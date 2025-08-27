Оккупанты используют одну и ту же тактику для продвижения на Днепропетровщине, - ОСГВ "Дніпро"

Российские войска заходят в украинские населенные пункты небольшими пехотными группами, накапливают и концентрируют свои силы, а затем пытаются захватить территорию. Именно такую тактику враг применял в двух селах Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Дніпро" Виктор Трегубов.

"Именно такая история у нас была в этих двух поселках Днепропетровской области (Запорожском и Новогеоргиевке), куда зашли несколько таких малых групп. И там уже с ними возник контактный огневой бой", - сказал он.

По словам Трегубова, малые пехотные группы россиян насчитывают по пять человек. Они пытаются именно незаметно проникать на территории, а не уничтожать опорные пункты Сил обороны, как делали это раньше.

Сосредоточившись за спинами украинских защитников в большую группу, враг пытается продвинуться дальше.

На Новопавловском и Покровском направлениях было сосредоточено "очень много россиян" с самого начала, отметил представитель ОСГВ "Дніпро".

Трегубов добавил, что по состоянию на сейчас нового скопления вражеских сил для наступления на Днепропетровскую область не наблюдается.

