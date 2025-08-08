Дачное в Днепропетровской области не находится под оккупацией армии РФ, - DeepState

Российские войска фиксируются на противоположном берегу реки Волчья от села Дачное Днепропетровской области и осуществляют постоянное давление в восточном районе от населенного пункта со стороны Новоукраинки. Враг не оккупировал Дачное и не в состоянии там закрепиться.

Там отметили, что в последнем обновлении карты появилось обозначение в районе села Дачное Днепропетровской области, а увеличение красной зоны является уточнением, которое описывает обстановку.

"В последнее время кацапы пробуют залезать в посадки вокруг села, особенно уделяют внимание посадкам севернее Дачного. Там пытаются накопиться и закрепиться или просто прячутся, чтобы выжить. Силы Обороны в свою очередь пытаются контролировать перемещение противника, уничтожают его при обнаружении и прилагают усилия, чтобы зачищать занимаемые позиции кацапами", - пояснили они.

В проекте отметили, что основная часть населенного пункта Дачное находится в серой зоне, где ведутся активные боевые действия, поскольку противник не оставляет попыток занять село, которое является уже принципиальным для него, в частности, в части разгона медиапропаганды.

Основной ресурс врага, который он привлекает для штурмовых действий - малые группы пехоты.

"Отдельно хотим сообщить и опровергнуть информацию, которую распространяют отдельные телеграмм каналы и медиа в публичном пространстве по"факту оккупации села Дачное". Ссылаясь на нашу карту, этими медиаресурсами распространяется информация, которая не соответствует действительности и формирует манипулятивную картинку для пользователя. Но для лиц, которые не умеют пользоваться картой, мы публикуем картинку админграницы населенного пункта Дачное и где проходит красная линия, которая демонстрирует ее наличие исключительно на восточных окраинах села, где находится просто несколько домов. Населенный пункт Дачное не находится под оккупацией противника. Кацапы не могут там закрепиться, а в последнее время, даже нормально подойти к селу", - отмечает DeepState.

Аналитики добавили, что отслеживают актуальную информацию, поскольку ситуация в Дачном часто искажена, ведь имеет медиавес.

