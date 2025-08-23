УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8351 відвідувач онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
986 3

Ворог продовжує просуватися у Серебрянському лісництві, - DeepState. КАРТИ

Росіяни просунулися в районі Серебрянського лісництва та у Краматорському районі Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся у Серебрянському лісництві (Луганська область), поблизу Торського (Краматорський район, Донецька область) та Ямполівки (Краматорський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни просунулись біля Торського та ще чотирьох населених пунктів на Дніпропетровщині та Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Оновлені карти DeepState
Оновлені карти DeepState
Оновлені карти DeepState

Автор: 

Донецька область (9395) Краматорський район (610) Торське (22) Ямполівка (5) DeepState (241)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чи Верховний Головнокомандувач недолугий, чи його військові генерали ??? Для чого тримати сотні тисяч поліцейських і в той же час плакати та здавати ворогові території !!! Чи це і є мирний план ЗЕбобіка ?!?
показати весь коментар
23.08.2025 12:59 Відповісти
А де тримають сотні тисяч поліцейських?
показати весь коментар
23.08.2025 13:08 Відповісти
Їх всього в Україні 120 000. Це весь склад з операми, патрульними, слідчими, технарями та прибиральницями.
показати весь коментар
23.08.2025 13:11 Відповісти
 
 