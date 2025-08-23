Росіяни намагаються повністю вибити ЗСУ з Серебрянського лісництва, - DeepState

Російські загарбники продовжують наступ у районі Серебрянського лісництва, користуючись здобутими попередніми просуваннями та проблемами, які виникли на ділянці.

Про це пише аналітичний проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

За словами аналітиків, в основному працюють невеликі групи ворожої піхоти, які просочуються в глибину території, здійснюють постійний тиск на позиції українських бійців і шукають будь-яку можливість, щоб заховатися задля закріплення.

"Трапляються випадки, коли позиції СОУ наявні лише в доповідях, а потім противник раптово опиняється в тилу на позиціях дронщиків чи вже РЕРівців тощо", - пише DeepState.

Наразі найбільш складна ситуація складається в лісі на північному березі річки Сіверський Донець від Григорівки до Дронівки, де ворог може легко перекрити шлях в районі останнього, чим створить несприятливі наслідки для позицій, які там наявні.

Аналітики висловили сподівання, що українських захисників виведуть звідти вчасно, щоб вони не потрапили в оточення.

"Наразі противник намагається повністю видавити СОУ з Серебрянського лісництва і закінчити багаторічну історію боїв за нього. Противник здійстює тиск в напрямку Ямполя і вже фіксувався в районі дороги Ямпіль-Зарічне", - йдеться у дописі.

Окрім цього, як зазначили у DeepState, у самому Зарічному ситуація складається також несприятливим чином для українських бійців, так як противник потроху затягується в населений пункт повз позиції і вибивати їх звідти стає дедалі важче.

Раніше повідомлялося, що росіяни просунулися в районі Серебрянського лісництва та у Краматорському районі Донеччини.

