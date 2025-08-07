УКР
Новини Оновлення мапи DeepState
Ворог просунувся поблизу Білогорівки на Луганщині та біля п’яти населених пунктів Донеччини, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ мають просування поблизу одного населеного пункту в Луганській області і біля п’яти населених пунктів - у Донецькій.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог просунувся поблизу Білогорівки (Луганщина), Удачного, Новополя, Новомиколаївки, Федорівки та Григорівки (Донеччина)", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Війська РФ просунулися біля Торського, Горіхового, Зеленого Поля та Новополя, - DeepState. КАРТИ

Карти DeepState 7 вересня
Донецька область (9238) Луганська область (4913) Волноваський район (335) Покровський район (850) Сіверськодонецький район (18) Новопіль (4) Удачне (19) Білогорівка (6) DeepState (224)


Коментувати
на фронті чогось всього 200-300 тис. людей. І найобурливіше, середній вік військових пенсіонерів 45-47 років. Не працюють 85% ранніх пенсіонерів, в ЗСУ 1 із 40! Скільки із них закордоном і скільки ще й при цьому тягнуть з нас гігантські спецпенсії, не каже. А ще в нас повсюди роздуті штати бюджетників, податки яких - це хіба що свіжа копійка для бюджету (а силовики - це теж і є бюджетники).
Навіть нормативи для ВЛК спромоглися змінити - зробили, наприклад, що, як навіть нема жодного зубу, то повністю придатний (раніше було, як нема 10 зубів, непридатний), як важиш більше 45 кг, то придатний (раніше, наскільки я знаю, було 50), повиключали купу статей в і т.д. А ось ті норми, через які офіцери крутять гудзики чи не воюють відставники, змінити ну ніяк не можуть... Не говорячи вже про силовиків, яких забронювали 90-100% вже зараз, теж з охоронцями, яких стало більше під час війни, їздить яка хочеш охорона і в магазинах стоять вже по 2 - по 3, а має бути навпаки.
