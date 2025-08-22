Російські війська змогли просунутися у Серебрянському лісництві, проте Сили оборони відкинули їх з району Толстого, - DeepState

Російські війська активізували наступальні дії поблизу Серебрянки та Ольгівського, однак українські захисники відкинули противника з району Толстого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся у Серебрянському лісництві, поблизу Серебрянки (Бахмутський район, Донецька область) та Ольгівського (Пологівський район, Запорізька область). Противника відкинуто з Толстого (Волноваський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

