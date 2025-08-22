УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11296 відвідувачів онлайн
Новини Оновлені карти DeepState
2 644 1

Російські війська змогли просунутися у Серебрянському лісництві, проте Сили оборони відкинули їх з району Толстого, - DeepState

Оновлення карти DeepState

Російські війська активізували наступальні дії поблизу Серебрянки та Ольгівського, однак українські захисники відкинули противника з району Толстого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся у Серебрянському лісництві, поблизу Серебрянки (Бахмутський район, Донецька область) та Ольгівського (Пологівський район, Запорізька область). Противника відкинуто з Толстого (Волноваський район, Донецька область)",  - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни просунулись біля Торського та ще чотирьох населених пунктів на Дніпропетровщині та Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Карти DeepState
Карти DeepState
Карти DeepState
Карти DeepState

Автор: 

Запорізька область (3978) Донецька область (9381) Бахмутський район (596) Волноваський район (345) Пологівський район (123) Серебрянка (1) Толстой (7) Ольгівське (2) DeepState (240)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проклят нарушающий межи ближнего своего! И весь народ скажет: аминь.
Второзаконие, 27.17
показати весь коментар
22.08.2025 09:32 Відповісти
 
 