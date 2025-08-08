РУС
Дачное в Днепропетровской области не находится под оккупацией армии РФ, - DeepState

Дачное в Днепропетровской области не находится под оккупацией армии РФ, - DeepState

Российские войска фиксируются на противоположном берегу реки Волчья от села Дачное Днепропетровской области и осуществляют постоянное давление в восточном районе от населенного пункта со стороны Новоукраинки. Враг не оккупировал Дачное и не в состоянии там закрепиться.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что в последнем обновлении карты появилось обозначение в районе села Дачное Днепропетровской области, а увеличение красной зоны является уточнением, которое описывает обстановку.

"В последнее время кацапы пробуют залезать в посадки вокруг села, особенно уделяют внимание посадкам севернее Дачного. Там пытаются накопиться и закрепиться или просто прячутся, чтобы выжить. Силы Обороны в свою очередь пытаются контролировать перемещение противника, уничтожают его при обнаружении и прилагают усилия, чтобы зачищать занимаемые позиции кацапами", - пояснили они.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг продвинулся вблизи Белогоровки на Луганщине и возле пяти населенных пунктов Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

В проекте отметили, что основная часть населенного пункта Дачное находится в серой зоне, где ведутся активные боевые действия, поскольку противник не оставляет попыток занять село, которое является уже принципиальным для него, в частности, в части разгона медиапропаганды.

Основной ресурс врага, который он привлекает для штурмовых действий - малые группы пехоты.

"Отдельно хотим сообщить и опровергнуть информацию, которую распространяют отдельные телеграмм каналы и медиа в публичном пространстве по"факту оккупации села Дачное". Ссылаясь на нашу карту, этими медиаресурсами распространяется информация, которая не соответствует действительности и формирует манипулятивную картинку для пользователя. Но для лиц, которые не умеют пользоваться картой, мы публикуем картинку админграницы населенного пункта Дачное и где проходит красная линия, которая демонстрирует ее наличие исключительно на восточных окраинах села, где находится просто несколько домов. Населенный пункт Дачное не находится под оккупацией противника. Кацапы не могут там закрепиться, а в последнее время, даже нормально подойти к селу", - отмечает DeepState.

Аналитики добавили, что отслеживают актуальную информацию, поскольку ситуация в Дачном часто искажена, ведь имеет медиавес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейчас россиян на территории Днепропетровщины нет, хотя бои вплотную приблизились к админгранице области, - ОСУВ "Хортица"

❗️США та рф розглядають угоду про припинення вогню в Україні, яка закріпить контроль росії над Кримом та східним Донбасом - Bloomberg

Видання пише, що Україну потенційно примусять відступити з частин Луганська та Донецька, які досі перебувають під контролем ЗСУ.
показать весь комментарий
08.08.2025 17:45 Ответить
Так, розганяють цю маячню. Нам не можна відходити з Славянська - тоді орки зможуть подати воду на Донецьк та Марік.
показать весь комментарий
08.08.2025 17:51 Ответить
Подивіться на це з іншого боку. Так, орки лізуть, щоб за будь-яку ціну відзвітувати про заход в Дніпропетровську область. А ви, навпаки, поставили собі таку ж мету: "не допустити їх туди, за будь-яку ціну!". Чи не на часі ставити мети за іншою формулою, наприклад: максимально зберегти особовий склад ЗСУ, при цьому завдаючи оркам найбільших втрат. А не тупо "втримати Дачне". Ще краще - влаштуйте засідку: відійдіть з Дачного - та пізніше завдайте по ньому підготовленого раптового удару з іншого напрямку. Хоча кому я кажу: цього жодного разу не було зроблено за всю війну. Лише тупо покірно стояти в шанцях під кабами, доки не зітруть. Оце діло! Стіни тремтять в бою - мамо, а я стою!!!
показать весь комментарий
08.08.2025 17:58 Ответить
 
 