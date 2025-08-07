Враг продвинулся вблизи Белогоровки на Луганщине и возле 5 населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ
Войска РФ имеют продвижение вблизи одного населенного пункта в Луганской области и возле пяти населенных пунктов - в Донецкой.
Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся вблизи Белогоровки (Луганщина), Удачного, Новополя, Новониколаевки, Федоровки и Григорьевки (Донецкая область)", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Навіть нормативи для ВЛК спромоглися змінити - зробили, наприклад, що, як навіть нема жодного зубу, то повністю придатний (раніше було, як нема 10 зубів, непридатний), як важиш більше 45 кг, то придатний (раніше, наскільки я знаю, було 50), повиключали купу статей в і т.д. А ось ті норми, через які офіцери крутять гудзики чи не воюють відставники, змінити ну ніяк не можуть... Не говорячи вже про силовиків, яких забронювали 90-100% вже зараз, теж з охоронцями, яких стало більше під час війни, їздить яка хочеш охорона і в магазинах стоять вже по 2 - по 3, а має бути навпаки.