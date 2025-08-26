УКР
Рашисти окупували Запорізьке та Новогеоргіївку на Дніпропетровщині, - DeepState. МАПИ

Російські війська окупували Запорізьке та Новогеоргіївку на Дніпропетровщині.

Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Запорізьке та Новогеоргіївку, а також просунувся поблизу Шевченко, Білої Гори та в Олександро-Шультиному", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Сили оборони звільнили Новомихайлівку та відкинули ворога біля Зеленого Гаю, - DeepState. МАПИ

Просування РФ 26 серпня що повідомили у DeepState

Донецька область (9424) бойові дії (4529) Дніпропетровська область (4175) Синельниківський район (201) Волноваський район (349) Краматорський район (622) Новогеоргіївка (1) Запорізьке (1) Шевченко (9) Біла Гора (1) Олександро-Шультине (2) DeepState (243)
Топ коментарі
+17
толи дело марафон 24 часа в сутки - сплошные перемоги и еще немножко и весь бамбас скоро в синий цвет закрасят.
показати весь коментар
26.08.2025 12:54 Відповісти
+6
Так немає ж загрози Січеславщині! Чи є? Знову фальшиві дані в Генштабі? Хто бреше?
показати весь коментар
26.08.2025 12:51 Відповісти
+6
Це кацапське ІПСО, і рука Кремля, яка балується по рейтингу Найвеличнішого Самого Верховного Гавнокомандуючого.
показати весь коментар
26.08.2025 12:52 Відповісти
представляю как мерзко шаройобам дипстейтнутым писать про контратаки всу на бамбасе,тут о таком писать не принято тут только плакаться,была б их воля они в уже и львов красным закрасили,на такой брехне они не раз ловились)
показати весь коментар
26.08.2025 12:50 Відповісти
толи дело марафон 24 часа в сутки - сплошные перемоги и еще немножко и весь бамбас скоро в синий цвет закрасят.
показати весь коментар
26.08.2025 12:54 Відповісти
Оце точно!! Мабуть це їм ближче! ,,інформ бюро"! Як про звільнення територій, то вони днями ,,теляться"!
показати весь коментар
26.08.2025 13:07 Відповісти
напиши раніше за них. діпстейт - це не офіційне джерело інформації.
показати весь коментар
26.08.2025 13:17 Відповісти
Гундос, найвеличніший, найчесніший та справедливий, у своїх щоденних відсиках повідомляє про окупацію населених пунктів?
показати весь коментар
26.08.2025 14:22 Відповісти
Так немає ж загрози Січеславщині! Чи є? Знову фальшиві дані в Генштабі? Хто бреше?
показати весь коментар
26.08.2025 12:51 Відповісти
Це кацапське ІПСО, і рука Кремля, яка балується по рейтингу Найвеличнішого Самого Верховного Гавнокомандуючого.
показати весь коментар
26.08.2025 12:52 Відповісти
вже на Дніпропетровщині?
показати весь коментар
26.08.2025 12:52 Відповісти
Та вже... Не перший день і не перший тиждень...
показати весь коментар
26.08.2025 13:08 Відповісти
А є й інші локації, втрачені, крім цих двох?
показати весь коментар
26.08.2025 13:10 Відповісти
Зелений Кут, Новоукраїнка.
Дачне 50 на 50.
показати весь коментар
26.08.2025 13:42 Відповісти
Курва...
показати весь коментар
26.08.2025 12:59 Відповісти
ну, що ж...
тепер прийдеться з дніпропетровщини відводити зсу?
що там у переможних реляціях, сирського чєго ізволітє, та найдосвідченішого переговорника зе!гундоса?
показати весь коментар
26.08.2025 13:08 Відповісти
від мене постійно, щось приховують!
показати весь коментар
26.08.2025 13:21 Відповісти
Навпаки, Вітьков же сказав: то добрий Ху?ло виведе з 5 регіонів. З'ясувалося, мав на увазі Дніпропетровську, Сумську, Харківську та Миколаївську області. (ще він там наплутав, що відведе й з Херсонської чи Запорізької, але це потім спростували).
показати весь коментар
26.08.2025 13:14 Відповісти
про львовскую забыл еще))))по заявам дипстейтов кацапы должны были под львовом стоять еще в 24 году,какае то бесконечная бамбаская область,вот каждый день по 5 сел минимум окупируют и все за 2,5 года супернаступления на бамбасе все никак на пресловутые аминкордоны выйти не могут полностью)
показати весь коментар
26.08.2025 13:36 Відповісти
Та до чого тут діпстейти! Ти мабуть досі Бахмут утримуєш?
показати весь коментар
26.08.2025 13:55 Відповісти
а "вмербианездав" хрипатий ввечері гундоса потужного запиляє в коксотумані
показати весь коментар
26.08.2025 13:29 Відповісти
С кожним часом і днем офігєнно посмилюються переговорні позиції у Гундоса з Сирком. Все потужніше і потужніше. Кацапня вже на Дніапропетровщину лізе.
показати весь коментар
26.08.2025 13:33 Відповісти
имхо долбить кацапов по последнего,а если вдруг каким то макаром по крупному будем проигрывать то подорвать нах 3 аес,и ядерные отходы в днепр и море слить,чтоб эта территория нах никому не досталась,на том свете я буду с умилением наблюдать как кацапские детишки будут дохнуть от рака радиации,а наше хитрожопое население и так успеет сдрыснуть на мадагаскар как минимум ,а то и подальше )
показати весь коментар
26.08.2025 13:41 Відповісти
Яке ти хворе.І чим ти відрізнієшся від тих же кацапів?Саме мабуть дупу грієш на іспанських пляжах?
показати весь коментар
26.08.2025 13:44 Відповісти
зелена мразь довела до цього
показати весь коментар
26.08.2025 13:41 Відповісти
А як співають пресс-офіцери і модератори сторінок на фЕЙСБУК!
показати весь коментар
26.08.2025 13:53 Відповісти
Нескінчений жах
показати весь коментар
26.08.2025 13:58 Відповісти
Курська стратегія помогла
показати весь коментар
26.08.2025 14:13 Відповісти
Кожен день по 2- 3 населених пунктів здаємо, бо немає кому тримати лінію оборони. Фортифікації звісно ж що ніяких не будували, в тільки на паперах, гроші розкрадені. Пуйло по трохи йде до своєї мети і ніхто йому в цьому не заважає.
показати весь коментар
26.08.2025 14:15 Відповісти
Цей сайт переводиться - Глибока держава. У мене до нього довіри немає.
показати весь коментар
26.08.2025 14:20 Відповісти
 
 