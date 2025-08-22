2 644 1
Російські війська змогли просунутися у Серебрянському лісництві, проте Сили оборони відкинули їх з району Толстого, - DeepState
Російські війська активізували наступальні дії поблизу Серебрянки та Ольгівського, однак українські захисники відкинули противника з району Толстого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Ворог просунувся у Серебрянському лісництві, поблизу Серебрянки (Бахмутський район, Донецька область) та Ольгівського (Пологівський район, Запорізька область). Противника відкинуто з Толстого (Волноваський район, Донецька область)", - йдеться в повідомленні.
