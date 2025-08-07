Ворог просунувся поблизу Білогорівки на Луганщині та біля п’яти населених пунктів Донеччини, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ мають просування поблизу одного населеного пункту в Луганській області і біля п’яти населених пунктів - у Донецькій.
Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог просунувся поблизу Білогорівки (Луганщина), Удачного, Новополя, Новомиколаївки, Федорівки та Григорівки (Донеччина)", - йдеться в повідомленні.
Навіть нормативи для ВЛК спромоглися змінити - зробили, наприклад, що, як навіть нема жодного зубу, то повністю придатний (раніше було, як нема 10 зубів, непридатний), як важиш більше 45 кг, то придатний (раніше, наскільки я знаю, було 50), повиключали купу статей в і т.д. А ось ті норми, через які офіцери крутять гудзики чи не воюють відставники, змінити ну ніяк не можуть... Не говорячи вже про силовиків, яких забронювали 90-100% вже зараз, теж з охоронцями, яких стало більше під час війни, їздить яка хочеш охорона і в магазинах стоять вже по 2 - по 3, а має бути навпаки.