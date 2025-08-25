Силы обороны освободили Новомихайловку и отбросили врага у Зеленого Гая, - DeepState. КАРТЫ

Силы обороны освободили Новомихайловку и удерживают Зеленый Гай, противник продвинулся в Удачном и вблизи Соболевки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

"Силы обороны Украины освободили Новомихайловку (Краматорский район, Донецкая область) и отбросили противника у Зеленого Гая (Волновахский район, Донецкая область). Враг продвинулся в Удачном (Покровский район, Донецкая область) и вблизи Соболевки (Купянский район, Харьковская область)", - говорится в сообщении.

