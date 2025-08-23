Ворог продовжує просуватися у Серебрянському лісництві, - DeepState. КАРТИ
Росіяни просунулися в районі Серебрянського лісництва та у Краматорському районі Донеччини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся у Серебрянському лісництві (Луганська область), поблизу Торського (Краматорський район, Донецька область) та Ямполівки (Краматорський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Olexa N #465183
показати весь коментар23.08.2025 12:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Іван Сірко #610333
показати весь коментар23.08.2025 13:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Іван Сірко #610333
показати весь коментар23.08.2025 13:11 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль