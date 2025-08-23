Ворог продовжує просуватися у Серебрянському лісництві, - DeepState. КАРТИ

Росіяни просунулися в районі Серебрянського лісництва та у Краматорському районі Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся у Серебрянському лісництві (Луганська область), поблизу Торського (Краматорський район, Донецька область) та Ямполівки (Краматорський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

