Силы обороны отбросили россиян возле Андреевки на Сумщине. Враг продвинулся вблизи Вольного Поля, Каменского и в Плавнях, - DeepState. КАРТЫ

Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов возле Андреевки в Сумской области. Враг имеет продвижение в Донецкой области и в Запорожской области.

Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Силы Обороны Украины отбросили противника возле Андреевки (Сумская обл). Враг продвинулся вблизи Вольного Поля (Донецкая обл), Каменского и в Плавнях (Запорожская обл)", - сказано в сообщении.

Смотрите также: Россияне продвинулись возле Торского и еще четырех населенных пунктов в Днепропетровской и Донецкой областях, - DeepState. КАРТЫ