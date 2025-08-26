Рашисти окупували Запорізьке та Новогеоргіївку на Дніпропетровщині, - DeepState. МАПИ
Російські війська окупували Запорізьке та Новогеоргіївку на Дніпропетровщині.
Про це повідомили аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Запорізьке та Новогеоргіївку, а також просунувся поблизу Шевченко, Білої Гори та в Олександро-Шультиному", - йдеться в повідомленні.
Дачне 50 на 50.
тепер прийдеться з дніпропетровщини відводити зсу?
що там у переможних реляціях, сирського чєго ізволітє, та найдосвідченішого переговорника зе!гундоса?