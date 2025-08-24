Сили оборони відкинули росіян біля Андріївки на Сумщині. Ворог просунувся поблизу Вільного Поля, Кам’янського та у Плавнях, - DeepState. КАРТИ
Сили оборони України відкинули російських окупантів біля Андріївки на Сумщині. Ворог має просування на Донеччині та у Запорізькій області.
Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Сили Оборони України відкинули противника біля Андріївки (Сумська обл). Ворог просунувся поблизу Вільного Поля (Донецька обл), Кам'янського та у Плавнях (Запорізька обл)", - сказано у повідомленні.
