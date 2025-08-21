Росіяни просунулись біля Торського та ще чотирьох населених пунктів на Дніпропетровщині та Донеччині, - DeepState. КАРТИ
Російські війська мають просування поблизу 5 населених пунктів у Донецькій та Дніпропетровській областях.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся поблизу Торського, Філії, Запорізького, Маліївки та Вільного Поля", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль