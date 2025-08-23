УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7401 відвідувач онлайн
Новини Бойові дії на сході
2 752 4

Росіяни намагаються повністю вибити ЗСУ з Серебрянського лісництва, - DeepState

бойові дії в Серебрянському лісництві

Російські загарбники продовжують наступ у районі Серебрянського лісництва, користуючись здобутими попередніми просуваннями та проблемами, які виникли на ділянці.

Про це пише аналітичний проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

За словами аналітиків, в основному працюють невеликі групи ворожої піхоти, які просочуються в глибину території, здійснюють постійний тиск на позиції українських бійців і шукають будь-яку можливість, щоб заховатися задля закріплення.

"Трапляються випадки, коли позиції СОУ наявні лише в доповідях, а потім противник раптово опиняється в тилу на позиціях дронщиків чи вже РЕРівців тощо", - пише DeepState.

Наразі найбільш складна ситуація складається в лісі на північному березі річки Сіверський Донець від Григорівки до Дронівки, де ворог може легко перекрити шлях в районі останнього, чим створить несприятливі наслідки для позицій, які там наявні.

Дивіться також: На передовій зафіксовано 167 бойових зіткнень. Третина - на Покровському напрямку. МАПИ

Аналітики висловили сподівання, що українських захисників виведуть звідти вчасно, щоб вони не потрапили в оточення.

"Наразі противник намагається повністю видавити СОУ з Серебрянського лісництва і закінчити багаторічну історію боїв за нього. Противник здійстює тиск в напрямку Ямполя і вже фіксувався в районі дороги Ямпіль-Зарічне", - йдеться у дописі.

Окрім цього, як зазначили у DeepState, у самому Зарічному ситуація складається також несприятливим чином для українських бійців, так як противник потроху затягується в населений пункт повз позиції і вибивати їх звідти стає дедалі важче.

Раніше повідомлялося, що росіяни просунулися в районі Серебрянського лісництва та у Краматорському районі Донеччини.

Читайте також: Російські війська змогли просунутися у Серебрянському лісництві, проте Сили оборони відкинули їх з району Толстого, - DeepState

Автор: 

Донецька область (9395) бойові дії (4516) Бахмутський район (599) Серебрянка (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вивели Азов, і Серебрянському лісництву всьо.
показати весь коментар
23.08.2025 21:30 Відповісти
Дуже погано…
показати весь коментар
23.08.2025 21:30 Відповісти
Одне зрозуміло, що з цією владою злодіів ми не тільки не переможемо, але й прийнятного варіанту
хай тимчасового миру ми не досягнемо.
Вся надія на друзів.!!
показати весь коментар
23.08.2025 22:00 Відповісти
в Серебрянському лісництві Сирський до нуля сточив боєздатну бригаду, яка захищала той фронт...
показати весь коментар
23.08.2025 22:17 Відповісти
 
 