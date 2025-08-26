РУС
Новости Продвижение врага к Днепропетровщине
Россияне вошли в села Запорожское и Новогеоргиевка на Днепропетровщиине, ВСУ пытаются удержать позиции, - ОСГВ "Днепр"

Оккупация двух сел в Днепропетровской области: что сказали в ВСУ

Российские войска зашли в села Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, это подтвердил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии "РБК-Украина".

"Да, россияне зашли и пытаются закрепиться. Наши бьются, чтобы удержать позиции", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг пытается выйти на админграницу Донецкой области на Покровском направлении, возобновил применение мототехники, - ОСГВ "Днепр"

Напомним, ранее 26 августа о заходе оккупантов к этим населенным пунктам сообщил мониторинговый проект DeepState.

Днепропетровская область (4387) Синельниковский район (203) Новогеоргиевка (1) Запорожское (1) ОСГВ Днепр (29)
Жопа.
26.08.2025 17:21 Ответить
верховному головнокомандуючому та головнокомандуючому нема коли!
вони обговорюють безпекові гарантії!
26.08.2025 17:22 Ответить
А у тилу забули що війна і натовпом відбивають ухилянтів від ТЦК. Чекають поки братушкі сросіяни їх визволять від кієвского рєжима
26.08.2025 17:24 Ответить
Скажу может уже надоевшую фразу всем.."А ты сам с окопа под с.Запорожское пишешь?
26.08.2025 17:53 Ответить
*****!!!! *****!!!! *****!!!! Де фортіфікаціїї!!!!! ****! Де фортифікацій, де мильони дронів, **** зелена!!!! Я тебе питаю!!!!!
26.08.2025 17:53 Ответить
За будь-яку ціну намагаються "втримати позиції"? А маневр - відступ, з наступним контрударом з іншого боку - то не на часі? Ані кроку назад? "Стіни тремтять в бою - мамо, а я стою"
26.08.2025 18:15 Ответить
 
 