Информация об оккупации врагом с. Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области не соответствует действительности, - Генштаб

Генштаб опроверг оккупацию села Запорожское и с. Новогеоргиевка

Украинские защитники продолжают контролировать село Запорожское на Днепропетровщине. Продолжаются активные бои в районе села Новогеоргиевка.

Об этом сообщил Генштаб, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно оперативной ситуации на границе Донецкой и Днепропетровской областей.

Силы обороны Украины остановили продвижение российских захватчиков и продолжают контролировать село Запорожское, несмотря на все усилия врага, который пытается захватить этот населенный пункт", - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне зашли в села Запорожское и Новогеоргиевка на Днепропетровщине, ВСУ пытаются удержать позиции, - ОСГВ "Днепр"

Также продолжаются активные боевые действия в районе села Новогеоргиевка, где наши воины наносят противнику значительные потери, ежедневно уничтожая оккупантов десятками.

"Информация об оккупации россиянами обоих этих населенных пунктов не соответствует действительности", - добавил Генштаб.

Напомним, ранее 26 августа о заходе оккупантов в эти населенные пункты сообщил мониторинговый проект DeepState.

Читайте также: Дачное на Днепропетровщине не находится под оккупацией армии РФ, - DeepState

А ОСУВ "Дніпро" має іншу думку.
Кому ж відніше?
26.08.2025 17:31 Ответить
ну, нарешті сирський надокладав гундосому зе!гниді і дав команду все спростовувати.
зараз бидломарофон завалять радники та експерти.
26.08.2025 17:35 Ответить
За брехню та дезинформацію суспільства під час війни має бути посилена кримінальна відповідальність.
26.08.2025 17:35 Ответить
Це ти, прудько, "суспільство" ?
26.08.2025 18:14 Ответить
Та закрийте вже це ,,інформ бюро" deepstate нарешті!! ,,експерти хрінові"
26.08.2025 17:45 Ответить
Побий телефон, відключи інтернет і дивись пропаганду з Гімномарафону та гундосики - відосики Зелідора. І буде тобі щастя.
26.08.2025 18:11 Ответить
До чого тут дипстейт, це повідомило ОСУВ "Дніпро". А Ви, мабуть, досі Бахмут утримуєте?
26.08.2025 18:19 Ответить
Вірю, тільки зеленському!
26.08.2025 17:54 Ответить
І пророку його - єрмаку!
Зелупа акбар!
26.08.2025 17:55 Ответить
Оце починалось з опозиції - "не на часі". Ніякої критики дій зевлади, військові- просто табу та лютий бан. Зайчики-кролики, щоб не робили - табу на критику. Тепер вже дожились до тотальної корупції в армії, розкрадання та ганебної бусифікації та брехні.
Ось так починається диктатура.
26.08.2025 18:09 Ответить
Вона в нас з часів Сраліна, з 1936 року, та з того часу завжди була, безперервно, й це вже до 2086, назавжди, доки не схаменетеся.
26.08.2025 18:20 Ответить
Мене цікавить - а кому краще відома обстановка на місці: бригаді, яка там воює? Чи Генштабу, який отримує інфи через десяті руки?
26.08.2025 18:09 Ответить
 
 