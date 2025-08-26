Росіяни зайшли у села Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині, ЗСУ намагаються втримати позиції, - ОСУВ "Дніпро"

Російські війська зайшли у села Запорізьке та Новогеоргіївка у Дніпропетровській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, це підтвердив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов у коментарі "РБК-Україна".

"Так, росіяни зайшли та намагаються закріпитися. Наші б’ються, щоб втримати позиції", — повідомив він.

Нагадаємо, раніше 26 серпня про захід окупантів до цих населених пунктів повідомив моніторинговий проєкт DeepState.