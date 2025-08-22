Российские войска смогли продвинуться в Серебрянском лесничестве, однако Силы обороны отбросили их из района Толстого, - DeepState
Российские войска активизировали наступательные действия вблизи Серебрянки и Ольговского, однако украинские защитники отбросили противника из района Толстого.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.
"Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве, вблизи Серебрянки (Бахмутский район, Донецкая область) и Ольговского (Пологовский район, Запорожская область). Противник отброшен из Толстого (Волновахский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль