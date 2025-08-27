Оккупанты используют одну и ту же тактику для продвижения на Днепропетровщине, - ОСГВ "Дніпро"
Российские войска заходят в украинские населенные пункты небольшими пехотными группами, накапливают и концентрируют свои силы, а затем пытаются захватить территорию. Именно такую тактику враг применял в двух селах Днепропетровской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Дніпро" Виктор Трегубов.
"Именно такая история у нас была в этих двух поселках Днепропетровской области (Запорожском и Новогеоргиевке), куда зашли несколько таких малых групп. И там уже с ними возник контактный огневой бой", - сказал он.
По словам Трегубова, малые пехотные группы россиян насчитывают по пять человек. Они пытаются именно незаметно проникать на территории, а не уничтожать опорные пункты Сил обороны, как делали это раньше.
Сосредоточившись за спинами украинских защитников в большую группу, враг пытается продвинуться дальше.
На Новопавловском и Покровском направлениях было сосредоточено "очень много россиян" с самого начала, отметил представитель ОСГВ "Дніпро".
Трегубов добавил, что по состоянию на сейчас нового скопления вражеских сил для наступления на Днепропетровскую область не наблюдается.
не вистачає піхоти для утримання контролю над лінією фронту -
мобілізація провалена НайВеличнішим
.
.
.
сьогодні - по три, а
завтра.... жопа !
з ЗЄлєнським ми паБєдім !
.