Информация об оккупации врагом с. Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области не соответствует действительности, - Генштаб
Украинские защитники продолжают контролировать село Запорожское на Днепропетровщине. Продолжаются активные бои в районе села Новогеоргиевка.
Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно оперативной ситуации на границе Донецкой и Днепропетровской областей.
Силы обороны Украины остановили продвижение российских захватчиков и продолжают контролировать село Запорожское, несмотря на все усилия врага, который пытается захватить этот населенный пункт", - говорится в заявлении.
Также продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка, где наши воины наносят противнику значительные потери, ежедневно уничтожая оккупантов десятками.
"Информация об оккупации россиянами обоих этих населенных пунктов не соответствует действительности", - добавил Генштаб.
Напомним, ранее 26 августа о заходе оккупантов в эти населенные пункты сообщил мониторинговый проект DeepState.
Кому ж відніше?
зараз бидломарофон завалять радники та експерти.
Зелупа акбар!
Ось так починається диктатура.