РУС
Новости Продвижение врага к Днепропетровщине
1 538 12

Оккупанты используют одну и ту же тактику для продвижения на Днепропетровщине, - ОСГВ "Дніпро"

Российская армия

Российские войска заходят в украинские населенные пункты небольшими пехотными группами, накапливают и концентрируют свои силы, а затем пытаются захватить территорию. Именно такую тактику враг применял в двух селах Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Дніпро" Виктор Трегубов.

"Именно такая история у нас была в этих двух поселках Днепропетровской области (Запорожском и Новогеоргиевке), куда зашли несколько таких малых групп. И там уже с ними возник контактный огневой бой", - сказал он.

По словам Трегубова, малые пехотные группы россиян насчитывают по пять человек. Они пытаются именно незаметно проникать на территории, а не уничтожать опорные пункты Сил обороны, как делали это раньше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ подвинули позиции Сил обороны в Серебрянском лесничестве, - ОСГВ "Дніпро"

Сосредоточившись за спинами украинских защитников в большую группу, враг пытается продвинуться дальше.

На Новопавловском и Покровском направлениях было сосредоточено "очень много россиян" с самого начала, отметил представитель ОСГВ "Дніпро".

Трегубов добавил, что по состоянию на сейчас нового скопления вражеских сил для наступления на Днепропетровскую область не наблюдается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Информация об оккупации врагом с. Запорожское и Новогеоргиевка на Днепропетровщине не соответствует действительности, - Генштаб

Автор: 

Днепропетровская область (4392) война в Украине (5841) ОСГВ Днепр (31)
Топ комментарии
+8
Є добра тактика протидії, у вигляді постійної брехні в стилі "все добре, все під контролем", від покидьків Генштабу, Сирського.
27.08.2025 16:03 Ответить
+6
Вчора генштаб казав, що ворога на Дніпропетровщині немає ))))
27.08.2025 16:19 Ответить
+5
немає !

не вистачає піхоти для утримання контролю над лінією фронту -
мобілізація провалена НайВеличнішим

.
27.08.2025 16:04 Ответить
й що тепер? в нас нема ніякої протидії?
27.08.2025 16:00 Ответить
27.08.2025 16:03 Ответить
27.08.2025 16:04 Ответить
послухайте останнє інтерв'ю Машовця Березі - орки тупо йшли 20 км під Добропілля по польовій дорозі НЕ зустрівши жодного українського піхотинця !

.
27.08.2025 16:07 Ответить
Зате скільки експертів!
27.08.2025 16:52 Ответить
Це проблема будь-якої затяжної війни. Або найманці з ПВК. Провалена дипломатія, а війна вже як наслідки
27.08.2025 16:58 Ответить
Скільки можна жалітися,це нашатактика
27.08.2025 16:04 Ответить
наразі наша тактика - задкувати по про-сирськи

.
27.08.2025 16:09 Ответить
27.08.2025 16:19 Ответить
вчора було по п'ять,
сьогодні - по три, а
завтра.... жопа !

з ЗЄлєнським ми паБєдім !

.
27.08.2025 16:41 Ответить
Можна посилання?
27.08.2025 16:53 Ответить
Добре,що сьогодні дозволили до 21 року виїзджати(Так виїдуть ще й з Дніпропетровщини((
27.08.2025 16:35 Ответить
 
 