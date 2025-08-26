Россияне вошли в села Запорожское и Новогеоргиевка на Днепропетровщиине, ВСУ пытаются удержать позиции, - ОСГВ "Днепр"

Российские войска зашли в села Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, это подтвердил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии "РБК-Украина".

"Да, россияне зашли и пытаются закрепиться. Наши бьются, чтобы удержать позиции", - сообщил он.

Напомним, ранее 26 августа о заходе оккупантов к этим населенным пунктам сообщил мониторинговый проект DeepState.