Росіяни просунулись біля Торського та ще чотирьох населених пунктів на Дніпропетровщині та Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські війська мають просування поблизу 5 населених пунктів у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся поблизу Торського, Філії, Запорізького, Маліївки та Вільного Поля", - йдеться в повідомленні.

Просування росіян на Донеччині

Просування росіян на Дніпропетровщині

Донецька область (9356) Дніпропетровська область (4154) Синельниківський район (190) Волноваський район (343) Краматорський район (601) Маліївка (3) Філія (1) Вільне Поле (5) Запорізьке (1) Торське (21) війна в Україні (5783) DeepState (239)
