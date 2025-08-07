РУС
Новости Обновление карты DeepState
Враг продвинулся вблизи Белогоровки на Луганщине и возле 5 населенных пунктов на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ имеют продвижение вблизи одного населенного пункта в Луганской области и возле пяти населенных пунктов - в Донецкой.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся вблизи Белогоровки (Луганщина), Удачного, Новополя, Новониколаевки, Федоровки и Григорьевки (Донецкая область)", - говорится в сообщении.

Карты DeepState 7 сентября
Карты DeepState 7 сентября
Карты DeepState 7 сентября
Карты DeepState 7 сентября
Карты DeepState 7 сентября
Карты DeepState 7 сентября

 

Донецкая область (10411) Луганская область (6529) Волновахский район (334) Покровский район (844) Северодонецкий район (17) Новополь (4) Удачное (19) Белогоровка (6) DeepState (223)


на фронті чогось всього 200-300 тис. людей. І найобурливіше, середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. Не працюють 85% ранніх пенсіонерів, в ЗСУ 1 із 40! Скільки із них закордоном і скільки ще й при цьому тягнуть з нас гігантські спецпенсії, не каже. А ще в нас повсюди роздуті штати бюджетників, податки яких - це хіба що свіжа копійка для бюджету (а силовики - це теж і є бюджетники).
Навіть нормативи для ВЛК спромоглися змінити - зробили, наприклад, що, як навіть нема жодного зубу, то повністю придатний (раніше було, як нема 10 зубів, непридатний), як важиш більше 45 кг, то придатний (раніше, наскільки я знаю, було 50), повиключали купу статей в і т.д. А ось ті норми, через які офіцери крутять гудзики чи не воюють відставники, змінити ну ніяк не можуть... Не говорячи вже про силовиків, яких забронювали 90-100% вже зараз, теж з охоронцями, яких стало більше під час війни, їздить яка хочеш охорона і в магазинах стоять вже по 2 - по 3, а має бути навпаки.
