РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10353 посетителя онлайн
Новости Обновление карты DeepState
3 690 7

Силы обороны освободили Новомихайловку и отбросили врага у Зеленого Гая, - DeepState. КАРТЫ

Силы обороны освободили Новомихайловку и удерживают Зеленый Гай, противник продвинулся в Удачном и вблизи Соболевки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Силы обороны Украины освободили Новомихайловку (Краматорский район, Донецкая область) и отбросили противника у Зеленого Гая (Волновахский район, Донецкая область). Враг продвинулся в Удачном (Покровский район, Донецкая область) и вблизи Соболевки (Купянский район, Харьковская область)", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны отбросили россиян возле Андреевки на Сумщине. Враг продвинулся вблизи Вольного Поля, Каменского и в Плавнях, - DeepState. КАРТЫ

Карты DeepState
Карты DeepState
Карты DeepState
Карты DeepState

Автор: 

Донецкая область (10588) Харьковская область (1493) Волновахский район (347) Краматорский район (611) Покровский район (924) Купянский район (363) Зеленый Гай (8) Новомихайловка (4) Удачное (20) Соболевка (1) DeepState (241)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нарешті deepstate ,,отелилися"! А то про захоплення м² попереду усіх стрибають!!!
показать весь комментарий
25.08.2025 11:31 Ответить
То нахіба ти мучишся? Застрелься та й усе!
показать весь комментарий
25.08.2025 11:52 Ответить
Тобто коли на Землі було 1 або 3 млрд населення воєн і епідемій не було?
показать весь комментарий
25.08.2025 12:03 Ответить
Якщо терміново не відрізати оту північну "кишку" біля самої її основи - фронтальним ударом назустріч з двох боків, де ширина рашистського прориву становить усього 500-600 метрів - то з українським Куп'янськом нам всім можна буде розпрощатися самим найближчим часом!
показать весь комментарий
25.08.2025 13:18 Ответить
 
 