Росіяни зайшли у села Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині, ЗСУ намагаються втримати позиції, - ОСУВ "Дніпро"

Окупація двох сіл на Дніпропетровщині: що сказали в ЗСУ

Російські війська зайшли у села Запорізьке та Новогеоргіївка у Дніпропетровській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, це підтвердив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов у коментарі "РБК-Україна".

"Так, росіяни зайшли та намагаються закріпитися. Наші б’ються, щоб втримати позиції", — повідомив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог намагається вийти на адмінкордон Донецької області на Покровському напрямку, відновив застосування мототехніки, - ОСУВ "Дніпро"

Нагадаємо, раніше 26 серпня про захід окупантів до цих населених пунктів повідомив моніторинговий проєкт DeepState.

Дніпропетровська область (4175) Синельниківський район (201) Новогеоргіївка (1) Запорізьке (1) ОСУВ Дніпро (29)
Жопа.
показати весь коментар
26.08.2025 17:21 Відповісти
верховному головнокомандуючому та головнокомандуючому нема коли!
вони обговорюють безпекові гарантії!
показати весь коментар
26.08.2025 17:22 Відповісти
А у тилу забули що війна і натовпом відбивають ухилянтів від ТЦК. Чекають поки братушкі сросіяни їх визволять від кієвского рєжима
показати весь коментар
26.08.2025 17:24 Відповісти
Скажу может уже надоевшую фразу всем.."А ты сам с окопа под с.Запорожское пишешь?
показати весь коментар
26.08.2025 17:53 Відповісти
показати весь коментар
26.08.2025 18:50 Відповісти
*****!!!! *****!!!! *****!!!! Де фортіфікаціїї!!!!! ****! Де фортифікацій, де мильони дронів, **** зелена!!!! Я тебе питаю!!!!!
показати весь коментар
26.08.2025 17:53 Відповісти
За будь-яку ціну намагаються "втримати позиції"? А маневр - відступ, з наступним контрударом з іншого боку - то не на часі? Ані кроку назад? "Стіни тремтять в бою - мамо, а я стою"
показати весь коментар
26.08.2025 18:15 Відповісти
******* моzкаль Сирський здає Україну каzапам.
показати весь коментар
26.08.2025 19:04 Відповісти
 
 