Росіяни зайшли у села Запорізьке та Новогеоргіївка на Дніпропетровщині, ЗСУ намагаються втримати позиції, - ОСУВ "Дніпро"
Російські війська зайшли у села Запорізьке та Новогеоргіївка у Дніпропетровській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, це підтвердив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Віктор Трегубов у коментарі "РБК-Україна".
"Так, росіяни зайшли та намагаються закріпитися. Наші б’ються, щоб втримати позиції", — повідомив він.
Нагадаємо, раніше 26 серпня про захід окупантів до цих населених пунктів повідомив моніторинговий проєкт DeepState.
