Сили оборони звільнили Новомихайлівку та відкинули ворога біля Зеленого Гаю, - DeepState. МАПИ
Сили оборони звільнили Новомихайлівку та утримують Зеленого Гаю, противник просунувся в Удачному і поблизу Соболівки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.
"Сили Оборони України звільнили Новомихайлівку (Краматорський район, Донецька область) та відкинули противника у Зеленому Гаю (Волноваський район, Донецька область). Ворог просунувся в Удачному (Покровський район, Донецька область) та поблизу Соболівки (Куп'янський район, Харківська область)", - йдеться в повідомленні.
Уся ця клята війна розписана в сценарії. Світ дійшов до точки кипіння, коли вже відриває кришку чана.
Перенаселення. Відомо, що Земля спроможна винести до 7 млрд людонаселення. Зараз ця цифра становить 8 з лишкою. Тому в світі щось і коїться. Локальні війни це так, межусобиці; ділять між собою клаптики землі та сфери впливу. Значить треба щось більш глобальне, придумують усілякі віруси, як то *****, Холера, Горячка денге, то що. Але ці ніщо перед Коронавірусом 2019, де загнулось порядка 4 млн. І вірус має намір мутувати і не без допомоги примудрійших, у котрих 100% є захист.
Тепер війна. Так. як локальні війни не призводять до бажаних результатів, слід очікувати глобалізації війни. Тобто, натравити скаженого звіра на зажравші країни. Так ми бачимо, як Ізраїль веде себе у відношенні до сусідів. Не засуджую, але.
Тепер Україна. Усілякі прогнози та мрії про мир, це таке собі самонавіювання. Звіру дали спробувати реальної крові і він ще більше скаженіє. А так, як у цього звіре є дуже багато країн підтримки, то конфлікт буде продовжуватись і з вірогідністю на 70% підсилюватись. Україну примусять для якогось а-ля миру, та то усе буде не надовго. Звір перепочите, набере сил, підкріпиться іншими підтримками і знову рине на пролом. Тут вже будуть горщики битись глобально. Країни Балтії в першу чергу. Європа почне смакувати ракети оркорейху. НАТО, як такове просто розвалиться, як тільки перші ракети залетять на територію. До речі, НАТО вже на порозі краху, як до речі і ООН. Але ж, як факт вочевидь, вибори рудого клована в США. Сценаристам не потрібно була миролюбива Хіларі. Треба, щоб на трон сів клован - кукла. Ось ми і бачимо, що на часі відбувається. Війну воно не закінчить. Воно може призупинити, але потім буде як друга хвиля цунамі.
Ага, ще трохи повернусь до Неньки. Судячи з прогнозів по сценарію, Україна вже давно мала жити під ігом кремлерейха; від Луганська до Львова. Але в сценарію не врахували того, що пересічні українці постануть прости ворога практично голими руками. І благо, що п'ятий президент та низка військових змогли хоч якось озброїтись, замінивши застаріле срсрівське лайно на більш ******* і мобільну зброю. плюс до усього, в армії були таки грамотні командири і все це в сукупності, в супереч мовчання "гівнокомандуючого", встало і дало по писоку наглій ведмежій морді. Дали чітко, потужно. Погнали швидко і далеко, але не по сценарію. І тут почали винягувати на поверхню боневтіка. Згодом, цілком здорового грамотного главкома признали непридатним по стану здоров'я і запроторили як намога подалі, що б не заважав. І почалась фронтова тяганина: туди-сюди, ви нам-ми вам. Вибивають народ, порушують міста, вирізають інфраструктуру.
Я б може і сказав, що сценарій саме і писаний для того, щоб послабити рашку і розділити її, щоб було краще контролювати усю ядерку. Але ж не спроста Україну настільки роззброїли в 1994 році і дали зрозуміти, тим самим розслабити, що мовляв, вам не потрібна не зброя, ні армія.
Та от тільки не прийняли до уваги ті сценаристи, що в українців є зарезервована пам'ять, котра виходить з резерву у скрутну годину і, завдяки їй Україна буде до останнього топтати погань, що паплюжить рідну землю.
Що буде далі? Мир буде, але не надовго. Глобальної війни не уникнути, але надія таки є. Війни ми може і уникнемо, так буде нова пандемія і ще більш Глобальна, з більшими жертвами.
Світ змінюється, він вже змінився і це треба прийняти.
Там я трохи не дописав. А жити треба і жити будемо.