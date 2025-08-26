Рашисты оккупировали Запорожское и Новогеоргиевку на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТЫ
Российские войска оккупировали Запорожское и Новогеоргиевку на Днепропетровщине.
Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Враг оккупировал Запорожское и Новогеоргиевку, а также продвинулся вблизи Шевченко, Белой Горы и в Александро-Шультино", - говорится в сообщении.
тепер прийдеться з дніпропетровщини відводити зсу?
що там у переможних реляціях, сирського чєго ізволітє, та найдосвідченішого переговорника зе!гундоса?