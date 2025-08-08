Дачне на Дніпропетровщині не перебуває під окупацією армії РФ, - DeepState

Російські війська фіксуються на протилежному березі річки Вовча від села Дачне Дніпропетровської області та здійснюють постійний тиск в східному районі від населеного пункту зі сторони Новоукраїнки. Ворог не окупував Дачне та не в змозі там закріпитися.

Там зазначили, що в останньому оновленні мапи з'явилося позначення в районі села Дачне Дніпропетровської області, а збільшення червоної зони є уточненням, яке описує обстановку.

"Останнім часом кацапи пробують залазити в посадки навколо села, особливо приділяють увагу посадкам північніше від Дачного. Там намагаються накопичитися та закріпитися або просто ховаються, щоб вижити. Сили Оборони своєю чергою намагаються контролювати переміщення противника, знищують його при виявленні й докладають зусиль, щоб зачищати займані позиції кацапами", - пояснили вони.

У проєкті зауважили, що основна частина населеного пункту Дачне перебуває в сірій зоні, де ведуться активні бойові дії, оскільки противник не полишає спроб зайняти село, яке є вже принциповим для нього, зокрема, в частині розгону медіапропаганди.

Основний ресурс ворога, який він залучає для штурмових дій — малі групи піхоти.

"Окремо хочемо повідомити та спростувати інформацію, яку поширюють окремі телеграм канали та медіа в публічному просторі щодо "факту окупації села Дачне". Посилаючись на нашу мапу, цими медіаресурсами шириться інформація, яка не відповідає дійсності й формує маніпулятивну картинку для користувача. Але для осіб, які не вміють користуватися мапою, ми публікуємо картинку адмінмежі населеного пункту Дачне і де проходить червона лінія, яка демонструє її наявність виключно на східних околицях села, де знаходиться просто декілька будинків. Населений пункт Дачне не перебуває під окупацією противника. Кацапи не можуть там закріпитися, а останнім часом, навіть нормально підійти до села", - наголошує DeepState.

Аналітики додали, що відслідковують актуальну інформацію, оскільки ситуація в Дачному часто викривлена, адже має медіавагу.

