возле Торского и еще четырех населенных пунктов в Днепропетровской и Донецкой областях, - DeepState. КАРТЫ

Российские войска имеют продвижение вблизи 5 населенных пунктов в Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся вблизи Торского, Филиала, Запорожского, Малиевки и Вольного Поля", - говорится в сообщении.

Читайте: Силы обороны отбили наступление РФ возле Доброполья и перешли в контратаку: оккупантов берут "в кольцо". ФОТО

Продвижение россиян в Донецкой области

Продвижение россиян в Днепропетровской области

Автор: 

Як то тихесенько мовчить гш про те, що ворог вже в Дніпропетровській області
Пройшла інформація - війна починає торкаться безпосередньо сімей "найнавіженіших" "Z-патріотів". Наші хлопцы "завалили" рідного брата депутата ГосДури, Мілонова... Той вирішив стать "патриотичнее братца", і сам поперся воювать... Служив не рядовим, і не на передовій, але і у тил "прилітає"... Гарно "пошматувало, потягли в госпіталь, але "не палучилась". Тепер у одного з головних адептів війни в Україні, з"явилася причина для роздумів: "И ***** мы всё это затевали?...".
Війна надовго. І, якщо ми не посадимо єврейського клоуна, Сирського і всю зелену компашку, ворог проснеться до самої Польщі.
Зайшов коменти почитати, а тут одні "хрестики". Сум...
Торське захвачено фактично без бою. підрозділи XXX оставили позиції без наказу і втекли з селища
Артьомка, от просто цікаво. задам саме популярне тут питання.
Ти на дивані?
Ну, як воно на дивані займатися стратегією?
Знаєш, між нами, я півроку жив в Тернах, півроку в Ставках.
Нас вивели, завели Азов.
Щось Азов не справився.
Формат війни змінився.
В 23-му я ходив до ЛЕП за Тернами. Я ходив. То була навіть не сіра - червона зона. Ходили, підорів давили сходу. Маю досвід.
Зараз все змінилося.
Ми вміємо, і краще - але формат війни змінився.
===
Чи не вперше почав розуміти себе старим.
Сирський найвеличніший паркетний стратег, такого стратега ще світ не бачив.
Здає, все що може.
Пройшла інформація - війна починає торкаться безпосередньо сімей "найнавіженіших" "Z-патріотів". Наші хлопцы "завалили" рідного брата депутата ГосДури, Мілонова... Той вирішив стать "патриотичнее братца", і сам поперся воювать... Служив не рядовим, і не на передовій, але і у тил "прилітає"... Гарно "пошматувало, потягли в госпіталь, але "не палучилась". Тепер у одного з головних адептів війни в Україні, з"явилася причина для роздумів: "И ***** мы всё это затевали?...".
Та похер на мілонова.На ситуацію на фронті це якось вплине?
Не знаю... Можливо - але не відразу...
транзитом до Кабзона
❗️ЗС рф на Донеччині «за крок» до повного оточення: ЗСУ відбили прорив в районі Добропілля і беруть росіян «у кільце», - ВВС.
Лишились поодинокі Шахеди в деяких областях. Залишайтесь в укритті до відбою. 6:13
Трампа закликають розгорнути американські винищувачі в Румунії для захисту України - The Times
Та ладно! ГШ дозволило DeepState розказати про просування в Дніпропетровській області? Не пройшло і двщх місяців......
Про села в Сумському районі мовчали 4 місяці і тут знову. "Вєрною дорогою ідєтє, товаріщі, срєдь нєпролазного вранья"
