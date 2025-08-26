Информация об оккупации врагом с. Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области не соответствует действительности, - Генштаб

Украинские защитники продолжают контролировать село Запорожское на Днепропетровщине. Продолжаются активные бои в районе села Новогеоргиевка.

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно оперативной ситуации на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Силы обороны Украины остановили продвижение российских захватчиков и продолжают контролировать село Запорожское, несмотря на все усилия врага, который пытается захватить этот населенный пункт", - говорится в заявлении.

Также продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка, где наши воины наносят противнику значительные потери, ежедневно уничтожая оккупантов десятками.

"Информация об оккупации россиянами обоих этих населенных пунктов не соответствует действительности", - добавил Генштаб.

Напомним, ранее 26 августа о заходе оккупантов в эти населенные пункты сообщил мониторинговый проект DeepState.

