Россияне вошли в села Запорожское и Новогеоргиевка на Днепропетровщиине, ВСУ пытаются удержать позиции, - ОСГВ "Днепр"
Российские войска зашли в села Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, это подтвердил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии "РБК-Украина".
"Да, россияне зашли и пытаются закрепиться. Наши бьются, чтобы удержать позиции", - сообщил он.
Напомним, ранее 26 августа о заходе оккупантов к этим населенным пунктам сообщил мониторинговый проект DeepState.
