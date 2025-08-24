Силы обороны отбросили россиян возле Андреевки на Сумщине. Враг продвинулся вблизи Вольного Поля, Каменского и в Плавнях, - DeepState. КАРТЫ
Силы обороны Украины отбросили российских оккупантов возле Андреевки в Сумской области. Враг имеет продвижение в Донецкой области и в Запорожской области.
Об этом сообщает мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Силы Обороны Украины отбросили противника возле Андреевки (Сумская обл). Враг продвинулся вблизи Вольного Поля (Донецкая обл), Каменского и в Плавнях (Запорожская обл)", - сказано в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Анет
показать весь комментарий24.08.2025 07:05 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
роман #583809
показать весь комментарий24.08.2025 08:54 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ben Dodson
показать весь комментарий24.08.2025 09:03 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль