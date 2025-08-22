Российские войска смогли продвинуться в Серебрянском лесничестве, однако Силы обороны отбросили их из района Толстого, - DeepState

Российские войска активизировали наступательные действия вблизи Серебрянки и Ольговского, однако украинские защитники отбросили противника из района Толстого.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Серебрянском лесничестве, вблизи Серебрянки (Бахмутский район, Донецкая область) и Ольговского (Пологовский район, Запорожская область). Противник отброшен из Толстого (Волновахский район, Донецкая область)", - говорится в сообщении.

