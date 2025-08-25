Сили оборони звільнили Новомихайлівку та відкинули ворога біля Зеленого Гаю, - DeepState. МАПИ

Сили оборони звільнили Новомихайлівку та утримують Зеленого Гаю, противник просунувся в Удачному і поблизу Соболівки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"Сили Оборони України звільнили Новомихайлівку (Краматорський район, Донецька область) та відкинули противника у Зеленому Гаю (Волноваський район, Донецька область). Ворог просунувся в Удачному (Покровський район, Донецька область) та поблизу Соболівки (Куп'янський район, Харківська область)", - йдеться в повідомленні.

