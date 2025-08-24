РУС
Новости Обновление карты DeepState
3 320 3

Силы обороны отбросили россиян возле Андреевки на Сумщине. Враг продвинулся вблизи Вольного Поля, Каменского и в Плавнях, - DeepState. КАРТЫ

Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов возле Андреевки в Сумской области. Враг имеет продвижение в Донецкой области и в Запорожской области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Силы Обороны Украины отбросили противника возле Андреевки (Сумская обл). Враг продвинулся вблизи Вольного Поля (Донецкая обл), Каменского и в Плавнях (Запорожская обл)", - сказано в сообщении.

Сумская область (3602) Запорожская область (3447) Донецкая область (10583) Волновахский район (346) Васильевский район (103) Сумский район (378) Вольное (6) Каменское (21) Плавни (2) Андреевка (5)
Головне що прапори причепили десь в двух деревнях на курщині дронами,які кацапи вже зняли
24.08.2025 07:05 Ответить
головне гавкнути ! хлопці роблять , що в силах але ти не задоволене .
24.08.2025 08:54 Ответить
Ворог позавчора чимало просунувся в Юнаківці, фактично захопив, про це DeepState мовчок.
24.08.2025 09:03 Ответить
 
 