Рашисты оккупировали Запорожское и Новогеоргиевку на Днепропетровщине, - DeepState. КАРТЫ

Российские войска оккупировали Запорожское и Новогеоргиевку на Днепропетровщине.

Об этом сообщили аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг оккупировал Запорожское и Новогеоргиевку, а также продвинулся вблизи Шевченко, Белой Горы и в Александро-Шультино", - говорится в сообщении.

Продвижение РФ 26 августа, как сообщили в DeepState

Донецкая область (10601) боевые действия (4776) Днепропетровская область (4387) Синельниковский район (200) Волновахский район (348) Краматорский район (612) Новогеоргиевка (1) Запорожское (1) Шевченко (8) Белая Гора (1) Александро-Шультино (1) DeepState (242)
Топ комментарии
+7
толи дело марафон 24 часа в сутки - сплошные перемоги и еще немножко и весь бамбас скоро в синий цвет закрасят.
показать весь комментарий
26.08.2025 12:54 Ответить
+3
Так немає ж загрози Січеславщині! Чи є? Знову фальшиві дані в Генштабі? Хто бреше?
показать весь комментарий
26.08.2025 12:51 Ответить
+2
Це кацапське ІПСО, і рука Кремля, яка балується по рейтингу Найвеличнішого Самого Верховного Гавнокомандуючого.
показать весь комментарий
26.08.2025 12:52 Ответить
представляю как мерзко шаройобам дипстейтнутым писать про контратаки всу на бамбасе,тут о таком писать не принято тут только плакаться,была б их воля они в уже и львов красным закрасили,на такой брехне они не раз ловились)
показать весь комментарий
26.08.2025 12:50 Ответить
толи дело марафон 24 часа в сутки - сплошные перемоги и еще немножко и весь бамбас скоро в синий цвет закрасят.
показать весь комментарий
26.08.2025 12:54 Ответить
Оце точно!! Мабуть це їм ближче! ,,інформ бюро"! Як про звільнення територій, то вони днями ,,теляться"!
показать весь комментарий
26.08.2025 13:07 Ответить
напиши раніше за них. діпстейт - це не офіційне джерело інформації.
показать весь комментарий
26.08.2025 13:17 Ответить
Так немає ж загрози Січеславщині! Чи є? Знову фальшиві дані в Генштабі? Хто бреше?
показать весь комментарий
26.08.2025 12:51 Ответить
Це кацапське ІПСО, і рука Кремля, яка балується по рейтингу Найвеличнішого Самого Верховного Гавнокомандуючого.
показать весь комментарий
26.08.2025 12:52 Ответить
вже на Дніпропетровщині?
показать весь комментарий
26.08.2025 12:52 Ответить
Та вже... Не перший день і не перший тиждень...
показать весь комментарий
26.08.2025 13:08 Ответить
А є й інші локації, втрачені, крім цих двох?
показать весь комментарий
26.08.2025 13:10 Ответить
Курва...
показать весь комментарий
26.08.2025 12:59 Ответить
ну, що ж...
тепер прийдеться з дніпропетровщини відводити зсу?
що там у переможних реляціях, сирського чєго ізволітє, та найдосвідченішого переговорника зе!гундоса?
показать весь комментарий
26.08.2025 13:08 Ответить
від мене постійно, щось приховують!
показать весь комментарий
26.08.2025 13:21 Ответить
Навпаки, Вітьков же сказав: то добрий Ху?ло виведе з 5 регіонів. З'ясувалося, мав на увазі Дніпропетровську, Сумську, Харківську та Миколаївську області. (ще він там наплутав, що відведе й з Херсонської чи Запорізької, але це потім спростували).
показать весь комментарий
26.08.2025 13:14 Ответить
 
 