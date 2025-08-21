Россияне продвинулись возле Торского и еще четырех населенных пунктов в Днепропетровской и Донецкой областях, - DeepState. КАРТЫ
Российские войска имеют продвижение вблизи 5 населенных пунктов в Донецкой и Днепропетровской областях.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся вблизи Торского, Филиала, Запорожского, Малиевки и Вольного Поля", - говорится в сообщении.
Ти на дивані?
Ну, як воно на дивані займатися стратегією?
Знаєш, між нами, я півроку жив в Тернах, півроку в Ставках.
Нас вивели, завели Азов.
Щось Азов не справився.
Формат війни змінився.
В 23-му я ходив до ЛЕП за Тернами. Я ходив. То була навіть не сіра - червона зона. Ходили, підорів давили сходу. Маю досвід.
Зараз все змінилося.
Ми вміємо, і краще - але формат війни змінився.
===
Чи не вперше почав розуміти себе старим.
Здає, все що може.