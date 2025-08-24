УКР
Сили оборони відкинули росіян біля Андріївки на Сумщині. Ворог просунувся поблизу Вільного Поля, Кам’янського та у Плавнях, - DeepState. КАРТИ

Сили оборони України відкинули російських окупантів біля Андріївки на Сумщині. Ворог має просування на Донеччині та у Запорізькій області.

Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Сили Оборони України відкинули противника біля Андріївки (Сумська обл). Ворог просунувся поблизу Вільного Поля (Донецька обл), Кам'янського та у Плавнях (Запорізька обл)", - сказано у повідомленні.

Сумська область (4160) Запорізька область (3982) Донецька область (9395) Волноваський район (346) Василівський район (102) Сумський район (385) Вільне Поле (6) Кам’янське (21) Плавні (2) Андріївка (6)
